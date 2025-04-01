https://ukraina.ru/20250401/1062214098.html

Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом

Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом - 01.04.2025 Украина.ру

Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом

Во-первых, попытки украинских военных атаковать Краснояружский район в Белгородской области — это результат разборок внутри ВСУ. А во-вторых, Владимир Зеленский делает это на фоне американо-российских переговоров, чтобы показать всем, что Украина еще может наступать

2025-04-01T19:45

2025-04-01T19:45

2025-04-01T19:45

новости

украина

белгород

краснояружский район

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.Он заявил, что первой причиной, по которой ВСУ пошли на такие “потуги” стало то, что украинские подразделения под Суджей перестали подчиняться своему командованию. По словам эксперта, нападение на Краснояружский район могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ:— Мы не можем держать этот район. Мы же штурмовики.— Ну раз вы штурмовики, давайте наступайте. Отвлеките внимание русских от Горналя.Ераносян отметил, что вторым фактором, который повлиял на произошедшее, могло стать принятие Зеленским подобного решения на фоне американо-российских переговоров, чтобы показать всем, что Украина еще может наступать.Понятно, что белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской, так как у Украины нет достаточно тралов и танков, а самое главное — мотивированной пехоты, которая способна прорваться вглубь территории, подчеркнул эксперт.“То есть даже если ВСУ закрепятся в какой-то лесополосе, ее просто-напросто заминируют по всему периметру, и они оттуда просто не выйдут”, — резюмировал Ераносян.Между тем ранее военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062136267.html

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новости, украина, белгород, краснояружский район, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф