"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ - 01.04.2025 Украина.ру
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"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ
"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ - 01.04.2025 Украина.ру
"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ
Москва не зафиксировала отправку президентом США Дональдом Трампом сигнала в Киев о прекращении войны. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2025-04-01T14:53
2025-04-01T14:53
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Замглавы российской дипломатии рассказал о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по решению украинской проблемы. При этом Рябков констатировал ряд сложностей в реализации подходов администрации Белого дома.Он также отметил, что Москва придерживается своих приоритетов в процессе урегулирования украинской проблемы."У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - пояснил замминистра иностранных дел России.Тем временем украинская армия продолжает нанесение ударов по объектам российской энергетики. Подробности в публикации Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
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новости, киев, россия, москва, дональд трамп, сергей рябков, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, переговоры, сво
Новости, Киев, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Рябков, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, переговоры, СВО

"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ

14:53 01.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкП/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова
П/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Москва не зафиксировала отправку президентом США Дональдом Трампом сигнала в Киев о прекращении войны. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы российской дипломатии рассказал о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по решению украинской проблемы. При этом Рябков констатировал ряд сложностей в реализации подходов администрации Белого дома.
"Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А, затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать. Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - сказал Рябков.
Он также отметил, что Москва придерживается своих приоритетов в процессе урегулирования украинской проблемы.
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"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - пояснил замминистра иностранных дел России.
Тем временем украинская армия продолжает нанесение ударов по объектам российской энергетики. Подробности в публикации Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
 
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