https://ukraina.ru/20240819/1056930788.html

"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев

"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев - 19.08.2024 Украина.ру

"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев

Это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС, который издевается над стариком. Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков

2024-08-19T04:15

2024-08-19T04:15

2024-08-19T04:15

новости

курская область

россия

украина

александр дюков

сс

нацизм

украинцы

нацисты

евромайдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056894938_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_9c8bc0a20edc22c7fc755db1a060de7d.jpg

Ранее в сети был опубликован чудовищный ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области.Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС (аббрев. нем. SS, Schutzstaffel — "отряды охраны". - Ред.). Когда к старику боевики ВСУ издевательски обращаются "русский Иван", рассказал историк.Украинские военные говорят с пожилым мужчиной по-немецки, называют его свиньей и так далее, все это - про самоутверждение. Как это самоутверждение работает? Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории, отметил публицист.Но тут есть очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Дюкова об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240817/1056917208.html

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, александр дюков, сс, нацизм, украинцы, нацисты, евромайдан, издевательство, фашизм