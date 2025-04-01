https://ukraina.ru/20250401/1062219039.html

Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой

Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой - 01.04.2025 Украина.ру

Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой

В ситуации, в которой находится сейчас Украина, когда граждане лишены прав и возможностей защитить себя, не получают полную информацию о том, что происходит, выборы не нужны. Равно как и не нужно мирное соглашение в том виде, в котором оно существует. Необходима полная военная капитуляция Украины.

2025-04-01T19:30

2025-04-01T19:30

2025-04-01T19:41

интервью

украина

запад

россия

владимир зеленский

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владимир путин

оон

вооруженные силы украины

выборы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.В администрации Владимира Зеленского стартовала активная подготовка к выборам президента Украины, при этом ключевым фактором в определении даты голосования станет уверенность главы киевского режима в собственной победе, сообщают украинские СМИ.Ранее британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что при условии прекращения огня в апреле выборы могут состояться уже в начале июля, что объясняется стремлением Зеленского минимизировать конкуренцию.— Елена, в Киеве оживилась оппозиция. Экс-президент Петр Порошенко* обвинил киевские власти в стремлении установить диктатуру, а Юлия Тимошенко потребовала добиться прогресса на мирных переговорах. Почему активизировалась украинская оппозиция?— На Украине сейчас нет оппозиции. Все всегда голосуют "как надо". Если оглянуться на поведение Порошенко* и Тимошенко в прошлом и посмотреть, какими они были, я не считаю, что это оппозиция. Идет обычная украинская схватка за власть, за возможность сесть в первое кресло страны, сформировать кабинет министров. Это не борьба за Украину, за ее будущее, за мир, за то, чтобы остановить войну.Просто они видят, что Зеленский сейчас не в фаворе, поэтому оживились.— Какова ситуация у Зеленского в стране? Каковы его шансы на выборах?— Зеленский сейчас принимает сторону Европы в конфликте глобалистов с Трампом. То есть продолжать войну — это европейские цели, европейские задачи, европейские деньги и европейская перспектива.У США другая позиция (пока что ее сложно конкретизировать в готовые идеологемы или схемы), поэтому на сегодняшний день Америка выступает за президентские выборы на Украине. А Европа — против.Но есть ключевые задачи, я о них всегда говорила и повторю. Для Запада важно сохранить государственность на любой территории. Как бы не сокращалась по масштабам территория Украины, их интересует сохранение государственности и продолжение войны там. Эту задачу будут решать разными способами.Если не получается переворот или он опасен; если не получается организовать какие-то народные волнения, а это тоже риски; если не получается, извините, убрать Зеленского и поставить кого-то другого, поставить ситуацию в такой формат, когда можно будет хоть кого-то выбрать или назначить президентом страны — тогда возможны выборы в том виде, в котором их сейчас Запад рассматривает и предлагает всему миру.Посмотрите, что делают с Ле Пен, что происходит в Румынии. То есть, когда им нужно поставить какого-то нового президента, это возможно. Но на Украине такой сценарий сейчас невозможно реализовать.— Почему?— Потому что управление Украиной никогда не было однородным. То есть одни занимались бизнесом, другие — армией. А если убирать Зеленского, то нужно устранять и Ермака с его командой, а это уже линия Великобритании, и она его никому не отдаст.Поэтому здесь есть сложности. С одной стороны, выборы нужны, все говорят, что Зеленский нелегитимный. Но, с другой стороны, мы видим, что здесь дело не в Зеленском, а в задачах и целях Запада, и в том напряжении, которое возникло между США и Европой.— Какие есть потенциальные кандидаты на участие в выборах на Украине, если они все-таки состоятся?— Там кандидатов всегда больше, чем этого требует здравый смысл. Поэтому вполне может засветиться и Кличко, и Залужный, и Арестович*, и Дубинский, которые хотят пойти куда-то и покомандовать. Договариваться всегда есть с кем. Но дело не в том, кто важнее или кто может дополнить эту корзинку.Во-первых, дело в финансировании выборов: у кого есть на это деньги, кто захочет профинансировать любую избирательную компанию. Все потуги Порошенко* и Тимошенко это сделать своими деньгами я бы назвала сказками для бедных.Во-вторых, нужно будет профинансировать медийную компанию, которая будет эти выборы сопровождать, а они контролируются Западом.В-третьих, необходимо укомплектовать избирательные участки: определиться, как провести выборы, и включить в реестр тех избирателей, кто получал паспорта в аэропорту или на вокзале вместе с контрактом на войну. То есть, кто и как будет выбирать президента.Более того, любые выборы покажут число людей, которые остались непосредственно на территории Украины. Это не всем удобно, потому что расчёты по пенсиям, социальным выплатам, зарплатам, по всем пособиям, по расчёту ВВП все равно опираются на какую-то цифру, заявленную государством.Или, как можно организовать выборы для украинцев в Европе и не провести их в России?То есть результаты этой избирательной кампании заведомо будут нелегитимными.Поэтому я считаю, в той ситуации, в которой находится Украина сейчас (когда украинцы лишены прав и возможностей защитить себя, не получают полную информацию о том, что происходит) — выборы не нужны.— Но все-таки, если это будет неизбежно, то какой вариант наиболее оптимален для Украины?— В данной ситуации Владимир Путин предложил самый правильный вариант — это внешнее управление.Заметьте, что ни одна идея, которую выдвигал в последнее время Путин, не нашла такой мгновенной реакции Запада, взбешённого Трампа, приехавшего Гуттериша, и так далее. Почему? Потому что фактически Украина и сейчас находится под внешним управлением, но введение его на базе ООН (чему есть исторические прецеденты) откроет всё, поставит всё на легальный уровень.Введение внешнего управления — это вопрос ответственности перед людьми и территорией. Запад, к сожалению, к деньгам прикасается, хочет управлять капиталами, точками съёма денег, и так далее. А все остальное они не хотят делать легально. Слишком уж картинка получается некрасивая.Кроме того, Запад не готов к раскрытию всех экономических сторон существующего ныне внешнего управления. Они этого боятся, как огня.Поэтому Путин сделал точный, сильный ход, как говорят в шахматах.Так что Украина давно находится под внешним управлением, и если там нужно будет что-то поменять в руководстве, западники могут это сделать. Они могут организовать выборы для народа, чтобы он не отвлекался на плохие новости. А все остальное —политическая игра, очень неискренняя в ситуации, когда деньги решают многое, но уже далеко не все.— Реально ли претворить в жизнь вариант Путина, с учетом, что Трамп его пока не готов принять?— В любой ситуации этот сценарий неизбежен, как бы мы дальше не двигались.Во-первых, внешнее управление возможно установить на территории, на которой находятся объекты повышенной опасности и первой группы риска и за которыми не может осуществляться безопасный надсмотр и содержание, которые становятся угрозой и для близлежащих государств. На территории Украины расположены несколько атомных электростанций, которые сейчас обстреливаются ВСУ, а также вредные химические производства в крупных масштабах, которые находятся без госуправления и охраны.То есть с правовой точки зрения основания для внешнего управления найти можно.Во-вторых, если развалится армия, или начнётся какой-то бунт, скажем, националистов против армии или против силовых структур, или усилится разгул бандитизма — будут другие основания для внешнего управления.Просто оно будет установлено по другим правилам. Сейчас это внешнее управление Британии, Брюсселя и США. В случае, если это будет идти через ООН — это прежде всего станет уделом приграничных государств, которые заинтересованы в стабильности и спокойствии близлежащей территории.А кто у нас приграничные государства? Это Россия, Белоруссия, Приднестровье (Молдова), Польша, Болгария, Румыния. То есть там не так много стран. Присутствие на Украине таких субъектов, как, скажем, представители Брюсселя, совершенно не нужно.То есть управление под эгидой ООН — это более высокий уровень контроля, способный обеспечить более спокойную ситуацию на Украине, привести в порядок медиа и силовые структуры для того, чтобы они перестали носить откровенно бандитский, террористический характер и смогли контролировать хоть какую-то территорию, установить там правопорядок.В любом случае, какая бы сейчас ситуация не была, Россия не снимает задачи демилитаризации и денацификации всей территории Украины. Для этого началась СВО. Поэтому сейчас все рассуждения [Запада] о конституции бесполезны. Да, у Украины есть конституция, но она же её все время нарушала и нарушает, относится к ней, как к девочке по вызову. А мировое сообщество на это закрывает глаза.То есть возможности для введения внешнего управления на базе ООН на Украине есть. Но из-за всей "политической шелухи" Запада, которая спровоцировала войну и влезла в неё "по уши", там никак не могут договориться.Тут стоит вспомнить ситуацию, когда началась "Антитеррористическая операция" на Украине. После госпереворота восточные части наших регионов были лишены элементарного права на выборы местного самоуправления. Там были установлены военные администрации, и никто абсолютно не вступился за права людей.Когда нужно было выбирать президента — пожалуйста. А когда шли выборы в парламент или в местные органы власти, людям говорили "свободны, до свидания", и за их права абсолютно никто не вступался.Поэтому здесь, повторюсь, есть очень много возможностей, но не надо бояться.Меня также радует ещё и то, что Россия в этом вопросе готова работать с мировым сообществом, а не идти самостоятельно в эту проблему.— Если выборов не будет, то с кем России подписывать мирное соглашение, ведь Зеленский нелегитимен?— Там [на Украине] никто не будет подписывать мирное соглашение — в том-то и дело. Они не хотят этого, потому что тогда нужно будет проводить полный аудит всей деятельности, а это не договор на 55 страниц, как Трамп предлагает сейчас сдать все ресурсы. Там будет совсем другая история.Поэтому я думаю, что формально можно будет что-то сделать, кого-то назначить, но, на мой взгляд, это не нужно. Вообще мирное соглашение сейчас не нужно в том виде, в котором оно существует. Необходима полная военная капитуляция Украины.Я думаю, что к этому и будет идти дело. Никто никуда не будет торопиться. Я не вижу, чтобы Россия с шашкой наголо и по головам бросалась вперед. Ситуация сама должна дойти до той точки, когда такое решение станет единственно возможным.Сейчас ВСУ есть чем воевать. С техникой и дорогими видами оружия стало немножко по-другому, но они "затарены" боезапасом на год вперёд. При этом они понимают, что эту войну в бою на линии боевого соприкосновения проиграют. Отсюда террористические методы ведения войны и желание затянуть иностранные войска на украинскую территорию, и вытащить военные действия за пределы самой Украины. Тогда проще будет создать условия, при которых Россия получит основания ударить по натовским базам в Европе. Надеюсь, что ума все-таки хватит у европейцев остановиться. В противном случае России придется остудить их пыл. И вряд ли западным ястребам это понравится.Каковы шансы Порошенко* и Тимошенко в случае выборов и кого поддержат США и Европа, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.*Лица, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html

https://ukraina.ru/20250327/1062078359.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, запад, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, выборы, переговоры