https://ukraina.ru/20250401/1062221231.html

Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов

Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов - 01.04.2025 Украина.ру

Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов

Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в... Украина.ру, 01.04.2025

2025-04-01T17:38

2025-04-01T17:38

2025-04-01T17:38

видео

россия

украина

арктика

дональд трамп

ес

миротворцы

сво

переговоры

британия

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Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в студии Украина.ру проанализировал перспективы развития инфраструктуры и логистики России в Арктической зоне, а также рассказал о причинах, по которым Трамп торопится ввести режим прекращения огня на Украине: 00:26 - Перспективы развития инфраструктуры РФ в Арктике; 04:34 - Кому выгоден режим прекращения огня? 12:05 - Причины психологического барьера Трампа; 16:32 - О вводе миротворческого контингента на Украину; 20:57 - Отношения Вашингтона и Лондона. ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizy

россия

украина

арктика

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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