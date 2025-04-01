https://ukraina.ru/20250401/1062221425.html

Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН

Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН - 01.04.2025 Украина.ру

Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН

В качестве постоянного представителя США при ООН глава государства хотел видеть авторитетную конгрессвумен Элиз Стефаник, однако пришлось отказаться от этой идеи ради того, чтобы Республиканская партия осталась у власти

2025-04-01T18:51

2025-04-01T18:51

2025-04-01T18:51

эксклюзив

сша

оон

элиза стефаник

дональд трамп

республиканская партия

сенат

палата представителей когресса сша

дипломатия

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Мир так и не узнает, кто такая Элиз47-й президент США Дональд Трамп больше двух месяцев руководит страной, его команда активно работает как по внутренним делам страны, так и на внешнеполитическом поприще, но один из ключевых постов до сих пор остаётся вакантным – место постоянного представителя США при ООН.Точнее, глава государства определился с кандидатом почти сразу после победы на выборах, предложив в середине ноября должность во Всемирной организации самой высокопоставленной женщине-республиканке, на тот момент председателю республиканской конференции (съезда) в Палате представителей (четвёртое в партийной иерархии лицо) Элиз Стефаник. Она без проблем прошла слушания в профильном комитете Сената, однако Трамп в конечном итоге был вынужден отозвать её кандидатуру, о чём объявил 24 марта.Нет, никаких конфликтов и разногласий касательно действий Штатов на международной площадке между Трампом и Стефаник не произошло, она была готова воплощать в жизнь в стенах ООН концепцию президента "мир через силу" – такой престижной карьерой, можно сказать, вселенского масштаба, пришлось пожертвовать ради будущего Республиканской партии внутри страны.Дело в том, что 1 апреля пройдут довыборы в Палату представителей во Флориде для замещения двух мест, освободившихся после назначения Майка Уолца советником президента США по национальной безопасности и ухода из нижней палаты Конгресса переизбравшегося в своём округе на новый срок Мэтта Гетца. Ему Трамп предлагал стать генеральным прокурором/министром юстиции, но этому не суждено было случиться из-за бросавшего тень на его репутацию расследования о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков, которое проводил в отношении него с 2021 года комитет Палаты представителей по этике.В настоящий момент расклад сил в Палате таков: 218 у республиканцев и 213 у демократов. До недавнего времени у оппозиционеров было ещё два мандата, но после смерти Сильвестра Тёрнера 5 марта и Рауля Грихальвы 13 марта они стали вакантными. Ккто будет представлять Аризону вместо второго покойного законодателя, станет известно в сентябре, дата довыборов в Техасе, который представлял Тёрнер, пока не назначена.Республиканцы, хоть и имеют большинство в обеих палатах Конгресса, но оно настолько зыбкое, что единолично принимать выгодные для партии решения получается не всегда, к тому же стоит паре-тройке республиканцев воздержаться или проголосовать против, и "решение не принято"! Так что, как говорится, важно каждое кресло. Дональд Трамп это прекрасно понимает, поэтому и попросил Стефаник не уезжать."В условиях очень тесного большинства я не хочу рисковать, чтобы кто-то ещё претендовал на место Элиз. Народ любит Элиз, и с ней нам не о чем беспокоиться в день выборов. Есть и другие, кто может хорошо работать в ООН. Поэтому Элиз останется в Конгрессе, присоединится к команде лидеров Палаты представителей и продолжит бороться за наш замечательный американский народ. Спикер [Палаты представителей Конгресса Майк] Джонсон в восторге! Я с нетерпением жду того дня, когда Элиз сможет присоединиться к моей администрации в будущем. Она просто фантастическая. Спасибо, Элиз!" – написал президент в соцсети Truth Social.Она бы и стала в случае назначения, поскольку постоянный представитель США при ООН, хоть выполняет дипломатическую работу и подчиняется госсекретарю, но всё же считается членом администрации президента.Так вот, во Флориде довыборы. В первом округе, который ранее представлял Гэтц, охватывающем западную часть штата, республиканец Джимми Патронис имеет уверенное преимущество перед демократом Гэем Валимонтом, что неудивительно, ведь это самый прореспубликанский округ Флориды. В шестом округе, откуда в Белый дом забрали Уолца, картина для однопартийцев президента не настолько радужна – там с отрывом в 3% демократ Джош Вейл обходил республиканца Рэнди Файна (44% против 41% соответственно, 10% респондентов затруднились с ответом), это результат не сайтов-агрегаторов, а закрытого исследования, проведённого в конце марта Тони Фабрицио, социологом штаба Трампа."Этот результат напугал республиканцев и побудил их удвоить усилия, чтобы обеспечить себе комфортную победу в округе", – сообщает издание Politico, ссылаясь на два источника.Некоторые партийные стратеги заявили, что не стоит рисковать потерей места Стефаник в северном Нью-Йорке, где Трамп на последних президентских выборах обошёл Камалу Харрис на 20%.Если республиканцы так сильно отстают там, где президент выиграл в ноябре с перевесом в 30%, то что говорить о тех округах и штатах, где преимущество было гораздо меньше, задаётся вопросом один из ведущих функционеров Республиканской партии, пожелавший не называть своё имя.Так что, "а Вас, миссис Стефаник, я попрошу остаться в Палате представителей!" Вот такой план "Б" у Белого дома на случай провала довыборов во Флориде, тогда преимущество республиканцев сократится до четырёх или трёх мест, а позже ещё будет решаться судьба тех двух мандатов скончавшихся в марте законодателей-демократов.А что новенького в ООН?С арифметикой по Конгрессу разобрались, а что с ООН? Кресла американской делегации, конечно, не пустуют на заседаниях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, высокопоставленные дипломаты озвучивают позицию Соединённых Штатов, но не будет же так продолжаться вечно, несмотря даже на несколько пренебрежительное отношение Трампа к Организации.Отвечая в Белом доме 31 марта на вопрос журналистов о возможных кандидатах на этот пост вместо Стефаник, Трамп сказал: "Могу вам сказать по поводу замены, что есть много людей, которые интересовались этим, хотели бы заняться этим. Дэвид Фридман, Ричард Гренелл. И, возможно, ещё 30 других. Всем нравится этот пост. Этот пост позволяет стать звездой. Многие, как вы понимаете, заинтересованы в том, чтобы поработать в ООН".Двое упомянутых политиков мировому сообществу хорошо известны. В первый президентский срок Трампа Ричард Гренелл был послом США в ФРГ, не без его участия произошли похороны проекта "Северный поток", из-за чего сейчас немецкий промышленный сектор и простые пользователи были вынуждены променять дешёвый российский трубопроводный газ на дорогой сжиженный из-за океана. Его поведение было настолько не дипломатическим, что Министерству иностранных дел Германии приходилось запрашивать объяснения у Госдепартамента. Кроме того, при 45-м президенте Гренелл чуть больше трёх месяцев исполнял обязанности директора Национальной разведки США.При формировании своей второй администрации Трамп рассматривал его в качестве спецпосланника по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной (однако в конечном итоге отдал этот портфель Киту Келлогу, который, впрочем, практически устранился от украинского вопроса) или госсекретаря, а в первый срок думал направить Гренелла как раз-таки постпредом при ООН.Дэвид Фридман известен как "хороший адвокат Трампа": по профессии он действительно адвокат, давно знаком с президентом и работал в его Trump Organization. А ещё он бывший посол США в Израиле в первый период правления нынешнего президента, как раз в это время произошли очень знаковые события: перенос американского посольства в Иерусалим и заключение Авраамовых соглашений – документов о нормализации отношений Израиля с арабскими государствами. Фридман активно продвигал идею строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, за что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в 2018 году публично назвал его "сукиным сыном".Источники Politico в числе потенциальных кандидатов называли ещё Морган Ортэгус, заместителя спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, бывшую официальным представителем Госдепартамента и телеведущей Fox News, но ей пост в ООН неинтересен, а также бывшего посла США в Японии Билла Хагерти, однако, учитывая, что он действующий сенатор, вряд ли его отпустят из Конгресса, как и Стефаник.Фаворитами этой битвы за ООН, по сведениям источников, стали два человека, тесно связанных с Ближним Востоком: Фридман и бывший заместитель спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом в Госдепартаменте Элли Коханим, рождённая в Тегеране в еврейской семье, бежавшей в США в поисках убежища после Исламской революции 1979 года.Похоже, Трамп всё же угодил в ловушку, которую сам и создал: президент США так увлёкся погоней за поиском решений мировых проблем, урегулированием всех конфликтов на Земле, как и обещал на инаугурации, что может упустить из виду ситуацию на внутриполитической арене. Полностью лояльные Палата представителей и Сенат – идеальный сценарий для президента, но не успеет он глазом моргнуть, как наступит ноябрь 2026 года и, соответственно, промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых республиканцы могут утратить большинство в одной из палат или в обеих сразу.Чтобы такого не получилось, Трампу нужно вспомнить, что America First, и действовать, руководствуясь собственным же принципом. Может, это пойдёт на пользу не только самим американцам, но и мировому сообществу?Читайте также Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативу

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эксклюзив, сша, оон, элиза стефаник, дональд трамп, республиканская партия, сенат, палата представителей когресса сша, дипломатия