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Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле - 01.04.2025 Украина.ру
Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
Президент России и Республики Сербской провели переговоры в Кремле. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.
2025-04-01T20:05
2025-04-01T20:05
2025-04-01T20:05
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"В Кремле Владимир Путин принял Президента Республики Сербской Милорада Додика, который накануне прибыл в Москву", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что с российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков, со стороны Республики Сербской – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в Российской Федерации Душко Перович.Подробности переговоров пресс-служба кремля не сообщает.Накануне президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Об этом Милорад Додик рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблемную ситуацию в публикации "В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, республика сербская, кремль, россия, милорад додик, владимир путин, юрий ушаков, балканы, международные отношения, международная политика, европа
Новости, Республика Сербская, Кремль, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Балканы, международные отношения, Международная политика, Европа
Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
Президент России и Республики Сербской провели переговоры в Кремле. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.
"В Кремле Владимир Путин принял Президента Республики Сербской Милорада Додика, который накануне прибыл в Москву", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что с российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков
, со стороны Республики Сербской – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в Российской Федерации Душко Перович.
Подробности переговоров пресс-служба кремля не сообщает.
Накануне президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины
) прибыл в Москву
и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Об этом Милорад Додик рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети.