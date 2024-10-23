Мобилизация в России может начаться в случае интервенции НАТО, но Трамп обещает спасти мир — Евсеев
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
"Нам не обойтись без мобилизации, потому что у нас нет сил для взятия крупных городов", рассуждают некоторые эксперты. Но и у Украины нет сил, чтобы их удержать. Мы не знаем, сможет ли противник компенсировать все потери на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По мнению эксперта, мобилизация в России может начаться только в случае полноценной интервенции НАТО на Украину. Но, во-первых, в соответствии с новой доктриной Россия может применить тактическое ядерное оружие, отметил он.
Во-вторых, к власти в США может прийти экс-президент США Дональд Трамп, который обещает спасти мир от ядерной войны, которая "может случиться через три-четыре месяца". Так что войны с НАТО я не ожидаю, сказал Евсеев.
"Повторюсь, мы не знаем, сможет ли Украина компенсировать все потери. А если она будет терять города, потому что там будет невозможно жить? Вы можете переселить население Купянска, но как вы будете эвакуировать население Запорожья?" — отметил специалист.
Некоторые эксперты рассуждают так: "Нам не обойтись без мобилизации, потому что у нас нет сил для взятия крупных городов". Так и Украины нет сил, чтобы их удержать, указал эксперт.
Если российская армия все сделает правильно, то оборонять украинские города с "коктейлями Молотова" местное население не будет, потому что в этом не будет смысла, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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