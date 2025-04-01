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Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов - 01.04.2025 Украина.ру
Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в... Украина.ру, 01.04.2025
2025-04-01T17:38
2025-04-01T17:38
2025-04-01T17:38
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арктика
дональд трамп
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миротворцы
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британия
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Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в студии Украина.ру проанализировал перспективы развития инфраструктуры и логистики России в Арктической зоне, а также рассказал о причинах, по которым Трамп торопится ввести режим прекращения огня на Украине: 00:26 - Перспективы развития инфраструктуры РФ в Арктике; 04:34 - Кому выгоден режим прекращения огня? 12:05 - Причины психологического барьера Трампа; 16:32 - О вводе миротворческого контингента на Украину; 20:57 - Отношения Вашингтона и Лондона. ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizy
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видео, россия, украина, арктика, дональд трамп, ес, миротворцы, сво, переговоры, британия, сша, международные отношения, международная политика, международное право, дипломатические отношения, инфраструктура, видео
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Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в студии Украина.ру проанализировал перспективы развития инфраструктуры и логистики России в Арктической зоне, а также рассказал о причинах, по которым Трамп торопится ввести режим прекращения огня на Украине:
00:26 - Перспективы развития инфраструктуры РФ в Арктике;
04:34 - Кому выгоден режим прекращения огня?
12:05 - Причины психологического барьера Трампа;
16:32 - О вводе миротворческого контингента на Украину;
20:57 - Отношения Вашингтона и Лондона.
ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizy