Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад
15:54 23.10.2024 (обновлено: 15:55 23.10.2024)
Разговоры об "отмене русской культуры" прошлого и настоящего, будоражившие всех в Европе и Северной Америке в 2022 году, давно всем надоели и потеряли актуальность.
Громко изгнанные из европейских театров артисты вернулись в труппы, произведения классиков ставят там, где еще полтора года назад негодующе митинговали с окровавленными украинскими флагами активисты, а одну из смысловых точек в этом вопросе давно уже поставила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, поддержавшая постановку в La Scala "Бориса Годунова" Модеста Петровича Мусоргского.
И это было действительно важно: La Scala – не просто театр, а одна из главных оперных сцен в мире, наравне с Венской оперой и Большим театром.
За скобки в этой дискуссии однозначно можно вынести балеты Петра Ильича Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик" идут без преувеличения в 95% оперных театров мира, перечислять их было бы бессмысленным занятием.
Примерно в том же положении и драматургия Антона Павловича Чехова: особенно любимы в англоязычных странах "Дядя Ваня" и "Чайка", их без труда можно обнаружить в программах больших и малых драматических сцен.
И, конечно, российские звезды академического и популярного искусства, занявшие нейтральную позицию. Среди них больше всех на слуху оперная дива, сопрано Анна Нетребко, которую то называют "путинисткой" и разрывают все контракты, то возвращают на американские сцены, забывая обо всех "претензиях".
Театральная Прага
Любопытную статью на эту тему написала чешская журналистка и театральный критик Яна Махалицка. В статье все еще много нарративных формулировок вроде "российская империалистическая узурпация", "имперский комплекс", "агрессия против Украины" и так далее, но суть выражена буквально в первом же абзаце: "Чешские театры остаются беспристрастными и ставят работы русских авторов, как классических, так и современных; важны качество и содержание."
Михалицка ссылается на писателя Ярослава Вострова, который благодарил Чехова за "создание в чешском театре открытого пространства, не подвластного цензуре" в 50-60-е годы. Более того, она подчеркивает: и после 1968 года, когда отношения между странами накалились, русскую классику со сцен театров никто и не думал убирать, а именитые режиссеры Отомар Крейча и Ян Качер с особой любовью ставили Чехова, Гоголя, Достоевского.
В 70-80, по ее словам, большой успех имела театральная адаптация фильма Александра Митты "Гори, гори, моя звезда" режиссера Петера Шерхауфера. Впрочем, едва ли это удивило кого-нибудь тогда – журналистка всего лишь подмечает, что речь уже шла не только о классике, но и о современном советском искусстве.
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Конечно, она пишет о дне сегодняшнем: к русским авторам Махалицка почему-то относит "украинского Пелевина", прозаика Юрия Андруховича, чей роман "Московиада" ставят разные чешские театры, а также упоминает бесконечные дискуссии вокруг постановки оперы Чайковского "Черевички" (по Гоголю) в Национальном оперном театре в самом начале 2022 года. Сейчас эти разговоры уже неактуальны – в отличие от Гоголя с Чайковским.
Помимо Чехова и Гоголя, пишет она, пражский Театр на Балюстраде с успехом показывает адаптацию "Воскресенья" Льва Толстого, поставленную Армином Петрасом (хотя роман в целом редко выносят на театральную сцену), театры разных чешских городов ставят пьесы Ивана Вырыпаева (заочно приговоренного в России за распространение фейков о ВС РФ), известного в том числе и за рубежом современного драматурга.
И в каждом почти абзаце, словно боясь сказать лишнее, критик пишет: "постановщики и артисты не оправдывают российскую власть!" Но какое отношение это имеет к Чехову, если чешская публика просто искренне любит его, а постановки "Чайки" – одни из самых кассовых в Праге?
Опера по обе стороны Атлантики
В другой статье Махалицка отмечает: для Восточной Европы и бывших стран Варшавского договора в целом совершенно естественна любовь именно к русской драматургии.
Иногда происходят курьезные ситуации. Все слышали о программе, которую курирует Елена Зеленская – она обеспечивает европейские музеи аудиогидами на украинском языке, а театры – украинскими субтитрами. Так вот, один из восточнноевропейских театров, апеллируя к тому, что опера идет с украинскими субтитрами, а отменить ее – обидеть украинских беженцев, отказался убирать из репертуара "Евгения Онегина".
За пределами ближнего зарубежья морок тоже слетел: вот уже Парижская филармония, не извиняясь и не оправдываясь, анонсирует концерт: "Игорь Стравинский. Морис Равель". За дирижёрским пультом, кстати, греческий музыкант Теодор Курентзис, живущий в России.
В La Scala идёт "Евгений Онегин" Чайковского, на сайте театра написано: режиссер Марио Мартоне этой постановкой именно сейчас возвращается к русскому репертуару впервые с 2019, когда в соавторстве со сценографом Маргарет Палли поставил "Хованщину" Мусоргского.
В чешской Государственной опере показывают "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") Дмитрия Шостаковича (советского, что зачастую бывает отягчающим обстоятельством, композитора), на русском, соответственно, языке.
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В филармонии Лос-Анджелеса – Шестая симфония Чайковского (ее называют "одной из самых русских симфоний") – в одной программе с Пятым концертом для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена.
В Бостоне – премьера лирической комедии "Раневская" – о великой советской актрисе.
"Духовный маяк для людей всего мира"
Неминуемо вспоминается Ван Клиберн (Харви Лейвен Клайбёрн-младший) – американский пианист, звезда конкурса имени Чайковского, сторонник пацифизма в годы холодной войны, заслуживший в 50-х годах прозвище "техасец, покоривший Россию".
Быть может, кому-нибудь вспомнятся строчки из песни рок-группы "Чиж" – "18 берёз":
"Из динамика чуть слышно доносится Ван Клиберн
А на стене все тот же пацифистский значок"
Он там – не случайно. Вспоминали Ван Клиберна и в "Операции Ы", и в "Москва слезам не верит", и вообще – очень любили.
Пианист не только стал одним из лучших исполнителей Первого фортепианного концерта Чайковского, но и настоящим любимцем в СССР, куда он приезжал не один раз. Впрочем, он был любимцем абсолютно всех крупных концертных залов мира.
"Я принадлежу XIX веку, когда прославлялась красота", – говорил в Москве Ван Клиберн, встречаясь с Никитой Хрущёвым и Еленой Гнесиной, а Александр Гольденвейзер назвал его "вторым Рахманиновым".
В его честь в 1962 году был учрежден новый конкурс: Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна, который проходит раз в четыре года в Форт-Уорте, в Техасе. В 2022 году, когда подошел срок проведения конкурса, истерия против россиян где бы то ни было еще была активна, и организаторы опубликовали в СМИ большое заявление на эту тему.
"Победа Ван Клиберна в 1958 году (на конкурсе им. Чайковского – Ред.) вдохновила мир как свидетельство превосходства искусства даже в самые напряженные времена в отношениях между двумя сверхдержавами. (…) Пианист утверждал: вечные истины, присущие классической музыке остаются духовным маяком для людей во всем мире", – написали было сказано в заявлении.
Из 72 пригашенных в тот год артистов, 15 были русскими, из них восемь – не эмигранты, а молодые пианисты, живущие в России.
Об украинском и русском музыкальном фольклоре - в интервью Марии Нестеровой Наталия Сербина о музыкальном фольклоре и редком инструменте – лире, на которой играли казаки и гетманы на сайте Украина.ру.