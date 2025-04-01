"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны" - МИД РФ
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкП/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова
Москва не зафиксировала отправку президентом США Дональдом Трампом сигнала в Киев о прекращении войны. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы российской дипломатии рассказал о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по решению украинской проблемы. При этом Рябков констатировал ряд сложностей в реализации подходов администрации Белого дома.
"Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А, затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать. Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - сказал Рябков.
Он также отметил, что Москва придерживается своих приоритетов в процессе урегулирования украинской проблемы.
"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - пояснил замминистра иностранных дел России.
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