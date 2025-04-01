https://ukraina.ru/20250401/1062217799.html

Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область

Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область - 01.04.2025 Украина.ру

Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область

Российская армия постоянно находится в наступлении на позиции ВСУ. По сообщениям украинских СМИ, за последние сутки российские штурмовики атаковали украинские позиции по всему фронту 216 раз. При этом из этого числа ожидаемо больше всего на покровском направлении – 79 раз, на лиманском – 26 раз, на торецком – 19

2025-04-01T18:30

2025-04-01T18:30

2025-04-01T18:31

эксклюзив

днепропетровская область

александр чаленко

донецкая народная республика

украина

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

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Российские силы атаковали на северском, краматорском и новопавловском направлениях. На харьковском направлении под Купянском штурмовали украинские позиции 9 раз, под Волчанском – 7 раз.Ад не прекращается на еще оккупированной территории Курской области: 27 раз мы ее атаковали, сбросили 36 авиабомб и 270 раз обстреляли позиции врага."Если мы и дальше продолжим улучшать наши позиции под Покровском, то, не исключено, что в апреле мы можем зайти в Днепропетровскую область, продвигаясь в сторону Межевой и сторону Павлограда. Осталось освободить несколько населенных пунктов в ДНР, чтобы выйти в Днепропетровскую область.Нам известно, что укропское командование поставило перед ВСУ задачу: не допустить этого, потому что это будет просто-напросто моральное поражение ВСУ, если в военных сводках появятся сообщения, что российская армия уже сражается за Днепропетровскую область.", - не сомневается донецкий волонтер Елена Бобкова. Об этом она сказала в интервью интернет-изданию Украина.ру.Волонтер также сообщила, что во вторник российская армия снова вернула себе село Шевченко к югу от Покровска, которое еще недавно смогли отбить украинцы в ходе своего небольшого "контрнаступа", когда перекинули резервы на этот участок фронта.Также наши смогли освободить село Разлив, находящееся за Курахово между населенными пунктами Константинополь и Богатырь.Бобкова рассказала, что на покровском направлении, а также на часов-ярском на технике ВСУ появился новый тактический знак: три стрелки, направленные вверх, взятые в квадрат. Возможно это один из признаков того, что украинцы собирают тактическую группу для удара по нашим позициям. Например, на прошлой неделе они прощупывали часов-ярское направление, положив на это 10 единиц бронетехники."Есть сведения, что укроп собирает силы, чтобы пойти в контрнаступ. Видимо, попытается это сделать там, где у нас сможет прорвать нашу оборону. Но в ДНР это делать, в общем-то, бесполезно, так как с нашей стороны тут служат заматеревшие в боях парни. Их просто так не возьмешь.Что касается нас, то тут вряд ли стоит ждать от нас какого-то крупного наступления. Мы потихоньку жмем противника по всей линии фронта. Наша задача продвигаться и продвигаться. Не стоять на месте. Сейчас подсохнет (земля), будет еще легче. Время, мы знаем, на нашей стороне", - не сомневается Бобкова.Читайте также статью Александра Чаленко Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу

https://ukraina.ru/20250331/1062184095.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

украина

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, днепропетровская область, александр чаленко, донецкая народная республика, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру