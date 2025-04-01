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Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве
Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве - 01.04.2025 Украина.ру
Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве
Армия США официально признала смерть четвёртого члена экипажа, погибшего в Литве во время учений Atlantic Resolve армейских подразделений НАТО. Об этом 1 апреля сообщило командование армии США в Европе и Африке.
2025-04-01T19:41
2025-04-01T19:41
2025-04-01T19:41
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"Четвёртый солдат армии США, назначенный в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мёртвым недалеко от Пабраде, Литва, днём 1 апреля. Личность солдата не разглашается до подтверждения уведомления ближайших родственников", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте командования.Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью отметил, что в поиске погибшего экипажа американской бронемашины участвовали союзники из Литвы, Польши и Эстонии помимо американских моряков, лётчиков и экспертов из армейского Инженерного корпуса.Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules вместе с экипажем пропала рано утром 25 марта, сказано в официальном сообщении. Тела трёх солдат и БРЭМ были извлечены из литовского болота ранним утром 31 марта.Армия США расследует причину гибели своих военнослужащих в литовском болоте. Там пообещали по мере поступления предоставлять новую информацию об инциденте.Ранее в Пентагоне отрицали гибель американских военнослужащих в Литве. Армия США настаивала на статусе пропавших без вести до нахождения тел погибших.Накануне в новостях: Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы
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Новости, США, Литва, Европа, НАТО, Пентагон, Армия США, военные учения, Прибалтика, бывший СССР
Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве
Армия США официально признала смерть четвёртого члена экипажа, погибшего в Литве во время учений Atlantic Resolve армейских подразделений НАТО. Об этом 1 апреля сообщило командование армии США в Европе и Африке.
"Четвёртый солдат армии США, назначенный в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мёртвым недалеко от Пабраде, Литва, днём 1 апреля. Личность солдата не разглашается до подтверждения уведомления ближайших родственников", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте командования.
Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью отметил, что в поиске погибшего экипажа американской бронемашины участвовали союзники из Литвы, Польши
и Эстонии
помимо американских моряков, лётчиков и экспертов из армейского Инженерного корпуса.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules вместе с экипажем пропала рано утром 25 марта, сказано в официальном сообщении. Тела трёх солдат и БРЭМ были извлечены из литовского болота ранним утром 31 марта.
Армия США расследует причину гибели своих военнослужащих в литовском болоте. Там пообещали по мере поступления предоставлять новую информацию об инциденте.
Ранее в Пентагоне
отрицали гибель американских военнослужащих в Литве. Армия США настаивала на статусе пропавших без вести до нахождения тел погибших.