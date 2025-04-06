https://ukraina.ru/20250406/1062318492.html

Патроны вместо сметаны. Лица Каи Каллас все лживы, но русофобски воинственны

Патроны вместо сметаны. Лица Каи Каллас все лживы, но русофобски воинственны - 06.04.2025 Украина.ру

Патроны вместо сметаны. Лица Каи Каллас все лживы, но русофобски воинственны

В конце февраля этого года новый госсекретарь США Марко Рубио грубо отказал во встрече новой же верховной представительнице Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, зампредседателя Еврокомиссии 47-летней Кае Каллас. Буквально послал ее.

2025-04-06T15:36

2025-04-06T15:36

2025-04-06T16:57

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И мотивировал это тем, что сегодня у Госдепа "накладки в расписаниях", а ЕС не соответствует американским стандартам свободы слова и иммиграционной политики, а также допускает двойные стандарты. Об этом же в Мюнхене говорил и вице-президент США Джей Ди Вэнс.Кая, ясное дело, обиделась, но даже нейтральная и потому безжалостная нейросеть напрогнозировала, что "США могут изменить стратегию взаимодействия с союзниками в Европе". И по этому поводу "ЕС может столкнуться с санкциями и нравоучениями", а также "потерять влияние и столкнуться с выбором между поиском нового партнера или ролью младшего союзника США".Кая обиделась еще больше, но выбора-то и у нее, и у США нет. Если Штаты при новом президенте Дональде Трампе впредь не будут терпеть двойные стандарты и ложь европейцев, как это было в прежние годы при Джо Байдене, то отношения между Америкой и Европой будут только ухудшаться. Потому что ложь, фарисейство и двойные стандарты, щедро сдобренные милитаризмом, потаканием неонацизму и зоологической русофобией, – это сегодня внутренняя суть Евросоюза. И Кая Каллас – зеркало и олицетворение этого естества.И если США сегодня хотят мира, то ЕС готовят к войне, и в этом главное несовпадение. Об этом и речь.В отличие от многих женщин еврокомиссару по европолитике Еврокомиссии Евросоюза Кае жить в Европе довольно легко: евро, как видим, что в названии должности, что в зарплате полно, а вот соперниц по разуму – раз-два и обчелся. Однозначно конкуренцию на конкурсе людей с минимальным IQ могут запросто составить разве что Анналена Бербок, глава МИД Германии и, конечно же, любая из современных украинских политикесс (это феминитив нынче модный такой.Я, грешным делом, одно время даже заподозрил, что Кая наша так рьяно хочет интегрировать неонацистскую Украину в Европу не потому, что та ей по русофобским взглядам близка, а исключительно в надежде наводнить контингент украинскими баб.., пардон, дамами, пробавляющимися политикой, чтобы меж них удачно затеряться, растворившись в массе. Вместе с Бербок. И свою нынешнюю начальницу – главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прихватить. В тупой женской массе – это как женской сумочке: без соответствующей подготовки там быстро хрен что найдешь.Почему так сексистски грубо может показаться мое умозаключение? Да потому, что никакого сексизма здесь нет – ­ одна голая правда плюс наблюдения. Украинские политики, обладающие вторичными женскими половыми признаками, похоже, безумны даже, как говорится, на базовом уровне. Они, как, впрочем, и европейки, – матери по природе и должны были бы инстинктивно заботиться о детях, об их жизни. Ан нет: что те, что другие сегодня охвачены жаждой бойни, усиленно и ускоренно хотят подготовить Европу к войне и объявить ее России, забывая, что та – ядерная держава и выиграть у нее одними желаниями не получится. А вот детей может погибнуть масса.И это при том, что у всех выше названных красавиц дети есть. У Каи ­– сын, у Бербок – две дочери, а у "фюрера Урсулы" – вообще семеро детей и, кажется, уже даже внуки имеются. И все равно они тянут континент на войну со страстью дурочек к шоппингу.Сегодня конкретно Кая – ярый сторонник превращения всего Евросоюза в некий аналог НАТО, То есть в военно-политический союз, который должен до 2030 года потратить на вооружения и перевооружение 800 млрд евро и выступить единым фронтом на "сдерживание России".А боевым наконечником этого безумного процесса определили Украину, которая сегодня уже от имени всего Запада воюет с Россией в рамках спецвоенной операции (СВО). И у Каи Каллас даже есть свой вариант плана, как вооружить Украину и толкнуть ее на самоубийство (в России) еще быстрее.Этот план, как известно, предусматривает создание некоей "коалиции желающих" из евростран-членов НАТО и ЕС, желающих предоставить Киеву помощь. Он, как отмечало издание Politico, подразумевает выделение Киеву от 20 млрд до 40 млрд евро только в 2025 году. Причем вне зависимости от участия США. Как вариант, деньги решили взять еще и в виде кредитов за счет будущей прибыли от активов России на сумму около 280 млрд долл (260 млрд евро), замороженных на Западе в рамках санкций из-за военных действий в Украине.События пошли не так, как думалось Кае. Ни "коалиции желающих" не удались, ни денег в нужных объемах никто не согласовал. А Трамп вообще ввел против ЕС пошлины в размере 20%, что обещает лишить Европу триллионов евро прибыли, а тарифное цунами может снести с ног сотни европейских предприятий уже в ближайшее время.Но Кая отстаивает свой план, согласно которому Украине по-любому нужно просто срочно выделить 2 миллиона артиллерийских снарядов на сумму 5 млрд евро, и 2 млрд все равно взять из общей суммы помощи из прибыли от замороженных российских активов. То есть все равно за счет России! "Я думаю, мы сможем это сделать. …Страны ЕС должны вкладываться деньгами либо приходить с боеприпасами", – уверена она. И хоть кол ей на голове теши. Осиновый…Но, с другой стороны, ее упоротость и лживость, русофобия и агрессивность – не бином Ньютона, как сказал бы булгаковский Коровьев. Это часть ее натуры, впитанная с детства, с воспитанием в семье.Кая родом из семьи высокопоставленного коммунистического функционера, который в свое время даже возглавлял Эстонское отделение Сбербанка СССР и в роскоши купался, как сыр в масле, воспитывая и подпитывая дочь и все семью вкусняшками.Но помните, что Кая рассказала о своем "трудном детстве"? Что они всей семьей нищебродили и побирались, а она, страшно желая шоколадок и не получая их от полунищего батюшки, еле сводящего концы с концами, вынуждена была восполнять недостаток сладкого в своем хрупком детском организме… сметаной, посыпанной сахаром. И страдала страшно!А виноватой, как вы понимаете, была Россия, "проклятые советы", которые безжалостно и вырубили все какао-бобы в Эстонии, лишив процветающую некогда республику и кофе, и шоколада. И черная ненависть буяла под красным галстуком пионерки Каи, переданная из-под коммунистического партбилета ее папашки…Россия была виновата и в том, что Кая врала на нее, оправдывая своего муженька, который при такой жене-русофобке, славненько и активно торговал с Россией и наживал десятки миллионов. И рублей российских, и долларов американских, и евро европейских. И не стыдно им обоим было. Потому что деньги не пахнут. Ни биоотходами, ни шоколадом…Но, как мне кажется, я и это отследил. Ложь Каи, вы не поверите, видна даже в ее нынешнем внешнем виде. Вы думаете, почему она выглядит так анемично и худосочно, напоминая то ли Бабу-Ягу в молодости, то ли мечту выздоравливающей анорексички? Да потому, на мой взгляд, что врала она о своем детстве! Не ела она даже сметану с сахаром. А если бы ела, то выглядела бы сегодня пышной и здоровой, краснощекой и пухлой, что называется, кровь с молоком. Точнее – со сметаной.А сметана – это вам не фунт изюму всухомятку схряцать, сметана – это о-го-го! Калорийная навсегда. Вы это у любого диетолога неполживого спросите, он подтвердит.Но Кая сегодня предлагает всем европолитикам позвонить президенту России Владимиру Путину, напугать его и сказать, что он – одинок, потому что предпринял агрессию против Украины, с которой вся Европа. Это у нее из последнего. У Каи, разумеется…И вот тут я, конечно, даже предположить не могу, что она съела перед таким откровением…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, европа, украина, анналена бербок, дональд трамп, марко рубио, ес, еврокомиссия, нато, эксклюзив