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Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве

Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве - 01.04.2025 Украина.ру

Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве

Армия США официально признала смерть четвёртого члена экипажа, погибшего в Литве во время учений Atlantic Resolve армейских подразделений НАТО. Об этом 1 апреля сообщило командование армии США в Европе и Африке.

2025-04-01T19:41

2025-04-01T19:41

2025-04-01T19:41

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"Четвёртый солдат армии США, назначенный в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мёртвым недалеко от Пабраде, Литва, днём ​​1 апреля. Личность солдата не разглашается до подтверждения уведомления ближайших родственников", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте командования.Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью отметил, что в поиске погибшего экипажа американской бронемашины участвовали союзники из Литвы, Польши и Эстонии помимо американских моряков, лётчиков и экспертов из армейского Инженерного корпуса.Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules вместе с экипажем пропала рано утром 25 марта, сказано в официальном сообщении. Тела трёх солдат и БРЭМ были извлечены из литовского болота ранним утром 31 марта.Армия США расследует причину гибели своих военнослужащих в литовском болоте. Там пообещали по мере поступления предоставлять новую информацию об инциденте.Ранее в Пентагоне отрицали гибель американских военнослужащих в Литве. Армия США настаивала на статусе пропавших без вести до нахождения тел погибших.Накануне в новостях: Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы

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новости, сша, литва, европа, нато, пентагон, армия сша, военные учения, прибалтика, бывший ссср