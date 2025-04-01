По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе - 01.04.2025 Украина.ру
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По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе
По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе - 01.04.2025 Украина.ру
По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе
Парламент Грузии принял в окончательном чтении новый закон об иностранных агентах, против которого выступала прозападная оппозиция во главе с бывшим президентом страны Саломе Зурабишвили.
2025-04-01T18:12
2025-04-01T18:14
эксклюзив
украина
грузия
саломе зурабишвили
саакашвили
еврокомиссия
запад
ес
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"Восемьдесят шесть депутатов проголосовали за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении", – сообщил по итогам состоявшегося голосования спикер Шалва Папуашвили.Как подчеркнули в правящей партии "Грузинская мечта", законопроект под названием "Акт о регистрации иностранных агентов" дословно повторяет параграфы "Foreign Agents Registration Act" (FARA) – аналогичного закона, действующего на территории Соединенных Штатов Америки, – и фактически является его калькой.Он дополняет нормы еще одного закона – "О прозрачности иностранного влияния", – принятого грузинскими законодателями в прошлом году. Данный документ предусматривал регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, чьи основные источники финансирования находятся за границей, а также обязательное декларирование их доходов под угрозой штрафа.Принятый сегодня законопроект дополнительно распространяет эти условия на физических лиц. Причем, его нарушение будет караться тюремным заключением сроком до пяти лет.Прозападные некоммерческие организации развернули ожесточенную борьбу против принятия этих законов, называя их дискриминационными. Хотя, как было сказано выше, юристы "Грузинской мечты" специально разработали их по образу и подобию западных демократий, где жестко пресекают инакомыслие под предлогом борьбы с иностранным вмешательством в свои внутренние дела.Тем не менее, западные страны стали пенять на зеркало, ожесточенно сопротивляясь принятию грузинских законов об иноагентах.Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пригрозили рассмотреть возможность введения санкций против проголосовавших за них парламентариев. А Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в состав ЕС фактически заморожен из-за "недемократического" курса Тбилиси.Опиравшаяся на консолидированную поддержку Запада оппозиция в течение прошлого года проводила практически непрерывные выступления против правительства "Грузинской мечты", которые каждый раз приводили к уличным беспорядкам и столкновениям с правоохранителями.Однако они не смогли переломить ситуацию и постепенно сошли на нет. Во вчерашней демонстрации перед парламентом Грузии, которую возглавляла отставная Зурабишвили, приняли участие всего несколько тысяч человек. И этот митинг не смог предотвратить успешное голосование по принятому сегодня закону.Кроме того, парламент Грузии единогласно вернул в уголовный кодекс статью об измене родине, и этот закон уже отправлен на подпись новому президенту страны Михаилу Кавелашвили.Данная статья уже действовала в грузинском УК начиная с 1991 года, но была отменена в 2007 году по инициативе бывшего президента Миахила Саакашвили, который находится сейчас в грузинской тюрьме – отбывая срок за разгон протестных митингов, растрату бюджетных средств и незаконное пересечение границы.Она предусматривает наказание за нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу и передачу военной техники в руки иностранного государства.Это решение парламентариев также направлено на борьбу с прозападными оппозиционерами, потому что они давно работают против интересов грузинского государства, выполняя указания внешних сил.Устранив прямую угрозу цветного переворота, "Грузинская мечта" закрепляет разгром так называемых неправительственных организаций на законодательном уровне – лишая их былого влияния, которое когда-то было в Грузии безграничным. Для этого выбрали удачный момент – когда западный блок находится в состоянии политического раскола, а американская администрация сама снимает с довольствия НКО в Восточной Европе и Закавказье.В Тбилиси обоснованно заявляют, что Запад рассчитывал превратить Сакартвело в новую Украину – чтобы создать на ее территории очередной плацдарм горячей войны с Россией, возобновляя попытки вторгнуться в Южную Осетию и Абхазию."Нас хотели кинуть в бой, проще говоря – открыть "второй фронт". К нам приезжали министры обороны Англии, Польши, Литвы, Латвии, выступали на митинге, хотели втянуть в войну (против Российской Федерации)", – рассказал об этих планах активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе.К счастью, большинство населения страны не желает реализации этого самоубийственного сценария и не откликается на призывы к неповиновению, которые озвучивает грузинская оппозиция.После провала авантюрного наступления на Цхинвал, предпринятого в 2008 году по инициативе Саакашвили, грузины выступают против повторения силового конфликта с Москвой. Больше того, многие из них выражают заинтересованность в полном возобновлении торговых связей с Россией – осознавая, что это крайне необходимо для реанимации национальной экономики закавказского государства.Процесс активизации экономических контактов по факту уже идет. Как сообщает сайт Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между двумя соседними странами составил в 2024 году два с половиной миллиарда долларов, увеличившись на 5,4% по отношению к уровню 2023 года.Именно политика нормализации российско-грузинских отношений, ставка на долгосрочный мир – вместо бесконечной войны в интересах Запада – обеспечивает правящей "Грузинской мечте" стабильную поддержку электората, помогая выдерживать внешнее давление.И пока что-то грузинское правительство достигло в этом определенных успехов, сохраняя контроль над внутриполитической ситуацией.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, грузия, саломе зурабишвили, саакашвили, еврокомиссия, запад, ес
Эксклюзив, Украина, Грузия, Саломе Зурабишвили, Саакашвили, Еврокомиссия, Запад, ЕС

По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе

18:12 01.04.2025 (обновлено: 18:14 01.04.2025)
 
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Парламент Грузии принял в окончательном чтении новый закон об иностранных агентах, против которого выступала прозападная оппозиция во главе с бывшим президентом страны Саломе Зурабишвили.
"Восемьдесят шесть депутатов проголосовали за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении", – сообщил по итогам состоявшегося голосования спикер Шалва Папуашвили.
Как подчеркнули в правящей партии "Грузинская мечта", законопроект под названием "Акт о регистрации иностранных агентов" дословно повторяет параграфы "Foreign Agents Registration Act" (FARA) – аналогичного закона, действующего на территории Соединенных Штатов Америки, – и фактически является его калькой.
Он дополняет нормы еще одного закона – "О прозрачности иностранного влияния", – принятого грузинскими законодателями в прошлом году. Данный документ предусматривал регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, чьи основные источники финансирования находятся за границей, а также обязательное декларирование их доходов под угрозой штрафа.
Принятый сегодня законопроект дополнительно распространяет эти условия на физических лиц. Причем, его нарушение будет караться тюремным заключением сроком до пяти лет.
Прозападные некоммерческие организации развернули ожесточенную борьбу против принятия этих законов, называя их дискриминационными. Хотя, как было сказано выше, юристы "Грузинской мечты" специально разработали их по образу и подобию западных демократий, где жестко пресекают инакомыслие под предлогом борьбы с иностранным вмешательством в свои внутренние дела.
Тем не менее, западные страны стали пенять на зеркало, ожесточенно сопротивляясь принятию грузинских законов об иноагентах.
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пригрозили рассмотреть возможность введения санкций против проголосовавших за них парламентариев. А Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в состав ЕС фактически заморожен из-за "недемократического" курса Тбилиси.
Опиравшаяся на консолидированную поддержку Запада оппозиция в течение прошлого года проводила практически непрерывные выступления против правительства "Грузинской мечты", которые каждый раз приводили к уличным беспорядкам и столкновениям с правоохранителями.
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Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентахЗакон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе
Однако они не смогли переломить ситуацию и постепенно сошли на нет. Во вчерашней демонстрации перед парламентом Грузии, которую возглавляла отставная Зурабишвили, приняли участие всего несколько тысяч человек. И этот митинг не смог предотвратить успешное голосование по принятому сегодня закону.
Кроме того, парламент Грузии единогласно вернул в уголовный кодекс статью об измене родине, и этот закон уже отправлен на подпись новому президенту страны Михаилу Кавелашвили.
Данная статья уже действовала в грузинском УК начиная с 1991 года, но была отменена в 2007 году по инициативе бывшего президента Миахила Саакашвили, который находится сейчас в грузинской тюрьме – отбывая срок за разгон протестных митингов, растрату бюджетных средств и незаконное пересечение границы.
Она предусматривает наказание за нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу и передачу военной техники в руки иностранного государства.
Это решение парламентариев также направлено на борьбу с прозападными оппозиционерами, потому что они давно работают против интересов грузинского государства, выполняя указания внешних сил.
Устранив прямую угрозу цветного переворота, "Грузинская мечта" закрепляет разгром так называемых неправительственных организаций на законодательном уровне – лишая их былого влияния, которое когда-то было в Грузии безграничным. Для этого выбрали удачный момент – когда западный блок находится в состоянии политического раскола, а американская администрация сама снимает с довольствия НКО в Восточной Европе и Закавказье.
В Тбилиси обоснованно заявляют, что Запад рассчитывал превратить Сакартвело в новую Украину – чтобы создать на ее территории очередной плацдарм горячей войны с Россией, возобновляя попытки вторгнуться в Южную Осетию и Абхазию.
"Нас хотели кинуть в бой, проще говоря – открыть "второй фронт". К нам приезжали министры обороны Англии, Польши, Литвы, Латвии, выступали на митинге, хотели втянуть в войну (против Российской Федерации)", – рассказал об этих планах активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе.
К счастью, большинство населения страны не желает реализации этого самоубийственного сценария и не откликается на призывы к неповиновению, которые озвучивает грузинская оппозиция.
После провала авантюрного наступления на Цхинвал, предпринятого в 2008 году по инициативе Саакашвили, грузины выступают против повторения силового конфликта с Москвой. Больше того, многие из них выражают заинтересованность в полном возобновлении торговых связей с Россией – осознавая, что это крайне необходимо для реанимации национальной экономики закавказского государства.
Процесс активизации экономических контактов по факту уже идет. Как сообщает сайт Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между двумя соседними странами составил в 2024 году два с половиной миллиарда долларов, увеличившись на 5,4% по отношению к уровню 2023 года.
Именно политика нормализации российско-грузинских отношений, ставка на долгосрочный мир – вместо бесконечной войны в интересах Запада – обеспечивает правящей "Грузинской мечте" стабильную поддержку электората, помогая выдерживать внешнее давление.
И пока что-то грузинское правительство достигло в этом определенных успехов, сохраняя контроль над внутриполитической ситуацией.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
 
ЭксклюзивУкраинаГрузияСаломе ЗурабишвилиСаакашвилиЕврокомиссияЗападЕС
 
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