Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Во-первых, попытки украинских военных атаковать Краснояружский район в Белгородской области — это результат разборок внутри ВСУ. А во-вторых, Владимир Зеленский делает это на фоне американо-российских переговоров, чтобы показать всем, что Украина еще может наступать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.
Он заявил, что первой причиной, по которой ВСУ пошли на такие “потуги” стало то, что украинские подразделения под Суджей перестали подчиняться своему командованию. По словам эксперта, нападение на Краснояружский район могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ:
— Мы не можем держать этот район. Мы же штурмовики.
— Ну раз вы штурмовики, давайте наступайте. Отвлеките внимание русских от Горналя.
Ераносян отметил, что вторым фактором, который повлиял на произошедшее, могло стать принятие Зеленским подобного решения на фоне американо-российских переговоров, чтобы показать всем, что Украина еще может наступать.
“Зеленский не просто пиарщик. Он ведет ассиметричную войну террористическими методами. Поэтому киевский режим осуществляет рейды малыми группами не вглубь российской территории, а на границе. <...> Зеленский пытается показать [президенту США Дональду] Трампу, что он контролирует ситуацию и может тревожить наше приграничье, несмотря на курскую катастрофу”, — пояснил собеседник издания.
Понятно, что белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской, так как у Украины нет достаточно тралов и танков, а самое главное — мотивированной пехоты, которая способна прорваться вглубь территории, подчеркнул эксперт.
“То есть даже если ВСУ закрепятся в какой-то лесополосе, ее просто-напросто заминируют по всему периметру, и они оттуда просто не выйдут”, — резюмировал Ераносян.
28 марта, 20:55Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской областиВ ближайшие пару месяцев будут продолжаться тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Российской армии нужно продолжать продвижение и наращивать свой наступательный потенциал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Между тем ранее военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира читайте на сайте Украина.ру.