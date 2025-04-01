https://ukraina.ru/20250401/1062215680.html

Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине

Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине - 01.04.2025 Украина.ру

Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине

Президент США Дональд Трамп опять недоволен. И публично феерит страшно сердитыми словесами-нападками уже не только на по-украински просроченного Владимира Зеленского, но и на президента России Владимира Путина, которого он типа "хорошо понимает".

2025-04-01T17:48

2025-04-01T17:48

2025-04-01T17:48

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

переговоры

нато

украина

россия

сша

анналена бербок

германия

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Зеленским Трамп недоволен, потому что украинский недофюрер не хочет подписывать сделку по недрам, которая окончательно превращает Украину в колонию США. И потому, что Зеленский по-прежнему хочет в НАТО, несмотря на то, что его уже послала в неизбывную эротическую даль даже дежурная уборщица в брюссельской штаб-квартире Альянса, куда за вдохновением или от скуки часто заворачивают украинские делегации после посещения писающего мальчика бельгийской столицы.Ну, а Путин рассердил Трампа тем, что хочет ввести в неонацистской Украине внешнее управление, чтобы обуздать этот самый русофобский неонацизм, провести выборы, получить вполне легитимную власть и уже с нею договариваться о мире. При этом Путин, оказывается, не согласовал эту идею с Белым домом, где уверены, что все в мире только и мечтают об этом.Недоволен Трамп и тем, что Путин считает Зеленского, мягко говоря, нелегитимным и не хочет с ним ничего подписывать, потому как подписанное не будет иметь никакой политико-юридической ценности и при желании может быть отменено любыми последователями Зеленского.Однако, похоже, именно это и рассердило больше всего Трампа, и он публично вспылил – ему срывают не только сделку, но еще и эмоционально-психологическую спецоперацию, которая должна венчать переговорный процесс."Некоторые вещи, которые он (Путин - Авт.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… Когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - Авт.) вам или нет", – весьма путано заявил Трамп журналистам пула Белого дома.А потом и вольно или невольно выдал свою задумку или задумку своей команды, которая работает, как у них там говорят, на российском треке – не просто заставить Путина подписать мирное соглашение с Украиной, а сделать это только с Зеленским. Именно об этом Трамп с затаенной надеждой и сказал, заверяя журналистов в том, что он-де верит Путину: "Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно".Расчет Трампа и американцев на то, что только заставив Путина подписывать мирные документы именно с Зеленским, которого российская сторона на дух не переносит, можно будет говорит о полной и безоговорочной победе США и Трампа даже в мелочах и нюансах. Мелких, но принципиальных. А если учесть накал в российско-украинских отношениях и то, как вел себя Зеленский в отношении Путина и России, грубо оскорбляя их, то эти нюансы очень даже не мелкие, а демонстративно показательные. Мол, Путин не хотел, а мы его все равно заставили – слава США и их великому Трампу, они снова рулят на планете!По задумке Трампа, мирное соглашение, которое он как бы выдавит из Киева и Москвы, сведя за одним столом Путина и Зеленского, должно стать победой США. Но не только полной и безоговорочной фактически, а еще и позорной, даже обидной для России по сути. И оскорбительной лично для Путина, которого типа заставят общаться на равных с таким государственно-политическим отстоем и ничтожеством в лице Зеленского, что хоть святых выноси.И Путин уже прямо намекал о том, что с Зеленским дел иметь не хочет вообще. Но Трамп-то рассчитывает, что если для России надо будет, то Путин ради обеспечения ее безопасности пойдет на все. Даже сядет за один стол с Зеленским. И тогда в глазах мирового сообщества победа США будет еще более крутой – не хотел, а заставили.И, похоже, именно на это и направлены все усилия команды Трампа на украинском направлении. С одной стороны, склонить неонацистский режим Зеленского к проведению выборов уже летом этого года (подготовка как бы уже идет и даже известен график)С другой – не только предусмотреть участие Зеленского в будущей кампании, но и обеспечить ему победу. Трампу, как вы понимаете, глубоко плевать на украинского просроченного – ему нужен Путин! Унизить и оскорбить его общением с Зеленским – вот задача и главный цимес, как говорят кошерные одноплеменники украинского президента.И все, что сегодня делается с Зеленским, – это накачка его патриотическим содержанием. Превращение в политика, который якобы "защищает Украину" от всех – и от России на поле боя, и от США за столом переговоров по сделке о недрах, и от Европы, в которой Зеленский типа стал антиамериканским знаменем сопротивления самоуправству Трампа.Вот посудите сами, что делает сегодня Зеленский совершенно безнаказанно:– требует от всех, и от США, и от Европы, денег и оружия, отказываясь признавать это кредитом и долгом;– срывает любые, да практически все договоренности, достигнутые между американской и российской делегациями в Эр-Рияде – от прекращения обстрелов энергообъектов до прежних просьб принять в НАТО и отказа подписывать сделку о недрах. "Украина не может принять никакую сделку, которая угрожает ее интеграции в ЕС", – утверждает Зеленский;– требует новые санкции против России, чтобы вынудить ее прекратить специальную военную операцию (СВО);– командует ВСУ предпринять новые попытки вторжения в Россию — на этот раз в Белгородскую область. С прежней задачей – захватить территории, чтобы торговаться с Россией;– готовит проведение встречи в узком кругу с представителями стран, "которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины". То есть к введению войск НАТО в Украину;– даже – о, экзотика на уроне психиатрического отклонения! – распоряжается создать "космические войска", чтобы, по словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, "уже до 2030 года Украине… иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему контроля космического пространства". А в Минобороны Украины уже создано специальное космическое управление.И хотя и понятно, что в военизированном по-украински космосе Зеленский в скафандре побывает, если переборщит с белым порошком перед завтраком или вместо него, но сам размах патриотической и воинственной деятельности недофюрера впечатляет. Точнее – должен впечатлить украинский электорат, которому и навяжут Зеленского на второй срок. Любой ценой навяжут, если установки, конечно, не изменятся или Зеленский ненароком не стукнется темечком об что-то твердое в своем бункере или в рехабе (наркологической клинике) его кто-то подушкой не придушит, чтобы не мучился и людей не мучил.Но то может случиться как вариант западной политики в Украине. А сейчас политические мышцы Зеленского опять накачивают. Причем очень похоже, что, несмотря на кажущиеся споры и противоречия между ними в том числе и по украинскому вопросу, США и Европа выступают тут согласовано.США не прекращают помощь. И даже хвастаются как они это делают. Признавая, что США вовлечены в конфликт в Украине гораздо глубже, чем признавалось раньше. Американское издание New York Times поделилось фактами о том, что США не просто поставляют оружие Киеву, но и активно участвуют в планировании операций:а) на базе в Висбадене офицеры США передают ВСУ разведданные и координируют удары HIMARS, называя цели не "целями", а более цивилизовано – "точками интереса";б) ЦРУ передает Украине данные для атак вглубь России. К примеру, координаты склада боеприпасов в Тверской области, который был поражен укро-дронами;в) в Киев тайно отправлены три десятка военных советников, которых для конспирации назвали "профильными экспертами", реальная задача которых — планировать боевые операции ВСУ.Конечно, журналисты могли этой информацией просто либо макнуть Трампа в его недееспособность: мол, ты говоришь о мире, но ничего не можешь дельного предпринять, чтобы его обеспечить. Либо наоборот – показать, что Трамп так же двуличен, как и его предшественник Джо Байден, при котором указанные выше непотребства, втягивающие США в прямую войну с Россией, и творились.Но как бы там ни было, а Европа пичкает режим Зеленского деньгами: 1 апреля 2025 года, как бы в День Дурака, но на полном серьезе, глава МИД Германии Анналена Бербок привезла в Киев 130 млн евро помощи.А Трамп, как известно, не просто осерчал, но и начал угрожать России новыми санкциями в случае срыва договоренностей – вторичными, на экспорт российской нефти. "Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, думаю, сделаю это, если он (Путин. — Авт.) не сделает свою работу. …У меня есть возможность это сделать. Я хочу увидеть, как он заключает сделку", — откровенно сказал Трамп журналистам в Белом доме.И что тут можно добавлять или комментировать? Кажется, все и так ясно – идет игра по-трамповски, на разных треках: какой продуктивнее, тот и сработает.Однако сам Зеленский уверен в своей победе и неуязвимости, утверждая: "Путин боится переговоров со мной… Украина согласилась бы на переговоры с любым другим представителем России, кроме Путина", – вещает он. Однако американский экономист-миллиардер Дэвид Сакс заявил, что "актер Зеленский исчезнет из виду". "В Голливуде это называется "Life's Too Short List" ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" – Авт.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело", — написал Сакс в соцсети.Тоже вариант, однако. И Россия, уверен, о нем знает – она многое и многих в своей истории пережила…Больше на эту тему читайте в статье Владимир Скачко Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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