"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада - 22.10.2024 Украина.ру
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"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада - 22.10.2024 Украина.ру
"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
Если мы оставим Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы, в которой будут участвовать и наши заклятые друзья. Хотя правительство контролирует ситуацию в целом, в горных районах до сих пор существуют лагеря подготовки террористических организаций. Афганистан — это сердце Азии, и к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран.
2024-10-22T05:20
2024-10-22T05:20
интервью
афганистан
россия
украина
владимир зеленский
хиллари клинтон
ллойд остин
нато
украина.ру
юнеско
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.В августе исполнилось три года позорному бегству США и НАТО из Афганистана. За 20-летнюю эпопею они потеряли больше трех тысяч человек убитыми и 12 тысяч ранеными. Погибших афганцев никто не считал. Большинство источников оценивают их жертвы в 300-350 тысяч человек.- Вячеслав Михайлович, чем сегодня живет Афганистан, на что надеется?- События на Украине затмили афганскую тему, но я считаю Афганистан еще одним центром формирования мировой повестки, который нельзя упускать из внимания. В этом году я побывал там трижды, могу сказать, что сейчас в Афганистане наступил наиболее безопасный период. Это уже была моя 80-я командировка в эту страну. Я бывал там и в качестве и журналиста, и дипломата, поэтому наблюдаю ситуацию в динамике с 1982 года. Когда в Афганистане находились американские войска, в Кабуле ежедневно раздавалось несколько взрывов. С приходом нынешнего правительства ситуация изменилась.Если мы оставим Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы, в которой будут участвовать и наши заклятые друзья. Хотя правительство контролирует ситуацию в целом, в горных районах до сих пор существуют лагеря подготовки Аль-Каиды*, Исламского движения Узбекистана* и других террористических организаций. Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран.Есть давний проект строительства железнодорожного пути из Узбекистана через территорию Афганистана в Пакистан. Для выхода к теплым морям. Это сильно изменит ситуацию во всем регионе.- А как Россия представлена сейчас в Афганистане?- Готовится решение об изъятии талибов* из числа запрещенных организаций. Кыргызстан, Казахстан это уже сделали. При этом население Афганистан пребывает в глубокой бедности. Радует, что лицом к этой стране повернулся Азиатский банк развития. Строятся и ремонтируются дороги, в Афганистане много культурных объектов ЮНЕСКО, их стараются поддерживать. Поступает гуманитарная помощь, в том числе и от России. Но Россия, опираясь на ученых, журналистов и бизнесменов, могла бы двигаться более углублено.Россию в Афганистане помнят прежде всего добром. Можно вспомнить построенную советскими специалистами ирригационную систему в Джелалабаде. Черную страницу в нашей истории мы перевернули.Правительство талибов готово к экономическому сотрудничеству, но против того, чтобы ему диктовали, как проводить внутреннюю политику. Кстати, бывая в Кабуле, отметил, что женщин с открытыми лицами стало намного больше. Афганская женщина не настолько забита, как это изображают.В экономике заметно не хватает квалифицированных кадров. Приход талибов афганцы восприняли как черное облако, которое перекрыло пути для развития искусства. Афганцы ценят стабильность, но не могут принять ограничения на свободу самовыражения. они люди творческие. Очень многие преподаватели вузов эмигрировали. Появилось очень много неграмотных людей.- Активы Афганистана до сих пор заморожены на Западе. США и Европа протягивают руку и к российским активам. Как вы считаете, как экономист, можем ли мы что-то сделать?- Мы не сможем изменить грабительскую сущность англосаксов. Вся их история — это грабеж и вывоз награбленного. Другое дело, что в России обсуждают резкое увеличение товарооборота с Афганистаном. Ранее товарооборот колебался на уровне 150-200 млн долларов. Теперь я вижу стремление, и президент об этом говорит, нужно довести товарооборот до миллиарда долларов. А в дальнейшем и до трех миллиардов.Нам есть, что предложить. Это нефтепродукты, продукты сельского хозяйства, подготовка кадров, энергоресурсы.- А что делать с активами?- У Афганистана заморожено 8 млрд, у нас 300 млрд. Здесь может быть только такой же подход: Вы забрали наше, мы заберем ваше. У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании.Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык. Наше простодушие и доверчивость сильно нам вредят.- Западники, бежавшие из Афганистана, говорили, что вложили в экономику страны триллионы долларов. Это оказалось блефом. Не повторится ли то же самое с Украиной?- Не знаю примеров, когда англосаксы бы безвозмездно вкладывали бы свои деньги. В Конгрессе США утверждали, что Афганистан обошелся им в два триллиона долларов. Но от заявленных сумм на Афганистане отражалось только 12-15%. Все остальное перекладывалось из одного кармана в другой.Удивительно, что украинцы забыли историю России 90-х годов. Мы пустили к себе западных советников и о нас стали вытирать ноги. Кольцо НАТО вокруг нашей страны стало сжиматься. С Украиной произойдет в еще большей мере то же самое.Но уверен, что здравомыслящие силы на Украине есть. И с успехом российской армии они будут набирать силу. С помощью здоровых сил можно попытаться вернуть Украину в лоно славянских народов. Тогда мы станем сильнее.- Конфликт на Украине идет к заморозке или эскалация с балансированием на грани ядерной войны?- Американцы придерживаются тактики регулируемых конфликтов. Но эти конфликты выходят из-под контроля. В Афганистане они вырастили талибов, которые выступили против них. Очень много зависть от успехов российской армии.Что касается ядерного сценария, то здесь мы с Вашингтоном едины. Ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя.В свое время мы нашли общий язык с президентом Клинтоном и вывезли ядерное оружие из бывших советских республик. Если Украина сможет создать "грязную" бомбу, то радиоактивное пятно распространится на Европу. Здравомыслящие политики попытаются избежать такого сценария.*Запрещенная в России организацияО визите главы пентагона Ллойда Остина в Киев В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв
https://ukraina.ru/20240215/1053312110.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, афганистан, россия, украина, владимир зеленский, хиллари клинтон, ллойд остин, нато, украина.ру, юнеско, талибы
Интервью, Афганистан, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Хиллари Клинтон, Ллойд Остин, НАТО, Украина.ру, ЮНЕСКО, талибы

"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада

05:20 22.10.2024
 
Вячеслав Некрасов интервью
Вячеслав Некрасов интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если мы оставим Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы, в которой будут участвовать и наши заклятые друзья. Хотя правительство контролирует ситуацию в целом, в горных районах до сих пор существуют лагеря подготовки террористических организаций. Афганистан — это сердце Азии, и к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
В августе исполнилось три года позорному бегству США и НАТО из Афганистана. За 20-летнюю эпопею они потеряли больше трех тысяч человек убитыми и 12 тысяч ранеными. Погибших афганцев никто не считал. Большинство источников оценивают их жертвы в 300-350 тысяч человек.
- Вячеслав Михайлович, чем сегодня живет Афганистан, на что надеется?
- События на Украине затмили афганскую тему, но я считаю Афганистан еще одним центром формирования мировой повестки, который нельзя упускать из внимания. В этом году я побывал там трижды, могу сказать, что сейчас в Афганистане наступил наиболее безопасный период. Это уже была моя 80-я командировка в эту страну.
Я бывал там и в качестве и журналиста, и дипломата, поэтому наблюдаю ситуацию в динамике с 1982 года. Когда в Афганистане находились американские войска, в Кабуле ежедневно раздавалось несколько взрывов. С приходом нынешнего правительства ситуация изменилась.
Если мы оставим Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы, в которой будут участвовать и наши заклятые друзья. Хотя правительство контролирует ситуацию в целом, в горных районах до сих пор существуют лагеря подготовки Аль-Каиды*, Исламского движения Узбекистана* и других террористических организаций. Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран.
Есть давний проект строительства железнодорожного пути из Узбекистана через территорию Афганистана в Пакистан. Для выхода к теплым морям. Это сильно изменит ситуацию во всем регионе.
Вячеслав Некрасов
15 февраля, 14:56
Вячеслав Некрасов: кто онВетеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России, советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран - участниц СНГ
- А как Россия представлена сейчас в Афганистане?
- Готовится решение об изъятии талибов* из числа запрещенных организаций. Кыргызстан, Казахстан это уже сделали. При этом население Афганистан пребывает в глубокой бедности.
Радует, что лицом к этой стране повернулся Азиатский банк развития. Строятся и ремонтируются дороги, в Афганистане много культурных объектов ЮНЕСКО, их стараются поддерживать. Поступает гуманитарная помощь, в том числе и от России. Но Россия, опираясь на ученых, журналистов и бизнесменов, могла бы двигаться более углублено.
Россию в Афганистане помнят прежде всего добром. Можно вспомнить построенную советскими специалистами ирригационную систему в Джелалабаде. Черную страницу в нашей истории мы перевернули.
Правительство талибов готово к экономическому сотрудничеству, но против того, чтобы ему диктовали, как проводить внутреннюю политику. Кстати, бывая в Кабуле, отметил, что женщин с открытыми лицами стало намного больше. Афганская женщина не настолько забита, как это изображают.
В экономике заметно не хватает квалифицированных кадров. Приход талибов афганцы восприняли как черное облако, которое перекрыло пути для развития искусства. Афганцы ценят стабильность, но не могут принять ограничения на свободу самовыражения. они люди творческие. Очень многие преподаватели вузов эмигрировали. Появилось очень много неграмотных людей.
- Активы Афганистана до сих пор заморожены на Западе. США и Европа протягивают руку и к российским активам. Как вы считаете, как экономист, можем ли мы что-то сделать?
- Мы не сможем изменить грабительскую сущность англосаксов. Вся их история — это грабеж и вывоз награбленного. Другое дело, что в России обсуждают резкое увеличение товарооборота с Афганистаном.
Ранее товарооборот колебался на уровне 150-200 млн долларов. Теперь я вижу стремление, и президент об этом говорит, нужно довести товарооборот до миллиарда долларов. А в дальнейшем и до трех миллиардов.
Нам есть, что предложить. Это нефтепродукты, продукты сельского хозяйства, подготовка кадров, энергоресурсы.
- А что делать с активами?
- У Афганистана заморожено 8 млрд, у нас 300 млрд. Здесь может быть только такой же подход: Вы забрали наше, мы заберем ваше. У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании.
Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык. Наше простодушие и доверчивость сильно нам вредят.
- Западники, бежавшие из Афганистана, говорили, что вложили в экономику страны триллионы долларов. Это оказалось блефом. Не повторится ли то же самое с Украиной?
- Не знаю примеров, когда англосаксы бы безвозмездно вкладывали бы свои деньги. В Конгрессе США утверждали, что Афганистан обошелся им в два триллиона долларов. Но от заявленных сумм на Афганистане отражалось только 12-15%. Все остальное перекладывалось из одного кармана в другой.
Удивительно, что украинцы забыли историю России 90-х годов. Мы пустили к себе западных советников и о нас стали вытирать ноги. Кольцо НАТО вокруг нашей страны стало сжиматься. С Украиной произойдет в еще большей мере то же самое.
Но уверен, что здравомыслящие силы на Украине есть. И с успехом российской армии они будут набирать силу. С помощью здоровых сил можно попытаться вернуть Украину в лоно славянских народов. Тогда мы станем сильнее.
Коллаж: Фетхуллах Гюлен, Турция
Вчера, 18:30
Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах ГюленГлавный противник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава турецкой оппозиционной организации FETO Фетхуллах Гюлен умер 20 октября в США в возрасте 83 лет.
- Конфликт на Украине идет к заморозке или эскалация с балансированием на грани ядерной войны?
- Американцы придерживаются тактики регулируемых конфликтов. Но эти конфликты выходят из-под контроля. В Афганистане они вырастили талибов, которые выступили против них. Очень много зависть от успехов российской армии.
Что касается ядерного сценария, то здесь мы с Вашингтоном едины. Ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя.
В свое время мы нашли общий язык с президентом Клинтоном и вывезли ядерное оружие из бывших советских республик. Если Украина сможет создать "грязную" бомбу, то радиоактивное пятно распространится на Европу. Здравомыслящие политики попытаются избежать такого сценария.
*Запрещенная в России организация
О визите главы пентагона Ллойда Остина в Киев В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв
 
ИнтервьюАфганистанРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийХиллари КлинтонЛлойд ОстинНАТОУкраина.руЮНЕСКОталибы
 
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05:20"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
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