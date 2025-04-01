https://ukraina.ru/20250401/1062218769.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика

Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика - 01.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-01T16:27

2025-04-01T16:27

2025-04-01T16:27

эксклюзив

спецоперация

харьков

россия

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

дроны

пзрк

иностранные наемники

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В течение двух минувших суток российские ударные беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время.В Золочеве был поражен административный объект, где сосредоточились раненые боевики, эвакуированные из района села Липцы, где продолжаются ожесточенные бои. Там же находились иностранные наемники, натовские инструкторы и офицерский состав одной из украинских бригад.В Богодухове российские войска уничтожили до основания учебный центр, в котором под руководством представителей американских инструкторов проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Многие из них погибли на месте из-за массированных ударов наших дронов-камикадзе.Помимо этого, в ходе удара были поражены крупные склады с боеприпасами и военным снаряжением, что существенно подорвало материально-техническое обеспечение украинских войск для переброски под Купянск.Концентрированные удары наносились и по военным объектам в самом Харькове. Разрушен цех по ремонту бронетехники. Причем, судя по масштабам разрушений, также серьезно пострадала стоянка с уже отремонтированными боевыми машинами.Отдельно хотелось бы рассказать об ударе по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры, в котором находился один из крупнейших складов с боеприпасами.Это основательное здание, постройки ещё со времен русско-турецкой войны конца 19 века. Я сам лежал в этом госпитале, когда еще был офицером Советской армии. Мне еще тогда запомнился крепкий и вместительный хозблок, где хранились продукты питания и готовили еду. Только сейчас ВСУ там разместили смертоносные „продукты “— замаскировали склады с боеприпасами, цех по ремонту боевой техники. Туда и был нанесен удар, который разворотил такую начинку хозблока.Еще огнем также были охвачены территории подшипникового и станкостроительного заводов, а также промышленные цеха крупного предприятия "Электротяжмаш" в Индустриальном районе, где полным ходом шло производство беспилотников и ремонт бронетехники ВСУ. Кроме того, удары пришлись по зданиям проектного института рядом с источником Саржин Яр. Там же расположены цеха по производству химических реактивов.Удары российских воздушных средств пришлись по линии боевого соприкосновения Волчанск-Липцы- Казачья Лопань (Северо-запад от Харькова).Наши массированные ракетные и авиационные удары в сочетании с массированными налетами беспилотников самолетного типа существенно нарушают логистические рукава противника на харьковском направлении. ВСУ все труднее перебрасывать резервы, производить ротацию войск, не говоря уже о решительных попытках вести наступательные действия. Фактически, на сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Теперь в том районе уже два плацдарма российской армии стремятся объединиться.Усиливается давление наших войск в районе Ковшаровки и Концедаловки. Украинские подразделения зажимаются в тиски между Гороховаткой и Боровой. Захваченные плацдармы на правом берегу реки Оскол основательно пополняются техникой и вооружением, личным составом. Это классическая, проверенная схема тактических действий войск с учетом современных реалий на линии фронта.По всей видимости, в Харьковской области зарядились затяжные дожди, снизился накал воздушных, ракетных ударов. Несмотря на капризы погоды, продвижение двух группировок российской армии продолжается на всех участках фронта харьковского направления.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250331/1062189043.html

харьков

россия

харьковская область

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2025

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

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эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, пзрк, иностранные наемники