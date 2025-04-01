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Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине
Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине - 01.04.2025 Украина.ру
Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине
Президент США Дональд Трамп может сильно обидеться на Владимира Зеленского из-за его нарушений договоренностей и отозвать план перемирия по Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-04-01T20:00
2025-04-01T20:00
2025-04-01T20:00
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Ранее Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Он действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договоренности может быть продлен.Однако киевский режим постоянно нарушает данный мораторий. По данным агентства РИА Новости в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.Собеседник издания напомнил, что Трамп хотел в конце апреля слетать в Саудовскую Аравию со своим первым зарубежным визитом. А саудиты ему намекнули, что было бы неплохо, если бы визит состоялся после перемирия, подчеркнул политолог.Он отметил, что срыв урегулирования возможен только в том случае, если президент США очень сильно обидеться на Владимира Зеленского.Полный текст интервью Грега Вайнера: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062168541.html
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новости, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры
Новости, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры
Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине
Президент США Дональд Трамп может сильно обидеться на Владимира Зеленского из-за его нарушений договоренностей и отозвать план перемирия по Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер