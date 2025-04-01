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Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле

Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле - 01.04.2025 Украина.ру

Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле

Президент России и Республики Сербской провели переговоры в Кремле. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.

2025-04-01T20:05

2025-04-01T20:05

2025-04-01T20:05

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"В Кремле Владимир Путин принял Президента Республики Сербской Милорада Додика, который накануне прибыл в Москву", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что с российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков, со стороны Республики Сербской – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в Российской Федерации Душко Перович.Подробности переговоров пресс-служба кремля не сообщает.Накануне президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Об этом Милорад Додик рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблемную ситуацию в публикации "В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля

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новости, республика сербская, кремль, россия, милорад додик, владимир путин, юрий ушаков, балканы, международные отношения, международная политика, европа