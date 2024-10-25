https://ukraina.ru/20241025/1058342383.html

"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО

"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО - 25.10.2024 Украина.ру

"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО

Россия может пригласить северокорейцев на учения на свою территорию, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-25T04:00

2024-10-25T04:00

2024-10-25T04:00

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доброволец

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сво

белгородская область

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Сейчас Украина активно муссирует тему отправки северокорейских добровольцев на СВО. Это нужно Киеву для того, чтобы выбить дополнительную западную помощь и спекулировать на отправке натовского контингента на Украину, рассказал эксперт.На текущий момент в зоне СВО северокорейские военнослужащие на фото и видео не фиксировались. Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками, подчеркнул журналист.Если же северокорейцы появятся в зоне СВО, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же власти Северной Кореи все отрицают, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", уточнил эксперт."Понимайте как хотите. Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058332952.html

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