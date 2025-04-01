https://ukraina.ru/20250401/1062213780.html

Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая

Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая - 01.04.2025 Украина.ру

Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая

В идеале президенту США Дональду Трампу добиться перемирия на 100 дней после своей инаугурации. Причем 9 мая — это не просто сакральная для России дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-04-01T19:30

2025-04-01T19:30

2025-04-01T19:30

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

олег царев

александр стубб

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/60/1024076081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fc065bb0002ddd46e9f77f8be497697.jpg

По его словам, в это же время также будет отмечаться католическая и православная пасха, и празднование 9 мая.Он отметил, что такой сценарий развития событий нельзя гарантировать, однако американский лидер желает реализовать именно его.“Не могу гарантировать, что этот сценарий будет реализован. Но в том, что Трамп к нему стремится, у меня нет никаких сомнений”, — заключил Царёв.Примечательно, что вечером 30 марта Трамп также заявил о "психологическом крайнем сроке" для заключения перемирия между Украиной и Россией, не назвав конкретную дату.Однако в тот же день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время визита в США, он предложил Трампу заключить перемирие на Украине 20 апреля — в день, когда все христиане будут отмечать Пасху."Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца", — объяснил Стубб.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062163623.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, олег царев, александр стубб, верховная рада