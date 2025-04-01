https://ukraina.ru/20250401/1062213629.html

Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США

Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США - 01.04.2025 Украина.ру

Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США

Президент США Дональд Трамп может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому американскому лидеру нужно показать себя в качестве миротворца. А Украина, в свою очередь, стала полем боя между Трампом и антитрампистами

2025-04-01T20:15

2025-04-01T20:15

2025-04-01T20:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.По его словам, пока что Трампу нечем хвастаться перед своими избирателями.“Трамп считается пламенным борцом с мигрантами, но оказалось, что за февраль он депортировал меньше мигрантов, чем [его предшественник Джо] Байден годом ранее. Трамп боролся с неэффективными бюджетными расходами, но оказалось, что их стало больше. Трамп брался за прекращение боевых действий в Газе, но они возобновились”, — пояснил собеседник издания.Он пришел к выводу, что именно по этой причине сейчас Трамп делает все, чтобы на Украине у него был хоть какой-то успех.Стоит напомнить, что в понедельник, 31 марта, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", — подчеркнул президент США. Подробнее о его словах — в публикации "Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062163623.html

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новости, украина, сша, дональд трамп, олег царев, верховная рада, владимир путин