Памятник – в клетку с сибирским медведем, Барак Обама читает рэп. События культуры

В Латвии ищут методы победы над монументом национальному писателю; картина художницы-робота продается за десятки тысяч долларов; Обама творчески поддержал Харрис

2024-10-25T06:19

Распилить на части или поставить в клетку к медведямТакими методами совершенно серьезно планируют (правда, окончательно с методом еще не определились) бороться с памятником латвийскому советскому писателю Андрею Упиту.Памятник стоит с 1982 года около Дома конгрессов и в одном из центральных парков – Кронвалда, рядом идет строительство Национального акустического концертного зала. Его создатели – скульпторы Гунар Асарис и Альберт Терпиловский – автор одного из самых заметных памятников на рижской набережной – Борцам Первой русской революции.В рамках местной декоммунизации городская дума дискутирует о том, что памятник из центра города необходимо убирать, так как Упит – хоть и латыш, но убежденный коммунист.Революционную идею предложил депутат Рижской думы Иварс Друлле, о чем он рассказал новостному агентству Leta: памятник необходимо распилить пополам (вертикально), а затем вернуть, но в какое-нибудь другое место, таким образом, чтобы между двумя его частями мог пройти человек."Так он будет одновременно отражать двойственную природу жизни Упита – положительную как писателя, и отрицательную – как советского коллаборациониста, и будет символизировать разные стороны жизни человека", – объяснил свою идею Друлле.На заседании профильного комитета он также отметил, что скульптура станет "памятником примирения", на котором "хорошее будет символически отделено от плохого".Скульптор, профессор Академии художеств, бывший депутат Сейма Айгарс Бикше, комментируя предложение депутата в эфире TV24 "Kartības rullis", с этим не согласился."Рижская дума хочет убить двух зайцев одним выстрелом — убрать старый памятник Упиту и немедленно сделать из него новый памятник. На мой взгляд, это огромная проблема, я это тоже обсуждал с коллегами, это абсолютно неприемлемо. Если общественность действительно хочет перенести памятник, то это должен быть конкурс. Это неправильное решение депутатов.Памятник Упиту работы скульптора Терпиловского – памятник сурового стиля, здесь много достойной скульптуры, и если мы не хотим видеть ее в центре города, ей есть место где-нибудь еще. Способ можно найти.Мне пришла в голову мысль, что его можно было бы разместить в зоопарке в вольере с сибирским медведем. По крайней мере, памятник не повредится, его кто-то захочет его вытащить через 30 лет", — представил Бикше свою креативную задумку.Радио LSM публикует и противоположные мнения: профессор Латвийской академии художеств, скульптор Глеб Пантелеев назвал дискуссию в Думе "средневековыми пытками", а художественный критик Вилнис Вейш – "абсолютным безумием".Публицистка Элита Вейдемане назвала идею распилить памятник "поведением некрофилов".В латвийской советской литературе Упит – заметная и значимая фигура. О социализме и социальном неравенстве он писал еще до событий 1917 года, ранние рассказы и новеллы созвучны реалистическим рассказам Антона Чехова (например, "Спать хочется").За роман "Земля зелёная" Упит получил Сталинскую премию. Он был председателем правления Союза писателей Латвийской ССР, переводил на латышский язык произведения Генриха Гейне, Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Густава Флобера, Льва Толстого.В эти же дни – 21 октября в Славянске в Донбассе неизвестные вандалы (не такие уж и неизвестные – общественная организация "Деколонізація Україна" в соцсетях похвасталась победой) разбили бюст Чехова. Отдел культуры городской гражданской администрации обратился в полицию, сообщив, что памятник не ходил в список назначенных к демонтажу и уничтожению.Националисты в радостных новостях по этому поводу пишут, что причина в дневниковых записях писателя – приехав в Славянск в 1887 году, он назвал город "глухим и неупорядоченным местом".А он написал, между прочим, о Славянске и другое:"Здесь духота, угольный запах. Извозчики отказываются везти ночью в Святые горы и советуют переночевать в Славянске, что я и делаю весьма охотно, ибо чувствую себя разбитым…"."Город – нечто вроде гоголевского Миргорода; есть парикмахерская и часовой мастер, стало быть, можно рассчитывать, что лет через 1000 в Славянске будет телефон. …Дома выглядывают приветливо и ласково, на пример благодушных бабушек, мостовые мягки, улицы широки, в воздухе пахнет сиренью и акацией; издали доносится пение соловья, кваканье лягушек, гармоники...".Бюст был установлен 1955 году, а в 2017 силами местных жителей отреставрирован.Роботы на сценеAi-Da – первая в мире ультрареалистичная робот-художница. Её картина – опять-таки – впервые в истории – выставлена на аукционе Sotheby’s.Ai-Da изобразила британского математика Алана Тьюринга, лот – портрет оценивается в 120-180 тысяч долларов.Антропоморфная художница назвала свою работу "Бог искусственного интеллекта"."Своей работой над портретом Алана Тюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение… соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тюринг", — сказала она.Сама Ai-Da была собрана в 2019 году в Оксфордском университете. Вместо глаз у нее – камеры, вместо рук – бионические протезы. Робот использует языковые модели ИИ для разговора.Создатели Ai-Da, как написано на ее сайте, вдохновлялись романом Донны Харауэй "Киборг"."Ai-Da представляет сценарий "что если", помогая нам заглянуть в завтрашний день, где люди и машины будут продолжать сливаться и работать вместе. Какого будущего мы хотим?", – сказано в описании.Двумя неделями ранее в Дрездене гораздо менее похожий на человека робот дирижировал симфоническим оркестром на концерте Robotersinfonie."Цель мероприятия состоит не в том, чтобы "заменить людей", чтобы исполнять сложную музыку, которую дирижеры-люди сочли бы невозможной", – ответил художественный руководитель дрезденского симфонического оркестра Маркус Риндт на нападки критиков.Но ведь мальчик-робот уже пел в хоре в культовом советском кино…Обама музыкальныйБарак Обама, выступая на митинге в поддержку Камалы Харрис, прочитал рэп – отрывок из композиции Эминема.На предвыборном митинге Демократической партии США в Детройте Обама заявил, что будет голосовать за Харрис. Выступал он после Эминема, на сцену поднимался под его же песню Lose Yourself, и, как сказал, чувствовал себя очень волнительно из-за этого. Потом читал рэп.В жизни и в публичном образе Обамы музыка присутствовала всегда. Ежегодно он публикует подборку лучших песен года на свой вкус. На подозрения, что списки составляет пресс-служба или помощник, с негодованием отвечает: нет, это то, что нравится именно ему. Чаще всего в списки попадают композиции в стиле хип-хоп и R&B.В феврале 2012 года широко разошлось видео, на котором Обама пел блюз в присутствии Би Би Кинга, Мика Джаггера, Кеба Мо и других музыкантов. Снято видео было в Белом доме во время празднования Месяца афроамериканской истории.Еще раньше, во время предвыборной компании, в которой Обама участвовал в 2008 году, в его поддержку была написана песня Yes We Can рэп-исполнителя will.i.am (Уильям Джеймс Адамс-младший), сам кандидат тоже принял участие в создании песни.О драматических театрах, опере и балете в Европе и США - в материале Марии Нестеровой Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад на сайте Украина.ру.

