Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062224349.html
Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле - 01.04.2025 Украина.ру
Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
Президент России и Республики Сербской провели переговоры в Кремле. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.
2025-04-01T20:05
2025-04-01T20:05
новости
республика сербская
кремль
россия
милорад додик
владимир путин
юрий ушаков
балканы
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:322:2500:1728_1920x0_80_0_0_77b100ec7fb031a91599afcec814360f.jpg
"В Кремле Владимир Путин принял Президента Республики Сербской Милорада Додика, который накануне прибыл в Москву", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что с российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков, со стороны Республики Сербской – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в Российской Федерации Душко Перович.Подробности переговоров пресс-служба кремля не сообщает.Накануне президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Об этом Милорад Додик рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблемную ситуацию в публикации "В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля
республика сербская
кремль
россия
балканы
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:87:2500:1962_1920x0_80_0_0_b95b1747ceb1f2a3c618a7ec41c6e78f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, республика сербская, кремль, россия, милорад додик, владимир путин, юрий ушаков, балканы, международные отношения, международная политика, европа
Новости, Республика Сербская, Кремль, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Балканы, международные отношения, Международная политика, Европа

Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле

20:05 01.04.2025
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
ДзенTelegram
Президент России и Республики Сербской провели переговоры в Кремле. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.
"В Кремле Владимир Путин принял Президента Республики Сербской Милорада Додика, который накануне прибыл в Москву", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что с российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков, со стороны Республики Сербской – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в Российской Федерации Душко Перович.
Подробности переговоров пресс-служба кремля не сообщает.
Накануне президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Об этом Милорад Додик рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблемную ситуацию в публикации "В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской
Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля
 
НовостиРеспублика СербскаяКремльРоссияМилорад ДодикВладимир ПутинЮрий УшаковБалканымеждународные отношенияМеждународная политикаЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
20:15Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США
20:05Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
20:00Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине
19:45Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом
19:41Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве
19:30Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой
19:30Все звезды сошлись на этой дате: Царёв объяснил, почему перемирие должно быть достигнуто 9 мая
19:09Партию у Ле Пен отожмут, но "укроскептиков" не уничтожат. Приговор французскому политику и его подоплека
19:01"Это наш европейский континент": МИД ФРГ полемизирует с Трампом из-за ресурсной сделки с Украиной
18:51Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН
18:33ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля
18:30Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область
18:12По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе
18:00Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсам
17:48Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине
17:38Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
17:18Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
16:41Китай и Россия: пространство совместного развития. Клуб "Валдай" в Шанхае
16:27Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика
Лента новостейМолния