https://ukraina.ru/20250401/1062214589.html

Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине

Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине - 01.04.2025 Украина.ру

Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине

Президент США Дональд Трамп может сильно обидеться на Владимира Зеленского из-за его нарушений договоренностей и отозвать план перемирия по Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-04-01T20:00

2025-04-01T20:00

2025-04-01T20:00

новости

украина

сша

москва

дональд трамп

владимир зеленский

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061862204_0:31:1551:903_1920x0_80_0_0_838a7859ff2260bc132069d778e6cc0e.png

Ранее Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Он действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договоренности может быть продлен.Однако киевский режим постоянно нарушает данный мораторий. По данным агентства РИА Новости в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.Собеседник издания напомнил, что Трамп хотел в конце апреля слетать в Саудовскую Аравию со своим первым зарубежным визитом. А саудиты ему намекнули, что было бы неплохо, если бы визит состоялся после перемирия, подчеркнул политолог.Он отметил, что срыв урегулирования возможен только в том случае, если президент США очень сильно обидеться на Владимира Зеленского.Полный текст интервью Грега Вайнера: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062168541.html

украина

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры