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ФРГ платит бывшим ССовцам и беспокоится о возврате похищенного ими у евреев - Захарова

ФРГ платит бывшим ССовцам и беспокоится о возврате похищенного ими у евреев - Захарова - 24.10.2024 Украина.ру

ФРГ платит бывшим ССовцам и беспокоится о возврате похищенного ими у евреев - Захарова

Германия выплачивает деньги бывшим ССовцам и запускает процесс реформирования процедуры возврата жертвам Холокоста и их наследникам похищенных нацистами культурных ценностей. На это 24 октября обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-24T10:46

2024-10-24T10:46

2024-10-24T10:46

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"Вроде бы прекрасная инициатива — те, кто становились жертвами нацистов, да, пусть спустя десятилетия, но теперь имеют возможность получить обратно то, что эти нацисты у них отбирали. В чём проблема? А она есть. Дело в том, что вот все эти процедуры облегчения возможности получения награбленного в ФРГ объявлены только в отношении людей одной национальности", - констатировала Захарова.Она напомнила, что по международному праву под жертвами Холокоста должны пониматься не только лица одной национальности, не только евреи, но и все те, в отношении которых эти бесчинства творились. Однако в ФРГ выделяется только одна группа – евреи."Правительство ФРГ упорно отказывалось и до сих пор отказывается признавать блокаду Ленинграда, другие преступления гитлеровцев на территории Советского Союза в качестве геноцида народов Советского Союза. Ведь точно так же правительство ФРГ осуществляет гуманитарные выплаты блокадникам Ленинграда исключительно одной национальности", - обратила внимание Захарова.При этом она отметила, что официальным Берлином полностью игнорируется требование Российской Федерации распространить эти выплаты на всех выживших блокадников без какого-то деления по национальности.По мнению российского дипломата, противоправным является то, что упрощение возврата похищенных нацистами культурных ценностей распространяется лишь на людей одной группы, национальной группы. Правительство Германии не имеет права сегрегировать людей, заявила Захарова.Ранее сообщалось о большом вкладе ФРГ в оказание военной помощи нынешнему руководству Украины, открыто прославляющему коллаборационистов и нацистских преступников. Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией год назад устроил бурные овации в парламенте Канады бывшему ССовцу.Германия занимает второе место после США по объёмам военной помощи украинским силовикам, многие из которых являются открытыми неонацистами. У военнослужащих украинских силовых структур обычным явлением стало наличие татуировок с нацистской символикой, ношение элементов униформы силовиков нацистской Германии (III Рейха).Ранее на эту тему: "В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев

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новости, германия, ленинград, берлин, мария захарова, сс, великая отечественная война, вторая мировая война, военные преступления, мид рф