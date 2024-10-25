"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Россия может пригласить северокорейцев на учения на свою территорию, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас Украина активно муссирует тему отправки северокорейских добровольцев на СВО. Это нужно Киеву для того, чтобы выбить дополнительную западную помощь и спекулировать на отправке натовского контингента на Украину, рассказал эксперт.
На текущий момент в зоне СВО северокорейские военнослужащие на фото и видео не фиксировались. Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками, подчеркнул журналист.
"Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия", — отметил Рожин.
Если же северокорейцы появятся в зоне СВО, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же власти Северной Кореи все отрицают, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", уточнил эксперт.
"Понимайте как хотите. Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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