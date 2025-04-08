https://ukraina.ru/20250408/1023255498.html

Куренёвский мятеж: как начался "зелёный потоп"

Куренёвский мятеж: как начался "зелёный потоп" - 08.04.2025 Украина.ру

Куренёвский мятеж: как начался "зелёный потоп"

9 апреля 1919 года в Киеве начался началось Куренёвский мятеж. Отряд атамана Струка, ранее входивший в состав РККА, взбунтовался и отправился на штурм Киева, к которому уже продвигался отряд атамана Зелёного. Это привело к значительным изменениям на фронте и завершилось для большевиков потерей большей части Украины в 1919 году

2025-04-08T16:00

2025-04-08T16:00

2025-04-08T15:36

история

киев

гражданская война

унр

красная армия

1919 г

история

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Конец 1918 и начало 1919 года выдались весьма успешными для РККА. После поражения немцев в Первой мировой и их ухода с территории Украины, советские части двинулись на республику. Там после бегства гетмана Скоропадского власть перешла к Директории, которая, однако, полноценно закрепиться не успела.Уже к концу марта — началу апреля 1919 года советская власть установилась на большей части территории Украины. На западе части РККА остановились на линии Проскуров-Шепетовка-Новоград-Волынский.На юге РККА удалось занять стратегически важную Одессу. Под контролем большевиков находились Киев, Чернигов, Донбасс, Херсон. Войска Директории в марте ещё контролировали Житомир и Винницу, но к апрелю оставили и их, уйдя на запад и разместившись на линии Сарны-Ровно-Кременец.Столь стремительное продвижение РККА объяснялось не столько особыми талантами красных командиров и даже не низкой боеспособностью противников. Двигаясь по Украине, РККА впитывала в себя множество мелких и крупных повстанческих отрядов, во главе с их батьками-атаманами. Значительное количество этих отрядов образовалось в период гетманата. Какие-то из них формально числились в составе войск УНР, но реальной властью в них обладали только их командиры.Потери от перебежчиков и дезертиров были для армии УНР куда более серьезными, чем от действий противника. Одним из таких перебежчиков стал Илья Струк.Забегая вперед, стоит сказать, что Струк отличался авантюризмом и беспринципностью даже на фоне ряда других похожих персонажей времен Гражданской войны. За время конфликта он успел побыть петлюровцем, красным, зеленым и белым, повоевав за все без исключения стороны войны.Про юность Струка известно не так много. Он родился в 1896 году, работал народным учителем, был мобилизован в армию в ходе Первой мировой, но как образованный человек отправлен на ускоренные курсы в юнкерское училище. Известно, что в 1916 году он был выпущен в пехоту в звании прапорщика, но о его участии в боевых действиях точных сведений нет. Так или иначе, после февральской революции Струк, судя по сему, "самодемобилизовался" и вернулся в родное село, где вскоре сколотил свою команду.Так лихой авантюрист стал фактическим диктатором Чернобыльского уезда, с отрядом в пару тысяч человек, при пулемётах и пушках. Оспаривать власть Струка никто не решался, а после бегства немцев расчётливый атаман влился в ряды армии УНР.Впрочем, ненадолго. Армия УНР, возможно, никогда не была образцом дисциплины, но хоть какие-то нормы регулярной армии там присутствовали, что крайне тяготило Струка, который уже привык, что он сам себе начальство. И как только РККА начала наступление, переметнулся к большевикам вместе со своим отрядом.Большевики благоразумно не стали сходу ссориться со свободолюбивым атаманом и оставили его там, где он был — хозяином Чернобыльского уезда.Быстрое продвижение сыграло с большевиками злую шутку. Впитывая в себя местные повстанческие отряды, не отличавшиеся стойкими идеологическими взглядами, они здорово рисковали.Крестьяне, составлявшие основу этих отрядов, представляли себе Советскую власть совсем иначе, чем военный коммунизм и продразверстку. Одно за другим стали вспыхивать восстания и в тот момент, когда РККА контролировала большую часть Украины, из самого её центра хлынул зеленый потоп, пошатнувший красного колосса.Первым в конце марта 1919 года выступил атаман Зелёный (Даниил Терпило), бывший эсер, успевший послужить у Петлюры, но переметнувшийся к большевикам всего за несколько недель до восстания. Терпило перебил большевиков в родном Триполье и отправился на Киев. Вместе с тем он заключил союз и с рядом других атаманов — Соколовским, Ангелом, Гончаром, Орловским и другими.Киев фактически оказался в зелёном кольце. Власть на значительной территории губернии практически безраздельно перешла к зелёным. Таращинский район контролировали атаманы Гончар и Орловский, Чернобыльский район остался под властью Струка, атаман Зелёный удерживал Борисполь, Васильков, Фастов и Белую Церковь. Нежинский, Борзнянский и Миргородский районы в соседних губерниях также находились под контролем зелёных.Недолго думая, Струк присоединился к "зелёным". Он переименовывает свой полк РККА в Первую повстанческую армию УНР (при этом с правительством УНР он никакой связи не имел и подчиняться ему даже не собирался) и набирает крестьян в сёлах своего уезда для похода на Киев. Отряд Струка пополнили жители Вышгорода, Межигорья и Петровцев, которые рассчитывали поживиться в Киеве добычей.Пока Зелёный наступал на Киев с юга, Струк двинулся на него с севера. Большая часть сил оборонявшихся была отвлечена на Зелёного, поэтому Струку поначалу сопутствовал успех. Его отряд занял Куренёвку, Святошино и дошел до Подола. Отдельные бойцы из авангарда добрались даже до Крещатика.На подавление восстания была переброшена сводная часть 15-го пограничного полка, в которую включили латышей из караульной команды, комендантскую команду, моряков, отряд ЧК, инструкторов пехотных курсов и сотню китайцев.На Куренёвке завязался бой, который завершился победой оборонявшихся. Здесь для Струка сыграли негативную роль два фактора. Во-первых, его отряд был не готов к уличным боям и их особенностям, во-вторых, едва дойдя до Подола, струковцы позабыли о боевой задаче и принялись тащить и грабить всё, что плохо лежит.В результате Струк отступил обратно в свою вотчину в Чернобыле. Наступление Зелёного на Киев также было отбито.Но праздновать успех большевикам было ещё рано. Несмотря на то, что попытки овладеть Киевом не увенчались успехом, для зелёных всё только начиналось. Теперь они были королями украинского села.Практически сразу после этих событий заколебался и самый знаменитый батька всей Украины, Нестор Махно. На подавление восстаний в тылу большевикам пришлось перебрасывать боевые части, что грозило серьезными неприятностями для фронта. И они дали о себе узнать уже буквально через несколько дней.От редактора: в современной украинской литературе это событие называется "Куренёвское восстание", хотя по сути речь шла именно о мятеже отрядов, включённых в Красную армию. Цель терминологической игры очевидна – слово "мятеж" имеет ярко выраженную негативную коннотацию, но ведь Струк выступил против "московских большевиков" на стороне Директории, олицетворявшей украинскую государственность.

https://ukraina.ru/20211218/1032910254.html

https://ukraina.ru/20231227/1032980361.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, киев, гражданская война, унр, красная армия, 1919 г