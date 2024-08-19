"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев - 19.08.2024 Украина.ру
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"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев
"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев - 19.08.2024 Украина.ру
"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев
Это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС, который издевается над стариком. Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
2024-08-19T04:15
2024-08-19T04:15
новости
курская область
россия
украина
александр дюков
сс
нацизм
украинцы
нацисты
евромайдан
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Ранее в сети был опубликован чудовищный ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области.Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС (аббрев. нем. SS, Schutzstaffel — "отряды охраны". - Ред.). Когда к старику боевики ВСУ издевательски обращаются "русский Иван", рассказал историк.Украинские военные говорят с пожилым мужчиной по-немецки, называют его свиньей и так далее, все это - про самоутверждение. Как это самоутверждение работает? Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории, отметил публицист.Но тут есть очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Дюкова об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, александр дюков, сс, нацизм, украинцы, нацисты, евромайдан, издевательство, фашизм
Новости, Курская область, Россия, Украина, Александр Дюков, СС, нацизм, украинцы, нацисты, евромайдан, издевательство, фашизм

"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев

04:15 19.08.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС, который издевается над стариком. Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Ранее в сети был опубликован чудовищный ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области.
Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС (аббрев. нем. SS, Schutzstaffel — "отряды охраны". - Ред.). Когда к старику боевики ВСУ издевательски обращаются "русский Иван", рассказал историк.
Украинские военные говорят с пожилым мужчиной по-немецки, называют его свиньей и так далее, все это - про самоутверждение. Как это самоутверждение работает? Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории, отметил публицист.

"Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связан. Не так давно я проводил исследование идеологии украинских фашистских организаций, межвоенного и военного периода, и сравнивал его с ключевыми нарративами современного Евромайдана и последующих проевропейских выступлений", - подчеркнул Дюков.

Но тут есть очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Дюкова об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом читайте на сайте Украина.ру
О том, как в Курской области ВСУ впервые попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
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