"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО - 25.10.2024 Украина.ру
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"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО
"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО - 25.10.2024 Украина.ру
"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО
Россия может пригласить северокорейцев на учения на свою территорию, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T04:00
2024-10-25T04:00
новости
россия
украина
кндр
борис рожин
доброволец
северная корея
армия
сво
белгородская область
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Сейчас Украина активно муссирует тему отправки северокорейских добровольцев на СВО. Это нужно Киеву для того, чтобы выбить дополнительную западную помощь и спекулировать на отправке натовского контингента на Украину, рассказал эксперт.На текущий момент в зоне СВО северокорейские военнослужащие на фото и видео не фиксировались. Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками, подчеркнул журналист.Если же северокорейцы появятся в зоне СВО, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же власти Северной Кореи все отрицают, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", уточнил эксперт."Понимайте как хотите. Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241024/1058332952.html
россия
украина
кндр
северная корея
армия
белгородская область
курская область
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Новости
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новости, россия, украина, кндр, борис рожин, доброволец, северная корея, армия, сво, белгородская область, курская область, граница, детали, спецоперация, война
Новости, Россия, Украина, КНДР, Борис Рожин, доброволец, Северная Корея, Армия, СВО, Белгородская область, Курская область, граница, детали, Спецоперация, война

"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО

04:00 25.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия может пригласить северокорейцев на учения на свою территорию, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас Украина активно муссирует тему отправки северокорейских добровольцев на СВО. Это нужно Киеву для того, чтобы выбить дополнительную западную помощь и спекулировать на отправке натовского контингента на Украину, рассказал эксперт.
На текущий момент в зоне СВО северокорейские военнослужащие на фото и видео не фиксировались. Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками, подчеркнул журналист.
"Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия", — отметил Рожин.
Если же северокорейцы появятся в зоне СВО, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же власти Северной Кореи все отрицают, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", уточнил эксперт.
"Понимайте как хотите. Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру
Коллаж: ВС РФ, Селидово
Вчера, 17:43
Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровьюДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации в Селидово и Курахово.
 
НовостиРоссияУкраинаКНДРБорис РожиндоброволецСеверная КореяАрмияСВОБелгородская областьКурская областьграницадеталиСпецоперациявойна
 
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