Большая сделка вокруг Украины: границы возможного - 01.04.2025 Украина.ру
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Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
Большая сделка вокруг Украины: границы возможного - 01.04.2025 Украина.ру
Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
Мультимедийная конференция
2025-04-01T17:18
2025-04-01T17:21
новости
украина.ру
михаил делягин
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сша
украинское досье
искандер хисамов
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Начало 2 апреля (в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Участники:- Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;- Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- Политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;- Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей СИЛАКОВ;- Политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.После прихода к власти в США Дональда Трампа развернулась бурная деятельность вокруг вопроса перемирия на Украине, чему сопутствует целый ряд переговоров и сделок. Обсуждаем различные аспекты, начиная от сделки по редкоземельным металлам и заканчивая вопросом санкций и признания новых регионов Российской Федерации на международном уровне.Осуществляется онлайн-трансляция.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина.ру, михаил делягин, дональд трамп, миа "россия сегодня", украина, россия, сша, украинское досье, искандер хисамов, куликов дмитрий, андрей суздальцев
Новости, Украина.ру, Михаил Делягин, Дональд Трамп, МИА "Россия сегодня", Украина, Россия, США, Украинское Досье, Искандер Хисамов, Куликов Дмитрий, Андрей Суздальцев

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного

17:18 01.04.2025 (обновлено: 17:21 01.04.2025)
 
© Украина.руУкраинское досье. Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
Украинское досье. Большая сделка вокруг Украины: границы возможного - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Украина.ру
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Мультимедийная конференция
Начало 2 апреля (в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Участники:
- Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;
- Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;
- Политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;
- Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей СИЛАКОВ;
- Политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
После прихода к власти в США Дональда Трампа развернулась бурная деятельность вокруг вопроса перемирия на Украине, чему сопутствует целый ряд переговоров и сделок. Обсуждаем различные аспекты, начиная от сделки по редкоземельным металлам и заканчивая вопросом санкций и признания новых регионов Российской Федерации на международном уровне.
Осуществляется онлайн-трансляция.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
НовостиУкраина.руМихаил ДелягинДональд ТрампМИА "Россия сегодня"УкраинаРоссияСШАУкраинское ДосьеИскандер ХисамовКуликов ДмитрийАндрей Суздальцев
 
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Главный редактор: Хисамов И.А.
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