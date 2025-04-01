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Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсам

Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсам - 01.04.2025 Украина.ру

Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсам

Последнее время на Украине активно обсуждают сделку по редкоземельным металлам и прочим ресурсам, которую Дональд Трамп выкатил Зеленскому. Западные СМИ называют ее сделкой в худших традициях колониализма, предполагающей передачу американцам всех ресурсов без каких-либо гарантий безопасности.

2025-04-01T18:00

2025-04-01T18:00

2025-04-01T18:00

эксклюзив

украина

сша

афганистан

владимир зеленский

дональд трамп

петр порошенко

нато

bloomberg

репарации

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Сам Зеленский пытается юлить в надежде переиграть или пересидеть Трампа. В свою очередь оппоненты Зеленского на Украине напоминают ему, что тот сам предложил Трампу украинские редкоземельные металлы.Дональд Трамп 31 марта заявил, что Зеленский пытается изменить условия сделки, требуя взамен членство в НАТО. Ранее он пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от подписания сделки.В рамках предложенной сделки должен быть сформирован специальный Фонд реконструкции под управлением представителей США, куда будут передаваться доходы от разработки полезных ископаемых. Фонд должен иметь приоритетное право ("право первой ночи") на разработку месторождений и реализацию инфраструктурных проектов. Полученные от соответствующих проектов средства должны конвертироваться в валюту и направляться заграницу, тогда как Украина будет нести ответственность за компенсацию задержек.Американцы туда ничего вносить не должны – их помощью считается ранее переданные Украине средства. Срок действия соглашения не ограничен во времени.Оно также содержит положение, которое запрещает Украине продавать стратегически важные минералы странам, которые Вашингтон считает "конкурентами США".Близкая к Демократической партии Washington Post со ссылкой на украинских чиновников назвала проект сделки "репарациями", которую Украина должна выплатить США словно она проиграла им войну. Западное издание Bloomberg сравнивает сделку с эксплуатацией Конго бельгийскими колонизаторам в XIX веке, а одним из результатов сделки считает "исключение Европы из экономического будущего Украины". Иными словами, Bloomberg беспокоится за активы, которые были заложены или обещаны другим западным корпорациям.Подлинность проекта, детали которого озвучивают западные СМИ, пока кажется сомнительной, но на данный момент его не опровергла ни одна из сторон.У Петра Порошенко резко раскритиковали проект сделки, хотя ранее критиковали Зеленского за неуступчивость Тампу ,что грозило прекращением американской помощи. Порошенко назвал сделку по ресурсам "угрозой суверенитету", напомнив, что Зеленский сам предложил Трампу украинские ресурсы. Депутат из фракции Порошенко София Федына называет сделку кабалой и рейдерством.Опасается она также того, что украинцы в будущем станут колонией Америки, которая может быть даже в дружественных отношениях с Российской Федерацией.Украинские эксперты также напоминают, что аналогичное соглашение по редкоземельным металлам Трамп уже подписывал в период своей первой каденции с Афганистаном в 2017 году. Однако вскоре власть в этой стране сменилась, а некоторым из сторонников этой сделки пришлось летать на шасси американских самолетов.Украинский экономист Алексей Кущ подчеркивает, что модель управления ключевыми активами со стороны США в обмен на помощь, в той или иной форме рассматривалась или рассматривается в ДРК Конго, Афганистане, Сомали и Украине. Хотя Афганистан, "уже отчалил из этого списка", напоминает экономист.Соответственно, остались Конго, Сомали и Украина. По его словам, если Киев откажется подписывать сделку, у Трампа будет повод "умыть руки". Зеленский же может тянуть с подписанием максимум до конца мая. Экономист также утверждает, что США поставили Киеву шахматную вилку - это когда под ударом сразу две фигуры и одну из них придется терять."В общем, заходить в этот цугцванг было категорически нельзя. В шахматах, как известно, в цугцванге игрок несет потери только потому, что его очередь ходить. А очередь ходить - наша, американцы свой ход сделали", - резюмирует Кущ.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что проект сделки по недрам вообще был создан не для подписания, а для заведомого отказа. По его мнению, он - часть стратегии по сворачиванию украинского конфликта и созданию новой архитектуры глобальной безопасности.Комментаторы украинских антифашистских пабликов считают, что сделка с США по ресурсам вполне укладывается в заключительный этап декоммунизации, которую украинские власти активно продвигают. На первом этапе украинские олигархи в 1990х разворовали половину богатств. Второй этап сводился к борьбе с советскими памятниками и передаче управления западным наблюдательным советам. Третий этап включал в себя уничтожение промышленности Донбасса в ходе АТО. И четвертый этап предполагает "рабское соглашение" с США.Подробнее о сделке - в статье Павла Котова Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка

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эксклюзив, украина, сша, афганистан, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, нато, bloomberg, репарации