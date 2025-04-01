https://ukraina.ru/20250401/1062215680.html
Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине
Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине - 01.04.2025 Украина.ру
Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине
Президент США Дональд Трамп опять недоволен. И публично феерит страшно сердитыми словесами-нападками уже не только на по-украински просроченного Владимира Зеленского, но и на президента России Владимира Путина, которого он типа "хорошо понимает".
2025-04-01T17:48
2025-04-01T17:48
2025-04-01T17:48
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
нато
украина
россия
сша
анналена бербок
германия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062216202_317:0:2618:1294_1920x0_80_0_0_f0a41559c0b4b8dc9ae080e2773b200a.jpg
Зеленским Трамп недоволен, потому что украинский недофюрер не хочет подписывать сделку по недрам, которая окончательно превращает Украину в колонию США. И потому, что Зеленский по-прежнему хочет в НАТО, несмотря на то, что его уже послала в неизбывную эротическую даль даже дежурная уборщица в брюссельской штаб-квартире Альянса, куда за вдохновением или от скуки часто заворачивают украинские делегации после посещения писающего мальчика бельгийской столицы.Ну, а Путин рассердил Трампа тем, что хочет ввести в неонацистской Украине внешнее управление, чтобы обуздать этот самый русофобский неонацизм, провести выборы, получить вполне легитимную власть и уже с нею договариваться о мире. При этом Путин, оказывается, не согласовал эту идею с Белым домом, где уверены, что все в мире только и мечтают об этом.Недоволен Трамп и тем, что Путин считает Зеленского, мягко говоря, нелегитимным и не хочет с ним ничего подписывать, потому как подписанное не будет иметь никакой политико-юридической ценности и при желании может быть отменено любыми последователями Зеленского.Однако, похоже, именно это и рассердило больше всего Трампа, и он публично вспылил – ему срывают не только сделку, но еще и эмоционально-психологическую спецоперацию, которая должна венчать переговорный процесс."Некоторые вещи, которые он (Путин - Авт.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… Когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - Авт.) вам или нет", – весьма путано заявил Трамп журналистам пула Белого дома.А потом и вольно или невольно выдал свою задумку или задумку своей команды, которая работает, как у них там говорят, на российском треке – не просто заставить Путина подписать мирное соглашение с Украиной, а сделать это только с Зеленским. Именно об этом Трамп с затаенной надеждой и сказал, заверяя журналистов в том, что он-де верит Путину: "Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно".Расчет Трампа и американцев на то, что только заставив Путина подписывать мирные документы именно с Зеленским, которого российская сторона на дух не переносит, можно будет говорит о полной и безоговорочной победе США и Трампа даже в мелочах и нюансах. Мелких, но принципиальных. А если учесть накал в российско-украинских отношениях и то, как вел себя Зеленский в отношении Путина и России, грубо оскорбляя их, то эти нюансы очень даже не мелкие, а демонстративно показательные. Мол, Путин не хотел, а мы его все равно заставили – слава США и их великому Трампу, они снова рулят на планете!По задумке Трампа, мирное соглашение, которое он как бы выдавит из Киева и Москвы, сведя за одним столом Путина и Зеленского, должно стать победой США. Но не только полной и безоговорочной фактически, а еще и позорной, даже обидной для России по сути. И оскорбительной лично для Путина, которого типа заставят общаться на равных с таким государственно-политическим отстоем и ничтожеством в лице Зеленского, что хоть святых выноси.И Путин уже прямо намекал о том, что с Зеленским дел иметь не хочет вообще. Но Трамп-то рассчитывает, что если для России надо будет, то Путин ради обеспечения ее безопасности пойдет на все. Даже сядет за один стол с Зеленским. И тогда в глазах мирового сообщества победа США будет еще более крутой – не хотел, а заставили.И, похоже, именно на это и направлены все усилия команды Трампа на украинском направлении. С одной стороны, склонить неонацистский режим Зеленского к проведению выборов уже летом этого года (подготовка как бы уже идет и даже известен график)С другой – не только предусмотреть участие Зеленского в будущей кампании, но и обеспечить ему победу. Трампу, как вы понимаете, глубоко плевать на украинского просроченного – ему нужен Путин! Унизить и оскорбить его общением с Зеленским – вот задача и главный цимес, как говорят кошерные одноплеменники украинского президента.И все, что сегодня делается с Зеленским, – это накачка его патриотическим содержанием. Превращение в политика, который якобы "защищает Украину" от всех – и от России на поле боя, и от США за столом переговоров по сделке о недрах, и от Европы, в которой Зеленский типа стал антиамериканским знаменем сопротивления самоуправству Трампа.Вот посудите сами, что делает сегодня Зеленский совершенно безнаказанно:– требует от всех, и от США, и от Европы, денег и оружия, отказываясь признавать это кредитом и долгом;– срывает любые, да практически все договоренности, достигнутые между американской и российской делегациями в Эр-Рияде – от прекращения обстрелов энергообъектов до прежних просьб принять в НАТО и отказа подписывать сделку о недрах. "Украина не может принять никакую сделку, которая угрожает ее интеграции в ЕС", – утверждает Зеленский;– требует новые санкции против России, чтобы вынудить ее прекратить специальную военную операцию (СВО);– командует ВСУ предпринять новые попытки вторжения в Россию — на этот раз в Белгородскую область. С прежней задачей – захватить территории, чтобы торговаться с Россией;– готовит проведение встречи в узком кругу с представителями стран, "которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины". То есть к введению войск НАТО в Украину;– даже – о, экзотика на уроне психиатрического отклонения! – распоряжается создать "космические войска", чтобы, по словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, "уже до 2030 года Украине… иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему контроля космического пространства". А в Минобороны Украины уже создано специальное космическое управление.И хотя и понятно, что в военизированном по-украински космосе Зеленский в скафандре побывает, если переборщит с белым порошком перед завтраком или вместо него, но сам размах патриотической и воинственной деятельности недофюрера впечатляет. Точнее – должен впечатлить украинский электорат, которому и навяжут Зеленского на второй срок. Любой ценой навяжут, если установки, конечно, не изменятся или Зеленский ненароком не стукнется темечком об что-то твердое в своем бункере или в рехабе (наркологической клинике) его кто-то подушкой не придушит, чтобы не мучился и людей не мучил.Но то может случиться как вариант западной политики в Украине. А сейчас политические мышцы Зеленского опять накачивают. Причем очень похоже, что, несмотря на кажущиеся споры и противоречия между ними в том числе и по украинскому вопросу, США и Европа выступают тут согласовано.США не прекращают помощь. И даже хвастаются как они это делают. Признавая, что США вовлечены в конфликт в Украине гораздо глубже, чем признавалось раньше. Американское издание New York Times поделилось фактами о том, что США не просто поставляют оружие Киеву, но и активно участвуют в планировании операций:а) на базе в Висбадене офицеры США передают ВСУ разведданные и координируют удары HIMARS, называя цели не "целями", а более цивилизовано – "точками интереса";б) ЦРУ передает Украине данные для атак вглубь России. К примеру, координаты склада боеприпасов в Тверской области, который был поражен укро-дронами;в) в Киев тайно отправлены три десятка военных советников, которых для конспирации назвали "профильными экспертами", реальная задача которых — планировать боевые операции ВСУ.Конечно, журналисты могли этой информацией просто либо макнуть Трампа в его недееспособность: мол, ты говоришь о мире, но ничего не можешь дельного предпринять, чтобы его обеспечить. Либо наоборот – показать, что Трамп так же двуличен, как и его предшественник Джо Байден, при котором указанные выше непотребства, втягивающие США в прямую войну с Россией, и творились.Но как бы там ни было, а Европа пичкает режим Зеленского деньгами: 1 апреля 2025 года, как бы в День Дурака, но на полном серьезе, глава МИД Германии Анналена Бербок привезла в Киев 130 млн евро помощи.А Трамп, как известно, не просто осерчал, но и начал угрожать России новыми санкциями в случае срыва договоренностей – вторичными, на экспорт российской нефти. "Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, думаю, сделаю это, если он (Путин. — Авт.) не сделает свою работу. …У меня есть возможность это сделать. Я хочу увидеть, как он заключает сделку", — откровенно сказал Трамп журналистам в Белом доме.И что тут можно добавлять или комментировать? Кажется, все и так ясно – идет игра по-трамповски, на разных треках: какой продуктивнее, тот и сработает.Однако сам Зеленский уверен в своей победе и неуязвимости, утверждая: "Путин боится переговоров со мной… Украина согласилась бы на переговоры с любым другим представителем России, кроме Путина", – вещает он. Однако американский экономист-миллиардер Дэвид Сакс заявил, что "актер Зеленский исчезнет из виду". "В Голливуде это называется "Life's Too Short List" ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" – Авт.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело", — написал Сакс в соцсети.Тоже вариант, однако. И Россия, уверен, о нем знает – она многое и многих в своей истории пережила…Больше на эту тему читайте в статье Владимир Скачко Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, нато, украина, россия, сша, анналена бербок, германия, война, сво, перемирие, мнения
Зеленским Трамп
недоволен, потому что украинский недофюрер не хочет подписывать сделку по недрам, которая окончательно превращает Украину в колонию США. И потому, что Зеленский по-прежнему хочет в НАТО
, несмотря на то, что его уже послала в неизбывную эротическую даль даже дежурная уборщица в брюссельской штаб-квартире Альянса, куда за вдохновением или от скуки часто заворачивают украинские делегации после посещения писающего мальчика бельгийской столицы.
Ну, а Путин рассердил Трампа тем, что хочет ввести в неонацистской Украине внешнее управление, чтобы обуздать этот самый русофобский неонацизм, провести выборы, получить вполне легитимную власть и уже с нею договариваться о мире. При этом Путин, оказывается, не согласовал эту идею с Белым домом, где уверены, что все в мире только и мечтают об этом.
Недоволен Трамп и тем, что Путин считает Зеленского, мягко говоря, нелегитимным и не хочет с ним ничего подписывать, потому как подписанное не будет иметь никакой политико-юридической ценности и при желании может быть отменено любыми последователями Зеленского.
Однако, похоже, именно это и рассердило больше всего Трампа, и он публично вспылил – ему срывают не только сделку, но еще и эмоционально-психологическую спецоперацию, которая должна венчать переговорный процесс.
"Некоторые вещи, которые он (Путин - Авт.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… Когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - Авт.) вам или нет", – весьма путано заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
А потом и вольно или невольно выдал свою задумку или задумку своей команды, которая работает, как у них там говорят, на российском треке – не просто заставить Путина подписать мирное соглашение с Украиной, а сделать это только с Зеленским. Именно об этом Трамп с затаенной надеждой и сказал, заверяя журналистов в том, что он-де верит Путину: "Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно".
Расчет Трампа и американцев на то, что только заставив Путина подписывать мирные документы именно с Зеленским, которого российская сторона на дух не переносит, можно будет говорит о полной и безоговорочной победе США и Трампа даже в мелочах и нюансах. Мелких, но принципиальных. А если учесть накал в российско-украинских отношениях и то, как вел себя Зеленский в отношении Путина и России, грубо оскорбляя их, то эти нюансы очень даже не мелкие, а демонстративно показательные. Мол, Путин не хотел, а мы его все равно заставили – слава США и их великому Трампу, они снова рулят на планете!
По задумке Трампа, мирное соглашение, которое он как бы выдавит из Киева
и Москвы
, сведя за одним столом Путина и Зеленского, должно стать победой США. Но не только полной и безоговорочной фактически, а еще и позорной, даже обидной для России по сути. И оскорбительной лично для Путина, которого типа заставят общаться на равных с таким государственно-политическим отстоем и ничтожеством в лице Зеленского, что хоть святых выноси.
И Путин уже прямо намекал о том, что с Зеленским дел иметь не хочет вообще. Но Трамп-то рассчитывает, что если для России надо будет, то Путин ради обеспечения ее безопасности пойдет на все. Даже сядет за один стол с Зеленским. И тогда в глазах мирового сообщества победа США будет еще более крутой – не хотел, а заставили.
И, похоже, именно на это и направлены все усилия команды Трампа на украинском направлении. С одной стороны, склонить неонацистский режим Зеленского к проведению выборов уже летом этого года (подготовка как бы уже идет и даже известен график)
С другой – не только предусмотреть участие Зеленского в будущей кампании, но и обеспечить ему победу. Трампу, как вы понимаете, глубоко плевать на украинского просроченного – ему нужен Путин! Унизить и оскорбить его общением с Зеленским – вот задача и главный цимес, как говорят кошерные одноплеменники украинского президента.
И все, что сегодня делается с Зеленским, – это накачка его патриотическим содержанием. Превращение в политика, который якобы "защищает Украину" от всех – и от России на поле боя, и от США за столом переговоров по сделке о недрах, и от Европы
, в которой Зеленский типа стал антиамериканским знаменем сопротивления самоуправству Трампа.
Вот посудите сами, что делает сегодня Зеленский совершенно безнаказанно:
– требует от всех, и от США, и от Европы, денег и оружия, отказываясь признавать это кредитом и долгом;
– срывает любые, да практически все договоренности, достигнутые между американской и российской делегациями в Эр-Рияде – от прекращения обстрелов энергообъектов до прежних просьб принять в НАТО и отказа подписывать сделку о недрах. "Украина не может принять никакую сделку, которая угрожает ее интеграции в ЕС"
, – утверждает Зеленский;
– требует новые санкции против России, чтобы вынудить ее прекратить специальную военную операцию (СВО);
– командует ВСУ
предпринять новые попытки вторжения в Россию — на этот раз в Белгородскую область
. С прежней задачей – захватить территории, чтобы торговаться с Россией;
– готовит проведение встречи в узком кругу с представителями стран, "которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины". То есть к введению войск НАТО в Украину;
– даже – о, экзотика на уроне психиатрического отклонения! – распоряжается создать "космические войска", чтобы, по словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, "уже до 2030 года Украине… иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему контроля космического пространства". А в Минобороны Украины уже создано специальное космическое управление.
И хотя и понятно, что в военизированном по-украински космосе Зеленский в скафандре побывает, если переборщит с белым порошком перед завтраком или вместо него, но сам размах патриотической и воинственной деятельности недофюрера впечатляет. Точнее – должен впечатлить украинский электорат, которому и навяжут Зеленского на второй срок. Любой ценой навяжут, если установки, конечно, не изменятся или Зеленский ненароком не стукнется темечком об что-то твердое в своем бункере или в рехабе (наркологической клинике) его кто-то подушкой не придушит, чтобы не мучился и людей не мучил.
Но то может случиться как вариант западной политики в Украине. А сейчас политические мышцы Зеленского опять накачивают. Причем очень похоже, что, несмотря на кажущиеся споры и противоречия между ними в том числе и по украинскому вопросу, США и Европа выступают тут согласовано.
США не прекращают помощь. И даже хвастаются как они это делают. Признавая, что США вовлечены в конфликт в Украине гораздо глубже, чем признавалось раньше. Американское издание New York Times
поделилось фактами о том, что США не просто поставляют оружие Киеву, но и активно участвуют в планировании операций:
а) на базе в Висбадене офицеры США передают ВСУ разведданные и координируют удары HIMARS, называя цели не "целями", а более цивилизовано – "точками интереса";
б) ЦРУ
передает Украине данные для атак вглубь России. К примеру, координаты склада боеприпасов в Тверской области, который был поражен укро-дронами;
в) в Киев тайно отправлены три десятка военных советников, которых для конспирации назвали "профильными экспертами", реальная задача которых — планировать боевые операции ВСУ.
Конечно, журналисты могли этой информацией просто либо макнуть Трампа в его недееспособность: мол, ты говоришь о мире, но ничего не можешь дельного предпринять, чтобы его обеспечить. Либо наоборот – показать, что Трамп так же двуличен, как и его предшественник Джо Байден
, при котором указанные выше непотребства, втягивающие США в прямую войну с Россией, и творились.
Но как бы там ни было, а Европа пичкает режим Зеленского деньгами: 1 апреля 2025 года, как бы в День Дурака, но на полном серьезе, глава МИД Германии Анналена Бербок
привезла в Киев 130 млн евро помощи.
А Трамп, как известно, не просто осерчал, но и начал угрожать России новыми санкциями в случае срыва договоренностей – вторичными, на экспорт российской нефти. "Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, думаю, сделаю это, если он (Путин. — Авт.) не сделает свою работу. …У меня есть возможность это сделать. Я хочу увидеть, как он заключает сделку", — откровенно сказал Трамп журналистам в Белом доме.
И что тут можно добавлять или комментировать? Кажется, все и так ясно – идет игра по-трамповски, на разных треках: какой продуктивнее, тот и сработает.
Однако сам Зеленский уверен в своей победе и неуязвимости, утверждая: "Путин боится переговоров со мной… Украина согласилась бы на переговоры с любым другим представителем России, кроме Путина", – вещает он. Однако американский экономист-миллиардер Дэвид Сакс
заявил, что "актер Зеленский исчезнет из виду". "В Голливуде
это называется "Life's Too Short List" ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" – Авт.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело", — написал Сакс в соцсети.
Тоже вариант, однако. И Россия, уверен, о нем знает – она многое и многих в своей истории пережила…