Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США - 01.04.2025 Украина.ру
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Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США
Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США - 01.04.2025 Украина.ру
Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США
Президент США Дональд Трамп может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому американскому лидеру нужно показать себя в качестве миротворца. А Украина, в свою очередь, стала полем боя между Трампом и антитрампистами
2025-04-01T20:15
2025-04-01T20:15
новости
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.По его словам, пока что Трампу нечем хвастаться перед своими избирателями.“Трамп считается пламенным борцом с мигрантами, но оказалось, что за февраль он депортировал меньше мигрантов, чем [его предшественник Джо] Байден годом ранее. Трамп боролся с неэффективными бюджетными расходами, но оказалось, что их стало больше. Трамп брался за прекращение боевых действий в Газе, но они возобновились”, — пояснил собеседник издания.Он пришел к выводу, что именно по этой причине сейчас Трамп делает все, чтобы на Украине у него был хоть какой-то успех.Стоит напомнить, что в понедельник, 31 марта, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", — подчеркнул президент США. Подробнее о его словах — в публикации "Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, дональд трамп, олег царев, верховная рада, владимир путин
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Олег Царев, Верховная Рада, Владимир Путин

Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США

20:15 01.04.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому американскому лидеру нужно показать себя в качестве миротворца. А Украина, в свою очередь, стала полем боя между Трампом и антитрампистами
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.
По его словам, пока что Трампу нечем хвастаться перед своими избирателями.
“Трамп считается пламенным борцом с мигрантами, но оказалось, что за февраль он депортировал меньше мигрантов, чем [его предшественник Джо] Байден годом ранее. Трамп боролся с неэффективными бюджетными расходами, но оказалось, что их стало больше. Трамп брался за прекращение боевых действий в Газе, но они возобновились”, — пояснил собеседник издания.
Он пришел к выводу, что именно по этой причине сейчас Трамп делает все, чтобы на Украине у него был хоть какой-то успех.
“Учитывая, как обвалились акции американских компаний, он может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому ему нужно показать себя в качестве миротворца. А ему в этом будут мешать. И Украина стала полем боя между Трампом и антитрампистами”, — заявил Царёв.
Стоит напомнить, что в понедельник, 31 марта, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", — подчеркнул президент США. Подробнее о его словах — в публикации "Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским.
Вчера, 09:56
СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Об этом 31 марта написало издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона
Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАДональд ТрампОлег ЦаревВерховная РадаВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
20:40"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
20:15Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США
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