Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая - 01.04.2025 Украина.ру
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Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая
Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая - 01.04.2025 Украина.ру
Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая
В идеале президенту США Дональду Трампу добиться перемирия на 100 дней после своей инаугурации. Причем 9 мая — это не просто сакральная для России дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
2025-04-01T19:30
2025-04-01T19:30
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По его словам, в это же время также будет отмечаться католическая и православная пасха, и празднование 9 мая.Он отметил, что такой сценарий развития событий нельзя гарантировать, однако американский лидер желает реализовать именно его.“Не могу гарантировать, что этот сценарий будет реализован. Но в том, что Трамп к нему стремится, у меня нет никаких сомнений”, — заключил Царёв.Примечательно, что вечером 30 марта Трамп также заявил о "психологическом крайнем сроке" для заключения перемирия между Украиной и Россией, не назвав конкретную дату.Однако в тот же день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время визита в США, он предложил Трампу заключить перемирие на Украине 20 апреля — в день, когда все христиане будут отмечать Пасху."Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца", — объяснил Стубб.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, олег царев, александр стубб, верховная рада
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Олег Царев, Александр Стубб, Верховная Рада

Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая

19:30 01.04.2025
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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В идеале президенту США Дональду Трампу добиться перемирия на 100 дней после своей инаугурации. Причем 9 мая — это не просто сакральная для России дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
По его словам, в это же время также будет отмечаться католическая и православная пасха, и празднование 9 мая.
“Причем 9 мая – это не просто сакральная для нас дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине. Если перемирие будет подписано до 9 мая, то военное положение не будет продлено и [Владимир] Зеленский будет вынужден пойти на выборы”, — пояснил собеседник издания.
Он отметил, что такой сценарий развития событий нельзя гарантировать, однако американский лидер желает реализовать именно его.
“Не могу гарантировать, что этот сценарий будет реализован. Но в том, что Трамп к нему стремится, у меня нет никаких сомнений”, — заключил Царёв.
Вчера, 09:56
СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Об этом 31 марта написало издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона
Примечательно, что вечером 30 марта Трамп также заявил о "психологическом крайнем сроке" для заключения перемирия между Украиной и Россией, не назвав конкретную дату.
Однако в тот же день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время визита в США, он предложил Трампу заключить перемирие на Украине 20 апреля — в день, когда все христиане будут отмечать Пасху.
"Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца", — объяснил Стубб.
Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампОлег ЦаревАлександр СтуббВерховная Рада
 
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19:30Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая
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