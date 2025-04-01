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"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ

"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ - 01.04.2025 Украина.ру

"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ

Москва не зафиксировала отправку президентом США Дональдом Трампом сигнала в Киев о прекращении войны. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

2025-04-01T14:53

2025-04-01T14:53

2025-04-01T14:53

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Замглавы российской дипломатии рассказал о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по решению украинской проблемы. При этом Рябков констатировал ряд сложностей в реализации подходов администрации Белого дома.Он также отметил, что Москва придерживается своих приоритетов в процессе урегулирования украинской проблемы."У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - пояснил замминистра иностранных дел России.Тем временем украинская армия продолжает нанесение ударов по объектам российской энергетики. Подробности в публикации Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля

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