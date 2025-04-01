Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов - 01.04.2025 Украина.ру
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Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов - 01.04.2025 Украина.ру
Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов
Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в... Украина.ру, 01.04.2025
2025-04-01T17:38
2025-04-01T17:38
видео
россия
украина
арктика
дональд трамп
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миротворцы
сво
переговоры
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Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в студии Украина.ру проанализировал перспективы развития инфраструктуры и логистики России в Арктической зоне, а также рассказал о причинах, по которым Трамп торопится ввести режим прекращения огня на Украине: 00:26 - Перспективы развития инфраструктуры РФ в Арктике; 04:34 - Кому выгоден режим прекращения огня? 12:05 - Причины психологического барьера Трампа; 16:32 - О вводе миротворческого контингента на Украину; 20:57 - Отношения Вашингтона и Лондона. ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizy
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видео, россия, украина, арктика, дональд трамп, ес, миротворцы, сво, переговоры, британия, сша, международные отношения, международная политика, международное право, дипломатические отношения, инфраструктура, видео
Видео, Россия, Украина, Арктика, Дональд Трамп, ЕС, миротворцы, СВО, переговоры, Британия, США, международные отношения, Международная политика, международное право, дипломатические отношения, инфраструктура

Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов

17:38 01.04.2025
 
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Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в студии Украина.ру проанализировал перспективы развития инфраструктуры и логистики России в Арктической зоне, а также рассказал о причинах, по которым Трамп торопится ввести режим прекращения огня на Украине:
00:26 - Перспективы развития инфраструктуры РФ в Арктике;
04:34 - Кому выгоден режим прекращения огня?
12:05 - Причины психологического барьера Трампа;
16:32 - О вводе миротворческого контингента на Украину;
20:57 - Отношения Вашингтона и Лондона.
ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizy
 
ВидеоРоссияУкраинаАрктикаДональд ТрампЕСмиротворцыСВОпереговорыБританияСШАмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное праводипломатические отношенияинфраструктура
 
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