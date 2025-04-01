https://ukraina.ru/20250401/1062219484.html

Китай и Россия: пространство совместного развития. Клуб "Валдай" в Шанхае

Китай и Россия: пространство совместного развития. Клуб "Валдай" в Шанхае - 01.04.2025 Украина.ру

Китай и Россия: пространство совместного развития. Клуб "Валдай" в Шанхае

Во вторник, 1 апреля, в Шанхае завершилась двухдневная российско-китайская конференция "Пространство совместного развития: глобальное и евразийское измерения". Ее организатором выступил Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Центром по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете (ВКПУ)

2025-04-01T16:41

2025-04-01T16:41

2025-04-01T16:41

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Стратегическое партнерство России и КитаяКак отмечалось в анонсе мероприятия, цель конференции — обсуждение глобальных, региональных и двусторонних вызовов, а также обмен идеями о том, как повысить готовность российского и китайского обществ к будущему."Сейчас начинается новый этап формирования многополярного мира, где Россия и Китай смогут использовать потенциал своего стратегического партнерства в целях демократизации международных отношений и консолидировать усилия для построения справедливого и рационального мирового устройства. Особую роль в этой связи будет играть Евразия, как пространство для совместного развития России, Китая и многих других развивающихся стран", - говорилось в сообщении на сайте клуба "Валдай".В рамках конференции состоялось четыре сессии, в работе которых приняли участие более 60 экспертов из РФ и КНР.Среди обсуждаемых тем были: Россия и Китай: стратегическое партнерство в многополярном мире; глобальные и региональные вызовы для Евразии; перспективные направления двустороннего сотрудничества: большие проекты в Евразии, искусственный интеллект и новые платежные механизмы; будущее международных институтов и международного права.Издание Украина.ру приводит наиболее интересные фрагменты выступлений экспертов двух стран.Сближение РФ и КитаяКак рассказала секретарь партийного комитета ВКПУ Мэй Бин, отношения России и Китая продолжат привносить стабильность в международные отношения вне зависимости от изменений в мире.По ее словам, "стратегии развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу, независимо от того, как изменится международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, способствовать развитию и возрождению каждой из сторон, привносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения".Москва и Пекин – надежные стратегические партнеры, так думает большинство китайцев, отметил директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй."Более того, мы уже долгое время являемся хорошими друзьями и хорошими партнерами, и это не только решение политиков, но и долгосрочная цель китайского народа", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости.Эксперт добавил, что "такова структура взаимоотношений между Китаем и Россией, и она не была определена случайно одним или двумя людьми, это результат произошедших за последние три-четыре десятилетия международных изменений и серии конфликтов, которые сблизили Китай и Россию".В 2022 году, когда ситуация в мире фактически развивалась в условиях военного конфликта или даже войны, китайская дипломатия также подверглась испытанию, добавил Фэн Шаолэй, касаясь вопроса критики, которой подвергся Пекин из-за своей позиции по российско-украинскому конфликту."Следует сказать, что дипломатическая позиция Китая осталась неизменной и весьма стабильной. Но политика Китая [по украинскому конфликту] подверглась сомнению со стороны некоторых западных друзей, они спрашивали, что с происходит с Китаем", - заявил эксперт.Он подчеркнул, что принципиальная позиция Китая по Украине не изменилась, но "нас действительно проверили"."Но я хочу сказать, что это действительно ценно, то есть, даже когда мы находимся под давлением Запада, наше отношение к войне и позиция, которую мы занимаем, от начала до конца остается неизменной", - заявил представитель Китая.Ключевой процесс в АзииСоединенные Штаты понимают, что отношения Москвы и Пекина прочны, было бы упрощением сказать, что Вашингтон хочет как-то повлиять на этот союз, рассказал в ходе конференции директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин."Есть такая упрощенная точка зрения, что американцы рассчитывают каким-то образом повлиять на отношения РФ и Китая, но они на самом деле довольно реально осознают свои возможности, они понимают, что отношения России и Китая являются очень прочными. Скорее, вопрос состоит в том, что за счет снижения противостояния и противоречий с РФ в Европе, на Ближнем Востоке и в некоторых других точках мира, они (США – ред.) могли бы высвободить ресурсы для концентрации усилий на Тихом океане", - заявил он.Ключевым процессом будет изменение роли США и их союзников в стратегической сфере в Азии, полагает Кашин. США активно обращают внимание на китайский ядерный потенциал."Произошло несколько волн изменений в прогнозах США относительно того, как китайские ядерные силы будут расти, и эти оценки о том, что Китай к 2035 году станет сопоставимой с США и Россией ядерной державой уже имеют значительные последствия для отношений США с рядом партнеров. Начался процесс переоценки взаимодействия в стратегической сфере между Японией и США", - отметил эксперт.В Японии считают, добавил Кашин, что нужно действовать по образцу вашингтонской декларации, подписанной Южной Кореей и США в 2023 году."Должно быть совместное ядерное планирование, обсуждается возможность переноса на азиатскую почву <...> имеющей место в Европе практики совместного использования ядерного оружия. Это может привести к очень большим изменениям стратегической ситуации в Азии, и это может стать очень опасным прецедентом для других партнерств США в Азии", - резюмировал аналитик.Раскол в атлантических отношенияхО том, как привнесение бизнес-идеологии в международные отношения со стороны США выгодно России, рассказал руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Макаров.По его словам, для России оба этих процесса - и "раскол в атлантических отношениях", и "привнесение некой бизнес-идеологии в международные отношения" сулят тактическую выгоду."Тактически наша страна может извлечь из этого определённую пользу для себя. Понятно, что раскол в атлантических отношениях, он в общем внес трещину и в общем-то прекратил консолидированную антироссийскую позицию стран Запада. В то же время внесение бизнес-идеологии во внешнюю политику США привело к тому, что по крайней мере Россию США стали готовы слушать впервые за долгое время", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что "для России, по-прежнему язык сделок, он менее комфортен, чем язык уважения к национальным интересам, но при этом, конечно, более комфортен, чем язык ценностей, на котором США пытались говорить до того, и который практически прекращал всякую возможность диалога".Объяснение позиции КНР по поводу возобновившегося диалога РФ и США - в материале издания Украина.ру Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю.

https://ukraina.ru/20250328/1062097314.html

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Павел Котов

эксклюзив, сша, россия, китай, валдай