https://ukraina.ru/20250401/1062223774.html

"Это наш европейский континент": МИД ФРГ полемизирует с Трампом из-за ресурсной сделки с Украиной

"Это наш европейский континент": МИД ФРГ полемизирует с Трампом из-за ресурсной сделки с Украиной - 01.04.2025 Украина.ру

"Это наш европейский континент": МИД ФРГ полемизирует с Трампом из-за ресурсной сделки с Украиной

США не должны идти на поводу у России и знать своё место, которое находится вне "европейского континента". Об этом 1 апреля в Киеве заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

2025-04-01T19:01

2025-04-01T19:01

2025-04-01T19:01

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Министр иностранных дел Германии заявила во вторник, что Соединенные Штаты не должны поддаваться на тактику президента России Владимира Путина."На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы ясно дадим понять американской стороне, что мы не должны участвовать в тактике проволочек Путина", - сказала Бербок.Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Брюсселе 3-4 апреля, уточнило сообщило информагентство Reuters. Оно также отметило, что Кремль заявил 31 марта, что Россия и Соединенные Штаты работают над идеями возможного мирного урегулирования украинской проблемы и над выстраиванием двусторонних связей.Бербок заявила, сообщило информагентство, что крайне важно безоговорочно поддержать Украину, поскольку переговоры между Россией и США зашли в "тупик"."Настоящий и прочный мир будет только тогда, когда российский президент поймет, что он не может выиграть эту войну, что его разрушение не удалось", — заявила глава МИД ФРГ на пресс-конференции в Киеве.Она добавила, что украинское руководство должно "вести мирные переговоры с позиции силы".Глава дипломатии ФРГ, упомянув о неизвестной сделке по редкоземельным металлам с Украиной, также указала официальному Вашингтону на его место в международных отношениях.Ранее глава МИД ФРГ отметилась серией скандальных заявлений, продемонстрировавших невежество Бербок в разных вопросах. На самом деле Европа не является континентом – таковым является Евразия и об этом сказано в школьном курсе географии.Международное право не обязывает Украину или США заключать договоры или иные двусторонние документы в соответствии с законодательством ЕС. Британия, покинувшая Евросоюз и заключившая соглашение с Украиной о доступе к украинским природным ресурсам, не руководствовалась правовыми нормами ЕС.Также на эту тему: Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах

https://ukraina.ru/20250401/1062221775.html

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новости, украина, германия, сша, анналена бербок, владимир путин, дональд трамп, ес, reuters, фрг, мид фрг, международные отношения, редкоземельные металлы, разработка недр