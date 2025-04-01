https://ukraina.ru/20250401/1062221775.html

ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля

ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля - 01.04.2025 Украина.ру

ВСУ атакуют гражданских, ЕС угрожает санкциями. Итоги 1 апреля

ВСУ продолжают атаковать энергообъекты России; кровавый вторник в Горловке; Еврокомиссия обещает ужесточить антироссийские санкции. ФРГ обещает военную помощь Киеву. Российская армия демонстрирует успехи в зоне СВО

2025-04-01T18:33

2025-04-01T18:33

2025-04-01T18:40

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Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, центральная тема – дополнительные меры по борьбе с терроризмом. С докладом выступил глава ФСБ Александр Бортников. В начале совещания глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал, как исполняются договорённости о прекращении взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной.Удары по энергетике и урегулированиеУтром 1 апреля Минобороны России информировало о несоблюдении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Инициатива прекращения взаимных ударов исходила от президента США, Дональд Трамп обсудил её в телефонном разговоре с российским коллегой 18 марта. Владимир Зеленский также заявлял, что поддерживает эту инициативу.Тем не менее, с 19 марта и по 1 апреля Минобороны России фиксировало нанесение таких ударов с украинской стороны по объектам энергетики на территории России. ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в том числе зарубежных компаний на российской территории.За прошедшие сутки украинские войска атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры дважды, констатировали утром 1 апреля в Минобороны РФ."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", – заявили в российском министерстве.Накануне, 31 марта, в Минобороны России заявили, что продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине.Киев от замалчивания и отрицания фактов ударов по российской энергетике перешёл к их оправданию. Представитель украинских военно-морских сил (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук в телеэфире выступил с заявлением о непризнании руководством Украины договорённостей о моратории до тех пор, пока они не будут оформлены юридически и документально."Для того, чтобы придерживаться того или иного соглашения, его сначала нужно соответствующим образом оформить. Но пока формализованного документа, рамки будущего прекращения огня в море, которая бы содержала требования, границы, условия договоренности, не существует. Поэтому говорить о соблюдении перемирия трудно. Должны дождаться окончания процесса переговоров и, соответственно, их юридического оформления", — заявил Плетенчук.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" констатировал, что Москва не зафиксировала отправку президентом США Дональдом Трампом сигнала в Киев о прекращении войны. Дипломат рассказал о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по решению украинской проблемы."Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А, затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать. Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", – заявил Рябков.При этом контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются – об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он в очередной раз отметил сложность проблемы украинского урегулирования и отметил, что Россия открыта к диалогу сов всеми, кто желает нормального сотрудничества.Иностранная помощь УкраинеВ это же время в Евросоюзе на уровнях наднациональном и национальном проявлялись разные подходы к решению украинской проблемы. В частности, президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой констатировал бесплодность различных мероприятий в ЕС, посвящённых решению украинской проблемы."Разные инициативы, которые проходят на полях Европейского союза, разные саммиты и встречи не приносят конкретных результатов", – сказал Пеллегрини.Он подчеркнул необходимость поиска решения с практическим выходом установления долгосрочного прочного мира.Также 1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин выделит Киеву дополнительно 3 млрд евро на срочную военную поддержку и предоставить ещё 8,25 млрд евро военной помощи до 2029 года.Финансовая поддержка Киева сочетается с другими видами помощи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев ожидает получить финансовую помощь от Евросоюза."Украина и Европейский инвестиционный банк договорились о финансировании в размере 100 миллионов евро в рамках инструмента Ukraine Facility (система гранотовой поддержки. – Ред.) Эти средства направим на восстановление водопроводов и канализаций и приведение их к современным стандартам. Еще одно сегодняшнее решение правительства открывает путь для нового транша от банка объемом 100 миллионов евро на восстановление критической и социальной инфраструктуры", – поведал Шмыгаль.В это же время на Украине продолжал разгораться политический скандал, который, как утверждают обозреватели западных СМИ и украинские политологи, приурочен к президентским выборам 2025 года. На их проведении настаивает новая администрация Белого дома.Пятый президент Украины Пётр Порошенко* в своём телеграм-канале назвал нынешний вариант соглашения с США по природным ресурсам угрозой суверенитету страны. Он обвинил Зеленского и его команду в некомпетентности, неспособности к дипломатии и разжигании "антиамериканской истерии".При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о сырьевых ресурсах Украины. По его словам, документ получен 28 марта и уже состоялся один раунд переговоров с Вашингтоном на эту тему.Обстрелы и ситуация на фронтеВ первый день апреля украинская армия наносила удары по сугубо гражданским объектам на территории России.В результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке ранения получили 16 мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько. За минувшие сутки этот населённый пункт четырежды подвергался атакам ВСУ, а с начала СВО – 20439 раз.Следком России возбудил уголовное дело по факту инцидента в Горловке. Следователи выяснили, что представители украинских вооруженных формирований, используя БПЛА, нанесли удар по городскому автобусу вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы.Следственное ведомство также зафиксировало очередные преступления ВСУ в отношении мирного населения Курской области. Украинские военнослужащие с помощью БПЛА атаковали тракториста, выполнявшего сельскохозяйственные работы близ деревни Новая Николаевка. От минирования ими дороги в селе Нехаевка пострадал мирный житель во время выполнения сельскохозяйственных работ при наезде трактора на взрывное устройство, заложенное украинскими военнослужащими в августе прошлого года при незаконном вторжении на территорию Российской Федерации.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года, СК РФ возбудил уголовное дело. В Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера и введён режим контртеррористической операции (КТО).Минобороны России доложило 1 апреля о продолжении разгрома формирований ВСУ на территории Курской области. Согласно сводке, подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Были отражены две контратаки противника.Российская авиация и артиллерия наносила удары по живой силе и технике противника в соседней Сумской области – оттуда осуществляется снабжение ВСУ и иностранных наёмников в зоне КТО. На территорию этой области отводятся украинские подразделения, вывозятся раненные и пленённые мирные жители российских населённых пунктов."За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БпЛА", – констатировало Минобороны РФ в сводке от 1 апреля.По данным Министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 420 военнослужащих, 403 танка, 329 БМП, 293 БТР, 592 артиллерийских орудия, 2242 боевые бронемашины, 2583 автомобиля, 53 пусковые установки РСЗО и множество другой техники.Успешными были боевые действия российской армии и на других участках. ВСУ при этом несли большие потери.В частности, в боях с подразделениями российской войсковой группировки войск "Запад" в Харьковской области потери ВСУ превысили 210 военнослужащих. В боях с подразделениями российской "Южной" группировки войск в ДНР противник потерял до 255 боевиков.Всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 33572 единицы специальной военной автомобильной техники.* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризмуАктуальное интервью на эту тему: Почему Россия делает упор на Арктике сейчас и будут ли войска ЕС на Украине – Пятибратов

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