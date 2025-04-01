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Большая сделка вокруг Украины: границы возможного

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного - 01.04.2025 Украина.ру

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного

Мультимедийная конференция

2025-04-01T17:18

2025-04-01T17:18

2025-04-01T17:21

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Начало 2 апреля (в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Участники:- Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;- Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- Политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;- Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей СИЛАКОВ;- Политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.После прихода к власти в США Дональда Трампа развернулась бурная деятельность вокруг вопроса перемирия на Украине, чему сопутствует целый ряд переговоров и сделок. Обсуждаем различные аспекты, начиная от сделки по редкоземельным металлам и заканчивая вопросом санкций и признания новых регионов Российской Федерации на международном уровне.Осуществляется онлайн-трансляция.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, михаил делягин, дональд трамп, миа "россия сегодня", украина, россия, сша, украинское досье, искандер хисамов, куликов дмитрий, андрей суздальцев