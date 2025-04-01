https://ukraina.ru/20250401/1062222458.html

Партию у Ле Пен отожмут, но "укроскептиков" не уничтожат. Приговор французскому политику и его подоплека

Партию у Ле Пен отожмут, но "укроскептиков" не уничтожат. Приговор французскому политику и его подоплека - 01.04.2025 Украина.ру

Партию у Ле Пен отожмут, но "укроскептиков" не уничтожат. Приговор французскому политику и его подоплека

Главу фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента Исправительный трибунал Парижа 31 марта признал виновными по делу о растрате средств из бюджета этого законодательного органа

2025-04-01T19:09

2025-04-01T19:09

2025-04-01T19:10

эксклюзив

франция

марин ле пен

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суд

румыния

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По информации телеканала BFMTV, прокуратура требовала лишить Ле Пен права избираться на пять лет с немедленным вступлением приговора в силу (независимо от апелляции), осудить ее на два года тюрьмы (с возможным смягчением наказания) и взыскать с нее 100 тыс. евро штрафа. Еще 200 тыс. евро штрафа должна заплатить партия "Национальное объединение".Согласно решению суда, Марин Ле Пен вместе с еще несколькими членами "Национального объединения" расходовала общественные средства Европарламента на финансирование собственной партии вместо оплаты услуг парламентских ассистентов.По версии обвинения, они создали схему хищения, благодаря которой с 2004 по 2016 года из бюджета Европарламента ежемесячно уходила 21 тыс. евро на оплату работы фиктивных ассистентов. Помощники на самом деле работали на партию "Национальный фронт". Среди них была сотрудница штаба партия в пригороде Парижа и телохранитель отца политика Жан-Мари Ле Пена.В общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет, подсчитал французский суд. При этом судьи отметили в своем решении, что Ле Пен лично не обогатилась за счет махинаций.Реакция на решение суда: приговором против политических конкурентовСторонники Марин Ле Пен назвали приговор ударом по французской демократии, в первую очередь потому что из-за него Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.Действительно, результаты социологических опросов показывают, что "Национальное объединение" на данный момент пользуется наибольшей поддержкой среди французских граждан, а Марин Ле Пен на очередных президентских выборах имеет шансы обойти всех потенциальных конкурентов во втором туре и стать лидером Франции.Сама Марин Ле Пен назвала запрет на участие в выборах президента Франции "политическим решением" и объявила о намерении обжаловать его. Комментируя приговор в эфире телеканала TF1, политик сказала, что "воспользуется всеми возможными законными средствами", чтобы предотвратить свое "устранение" и что не собирается "так легко мириться с отрицанием демократии".Ле Пен поддержал ее союзник по общеевропейской партии "Патриоты за Европу", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я — Марин" - такую запись сделал Орбан на своих страницах в соцсетях еще до вынесения приговора французскому политику.Вице-премьер Италии и лидер крайне правой "Лиги" Маттео Сальвини тем временем заявил, что преследование Марин Ле Пен связано с ее высокими шансами на президентских выборах."Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов (...) Это объявление войны Брюсселем. Но нас не запугать, нас не остановить: полный вперед, мой друг!", - заявил Сальвини в поддержку Ле Пен.Президент США Дональд Трамп тоже прокомментировал приговор Марин Ле Пен. Решение суда он назвал "очень важным событием", так как ведущему кандидату на предстоящих президентских выборах во Франции запретили баллотироваться на пять лет. Трамп в этом усмотрел сходство с ситуацией в США, когда против него возбуждали различные уголовные дела, мешая ему участвовать в президентских выборах.Тем не менее, большинство французов считает приговор в отношении Ле Пен обычным судебным решением. Согласно опросу проведенному для телеканала BFMTV, такого мнения придерживается 57% опрошенных граждан страны. С другой стороны 42% французов считают, что на приговор повлияло желание не допустить Ле Пен к участию в президентских выборах 2027 года.Административный ресурс против демократии — новая тенденция в политической жизни ЕвропыСудебный процесс против Марин Ле Пен и ее отстранение от участия в выборах президента Франции в 2027 году перекликается с недавним предвыборным скандалом, произошедшим на восточных границах Евросоюза — в Румынии.Там в преддверие президентской кампании генпрокуратура страны выдвинула шесть обвинений против одного из главных претендентов на пост президента — независимого кандидата Кэлина Джорджеску. В том числе его обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, распространении ложной информации и подаче ложных деклараций относительно источников финансирования избирательной кампании.Дорджеску участвовал в очередных президентских выборах в Румынии в ноябре 2024года, победил в первом туре, набрав 22,94% голосов и обеспечил себе выход во второй тур, где он должен был сражаться за пост президента с лидером партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони, которая набрала 19,18% голосов.Однако конституционный суд Румынии под различными предлогами аннулировал результаты первого тура. Повторные президентские выборы с стране назначены на 4 мая 2025 года. Но в президентской гонке Джорджеску уже не будет участвовать, так как Центральное избирательное бюро Румынии не допустило его до повторных выборов, не постаравшись при этом найти приличное обоснование для своего решения.Очевидно, что использование судебных процессов против неугодных для европейских властей в Брюсселе, но весьма популярных в собственных странах политиков для Евросоюза постепенно становится обычной практикой. При этом никто особо и не заботиться о том, чтобы каким-то образом связать подобную практику с пресловутыми европейскими стандартами демократии. Наверное потому что это на самом деле невозможно, европейские бюрократы предпочитают просто игнорировать такое несовпадение.Плохие дела для Марин Ле ПенЕвросоюз сейчас руководствуется логикой военного времени, подчеркнул в интервью Украина.ру историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Исходя из этой логики, нельзя допустить, чтобы к власти в странах ЕС приходили люди, которые ставят под сомнение противостояние с Россией и помощь Украине, отметил он."Кэлин Джорджеску в Румынии и Марин Ле Пен во Франции политики не пророссийские, но зато "укроскептики". Они выступают против военной помощи Украине и за переговоры между Москвой и Киевом. Поэтому их надо убрать с пути. В Румынии была репетиция. Сейчас тоже самое произошло в одной из ключевых и крупнейших стран Евросоюза", - рассказал Трухачев.При этом политолог отметил, что в процессе против Ле Пен во Франции есть еще один момент, которого нет в Восточной Европе — политика по отношению к мигрантам."На чем поднялась Ле Пен? На антиэмигрантской повестке, на противостоянии исламизации Франции. Уже одним этим она взбесила леволиберальную элиту", - напомнил эксперт.Трухачев отметил, что Ле Пен начинала с очень маленьких результатов — у ее партии были всего два депутата в Европарламенте. Но теперь их более ста, добавил он.Однако от президентских выборов ее отстранили именно за политику по отношению к России и Украине, полагает Трухачев."Что касается дел эмигрантских, президент Эммануэль Макрон признал существование проблемы. Он заявил, что во Франции уже существует параллельное государства, имея в виду, что оно существует по законам шариата. А Украину ей простить не могут. Сейчас на первый план вышло то, что Ле Пен не хочет вооружать Украину", - сказал политолог.По его словам, после оглашения приговора Марин Ле Пен оказалась в достаточно тяжелом положении, так как в "Национальном объединении", также как, например, в "Альтернативе для Германии" или в "Партии свободы" в Австрии, существуют два крыла. Их объединяет непринятие исламизации и ограничение эмиграции, напомнил эксперт.Но по отношению к России и Украине внутри "Национального объединения есть разные мнения", продолжил Трухачев. При помощи властей, проукраинское крыло во главе с нынешним лидером партии Жорданом Барделлой постепенно "отжимает" партию у "укроскептиков" во голове с Ле Пен, рассказал он."Видимо, дело идет к тому, что "Национальное объединение" отожмут у Ле Пен и сделают чем-то похожим на польскую "Право и справедливость", чешскую Гражданско-демократическую партию или португальскую партию "Хватит!". Все эти партии правого толка, все они настроены скептически к Евросоюзу, но при этом они антироссийского толка", - уточнил политолог.При этом важно знать, что во Франции очень много партий, в том числе правых, продолжил Трухачев. Во французском парламенте в настоящее время присутствуют правые партии, которые намного более лояльные России, чем "Национальное объединение", добавил он."Там есть "Объединение правых за республику", у которой есть 15 мест в парламенте, есть депутат Никола Дюпон-Эньян, лидер небольшой правой партии "Вставай, Франция", есть Эрик Земмур, лидер "Реконкисты" - партии, которая представлена в Европарламенте. Поэтому если даже "Национальное объединение" отожмут, правые "укроскептики" совсем без представительства не останутся", - заявил Трухачев.По словам политолога, какое-то из этих более мелких объединений может расти и стать центром притяжения для остальных правых "укроскептиков". Поэтому для России положение не безвыходное, но "дела Марин Ле Пен плохи", подытожил Вадим Трухачев.Евросоюз строит "контролируемую демократию". Об этом в материале Татьяны Стоянович Судом и майданом против политических оппонентов. Готовясь к войне, ЕС строит "контролируемую демократию"

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эксклюзив, франция, марин ле пен, россия, трухачев, виктор орбан, европарламент, ес, суд, румыния