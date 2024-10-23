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Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад

Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад - 23.10.2024 Украина.ру

Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад

Разговоры об "отмене русской культуры" прошлого и настоящего, будоражившие всех в Европе и Северной Америке в 2022 году, давно всем надоели и потеряли актуальность.

2024-10-23T15:54

2024-10-23T15:54

2024-10-23T15:55

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Громко изгнанные из европейских театров артисты вернулись в труппы, произведения классиков ставят там, где еще полтора года назад негодующе митинговали с окровавленными украинскими флагами активисты, а одну из смысловых точек в этом вопросе давно уже поставила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, поддержавшая постановку в La Scala "Бориса Годунова" Модеста Петровича Мусоргского.И это было действительно важно: La Scala – не просто театр, а одна из главных оперных сцен в мире, наравне с Венской оперой и Большим театром.За скобки в этой дискуссии однозначно можно вынести балеты Петра Ильича Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик" идут без преувеличения в 95% оперных театров мира, перечислять их было бы бессмысленным занятием.Примерно в том же положении и драматургия Антона Павловича Чехова: особенно любимы в англоязычных странах "Дядя Ваня" и "Чайка", их без труда можно обнаружить в программах больших и малых драматических сцен.И, конечно, российские звезды академического и популярного искусства, занявшие нейтральную позицию. Среди них больше всех на слуху оперная дива, сопрано Анна Нетребко, которую то называют "путинисткой" и разрывают все контракты, то возвращают на американские сцены, забывая обо всех "претензиях".Театральная ПрагаЛюбопытную статью на эту тему написала чешская журналистка и театральный критик Яна Махалицка. В статье все еще много нарративных формулировок вроде "российская империалистическая узурпация", "имперский комплекс", "агрессия против Украины" и так далее, но суть выражена буквально в первом же абзаце: "Чешские театры остаются беспристрастными и ставят работы русских авторов, как классических, так и современных; важны качество и содержание."Михалицка ссылается на писателя Ярослава Вострова, который благодарил Чехова за "создание в чешском театре открытого пространства, не подвластного цензуре" в 50-60-е годы. Более того, она подчеркивает: и после 1968 года, когда отношения между странами накалились, русскую классику со сцен театров никто и не думал убирать, а именитые режиссеры Отомар Крейча и Ян Качер с особой любовью ставили Чехова, Гоголя, Достоевского.В 70-80, по ее словам, большой успех имела театральная адаптация фильма Александра Митты "Гори, гори, моя звезда" режиссера Петера Шерхауфера. Впрочем, едва ли это удивило кого-нибудь тогда – журналистка всего лишь подмечает, что речь уже шла не только о классике, но и о современном советском искусстве.Конечно, она пишет о дне сегодняшнем: к русским авторам Махалицка почему-то относит "украинского Пелевина", прозаика Юрия Андруховича, чей роман "Московиада" ставят разные чешские театры, а также упоминает бесконечные дискуссии вокруг постановки оперы Чайковского "Черевички" (по Гоголю) в Национальном оперном театре в самом начале 2022 года. Сейчас эти разговоры уже неактуальны – в отличие от Гоголя с Чайковским.Помимо Чехова и Гоголя, пишет она, пражский Театр на Балюстраде с успехом показывает адаптацию "Воскресенья" Льва Толстого, поставленную Армином Петрасом (хотя роман в целом редко выносят на театральную сцену), театры разных чешских городов ставят пьесы Ивана Вырыпаева (заочно приговоренного в России за распространение фейков о ВС РФ), известного в том числе и за рубежом современного драматурга.И в каждом почти абзаце, словно боясь сказать лишнее, критик пишет: "постановщики и артисты не оправдывают российскую власть!" Но какое отношение это имеет к Чехову, если чешская публика просто искренне любит его, а постановки "Чайки" – одни из самых кассовых в Праге?Опера по обе стороны АтлантикиВ другой статье Махалицка отмечает: для Восточной Европы и бывших стран Варшавского договора в целом совершенно естественна любовь именно к русской драматургии.Иногда происходят курьезные ситуации. Все слышали о программе, которую курирует Елена Зеленская – она обеспечивает европейские музеи аудиогидами на украинском языке, а театры – украинскими субтитрами. Так вот, один из восточнноевропейских театров, апеллируя к тому, что опера идет с украинскими субтитрами, а отменить ее – обидеть украинских беженцев, отказался убирать из репертуара "Евгения Онегина".За пределами ближнего зарубежья морок тоже слетел: вот уже Парижская филармония, не извиняясь и не оправдываясь, анонсирует концерт: "Игорь Стравинский. Морис Равель". За дирижёрским пультом, кстати, греческий музыкант Теодор Курентзис, живущий в России.В La Scala идёт "Евгений Онегин" Чайковского, на сайте театра написано: режиссер Марио Мартоне этой постановкой именно сейчас возвращается к русскому репертуару впервые с 2019, когда в соавторстве со сценографом Маргарет Палли поставил "Хованщину" Мусоргского.В чешской Государственной опере показывают "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") Дмитрия Шостаковича (советского, что зачастую бывает отягчающим обстоятельством, композитора), на русском, соответственно, языке.В Хельсинки – опера "Скотный двор" (Animal Farm) русского композитора Александра Раскатова по одноименной повести Джорджа Оруэлла, совместная постановка Голландской национальной оперы, Венской государственной оперы, Театра Massimoв Палермо и Финской национальной оперы.В филармонии Лос-Анджелеса – Шестая симфония Чайковского (ее называют "одной из самых русских симфоний") – в одной программе с Пятым концертом для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена.В Бостоне – премьера лирической комедии "Раневская" – о великой советской актрисе."Духовный маяк для людей всего мира"Неминуемо вспоминается Ван Клиберн (Харви Лейвен Клайбёрн-младший) – американский пианист, звезда конкурса имени Чайковского, сторонник пацифизма в годы холодной войны, заслуживший в 50-х годах прозвище "техасец, покоривший Россию".Быть может, кому-нибудь вспомнятся строчки из песни рок-группы "Чиж" – "18 берёз":"Из динамика чуть слышно доносится Ван КлибернА на стене все тот же пацифистский значок"Он там – не случайно. Вспоминали Ван Клиберна и в "Операции Ы", и в "Москва слезам не верит", и вообще – очень любили.Пианист не только стал одним из лучших исполнителей Первого фортепианного концерта Чайковского, но и настоящим любимцем в СССР, куда он приезжал не один раз. Впрочем, он был любимцем абсолютно всех крупных концертных залов мира."Я принадлежу XIX веку, когда прославлялась красота", – говорил в Москве Ван Клиберн, встречаясь с Никитой Хрущёвым и Еленой Гнесиной, а Александр Гольденвейзер назвал его "вторым Рахманиновым".В его честь в 1962 году был учрежден новый конкурс: Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна, который проходит раз в четыре года в Форт-Уорте, в Техасе. В 2022 году, когда подошел срок проведения конкурса, истерия против россиян где бы то ни было еще была активна, и организаторы опубликовали в СМИ большое заявление на эту тему."Победа Ван Клиберна в 1958 году (на конкурсе им. Чайковского – Ред.) вдохновила мир как свидетельство превосходства искусства даже в самые напряженные времена в отношениях между двумя сверхдержавами. (…) Пианист утверждал: вечные истины, присущие классической музыке остаются духовным маяком для людей во всем мире", – написали было сказано в заявлении.Из 72 пригашенных в тот год артистов, 15 были русскими, из них восемь – не эмигранты, а молодые пианисты, живущие в России.Об украинском и русском музыкальном фольклоре - в интервью Марии Нестеровой Наталия Сербина о музыкальном фольклоре и редком инструменте – лире, на которой играли казаки и гетманы на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, культура, музыка, театр, опера, драматурги, россия, европа, италия, петр ильич чайковский, николай васильевич гоголь, анна нетребко