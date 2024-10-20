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До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ

До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ - 20.10.2024 Украина.ру

До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ

Идущая в среде украинских политиков и ЛОМов (лидеров общественного мнения)дискуссия о необходимости понижения призывного возраста до 21 года, к чему Киев, если верить его "говорящим головам", подталкивают США, на самом деле дискуссией не является.

2024-10-20T06:54

2024-10-20T06:54

2024-10-20T08:04

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Очевидно, что призывной возраст понизят, весь вопрос исключительно во времени, а обсуждения этой проблематики больше схожи с медийной кампанией, чем с попыткой выстроить честный диалог с гражданами Украины.И уже сам факт того, что киевской власти пришлось инициировать такую медийную кампанию, позволяет задать ей, власти, массу неприятных вопросов.Армия и людиВ контексте украинских планов по снижению призывного возраста нужно понимать несколько моментов.Нам точно неизвестны ни численность вооружённых сил Украины, ни количество их реальных потерь, ни реальные мобилизационные резервы. При этом мы должны отдавать себе отчёт в том, что реальность и её отражение в отчётах бюрократии могут разительно отличаться.Численность населения Украины точно установить невозможно так как перепись населения там в последний раз проводилась в 2001 году, а последующая работа органов статистики даже в идеальном случае не позволяла бы точно проводить учёт выезжающего населения.При этом:· После 2014 года Укрстат считал население без учёта Крыма, но с неподконтрольными ему ЛНР и ДНР;· Органы Госстата подверглись сокращениям в 2017 году, которое особенно ударило по районным управлениям статистики;· Любые альтернативные подсчёты — по объёму потребления хлеба, количеству абонентов сотовых операторов — крайне неточны;· Во все годы независимости отток населения с территории Украины стабильно превышал приток, а в послемайданные годы резко увеличился.После начала СВО территорию страны покинули миллионы человек: 6 млн принял Запад, около 3 млн человек уехали в Россию. Сколько из них вернулось обратно — не ясно.Тем не менее, несмотря на отсутствие точных цифр, адекватные оценки численности населения Украины есть. В качестве основы для последующих размышлений автор предпочитает отталкиваться от данных, изложенных в статье "Оценка населения Украины и демографические перспективы" с портала Lostarmor. С учётом всей демографической арифметики фактически на подконтрольной киевской власти территории к началу СВО проживали 38 млн человек, а после — 28–29 млн человек. Из них активное трудовое население в возрасте от 18 до 59 лет составляло 23,4 млн человек, ещё 7,3 млн человек приходились на детей и 10,1 млн человек составляли лица старше 60 лет. Схожая история и с мобилизационным резервом: его оценки изложены в статье "Аспекты мобилизации: к вопросу о тенденциях развития Вооружённых сил Украины".К 1 января 2022 года штатная численность ВСУ составляла 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих, включая 11 тыс. человек в Силах территориальной обороны. Вместе с пограничниками, железнодорожными войсками, Нацгвардией набегало 379 тыс. человек.По наиболее адекватным оценкам, призвать по мобилизации Украина может около 10 млн человек. Эту массу нужно делить на три неравнозначные части.Первая — оперативный резерв численностью 234 тыс. человек, который Украина призвала ещё в первые месяцы после начала СВО. Это были наиболее обученные, боеспособные и мотивированные кадры, которых можно было направлять в части сразу, без длительного обучения. Оперативный резерв позволил нарастить численность ВСУ до 550 тыс. военнослужащих. Они и остановили ВС РФ, вынудив перейти их в оборону и провести частичную мобилизацию в октябре 2022 года.Вторая часть — мобилизационный людской резерв как военнообязанные, не включённые в оперативный резерв. Третья — общественный резерв. Всех этих людей нужно учить.Мобилизации на Украине как начались в конце февраля 2022 года, так и продолжаются. Меняются лишь её форматы и способы. Если в 2022 году на службу шли добровольцы верившие в быстрый и неизбежный разгром России, то с весны 2023 года начался процесс "бусификации". Сперва его жертв удавалось убедить в грядущей победе — медийная машина тогда рассказывала о грядущем успехе контрнаступления. Но уже с начала осени 2023 года общество осознало, что "бусификация" является билетом в один конец, а покинуть армию можно лишь попав либо в землю, либо в плен, либо по очень косым и кривым схемам за большие деньги. С тех пор ничего принципиально не изменилось, за исключением всё более жёстких схем мобилизации и все большей деморализации украинского общества.И, несмотря на все волны мобилизации, численность ВСУ остаётся относительно стабильной: в январе 2024 года Зеленский говорил, что в ВСУ служат 880 тыс. человек, из которых, судя по его же оценкам от декабря 2023 года, 600 тыс. служат в сухопутных войсках.ПотериВозникает вопрос: куда же деваются военнослужащие, раз киевской власти приходится вести непрерывную мобилизацию?Гуляющие в Telegram анонимные оценки, включая свежайшие, в соответствии с которыми потери ВСУ с начала СВО составляют 1,8 млн человек, из которых 780 тыс. убитыми, представляются неадекватными. 1,8 млн человек — это численность всего населения примерно двух украинских городов, претендующих на звание миллионника. Проще говоря, 1,8 млн человек — это Одесса и Днепропетровск вместе взятые. А 780 тыс. убитых это, по сути, один крупный и совершенно опустевший украинских областной центр.В этом плане куда более адекватные оценки предоставляет всё тот же Lostarmor, который ведёт подсчёт поимённых потерь солдат ВСУ на основании опубликованных в сети некрологов. К середине сентября в базе портала числились 55 тыс. человек, также к погибшим можно отнести 39 тыс. человек, числящихся пропавшими без вести. Следовательно, безвозвратные потери ВСУ составляют не 780 тыс. человек, а около 100 тыс. человек.Подсчитать количество раненых не представляется возможным, да и характер многих ранений позволяет вернуться на фронт.Ещё одна строка потерь — дезертиры и лица, самовольно оставившие воинские части. По оценкам с украинской стороны, в частности от журналиста Владимира Бойко, только уголовных дел по данным статьям УК открыто 86 тыс. человек, а общее количество дезертиров превысило 170 тыс. человек.В плену, по данным, приведенным президентом Путиным в июне 2024 года, находилось 6,5 тыс. украинских военнослужащих.Но есть — судя по массе жалоб с украинской стороны — особая категория военнослужащих, которые числятся в армии, но участия в боевых действиях не принимают. Речь идёт о лицах, получивших тяжёлые ранения и выведенных за штат. Это позволяет поддерживать количество "штыков" в сухопутных войсках, но обрекает таких людей на мучения: они получают мизерные выплаты, но устроиться на работу не могут.ВыводыПолучается, что несмотря на всю активность украинских военкомов, им удаётся лишь компенсировать потери ВСУ. При этом с российской стороны в зоне СВО к декабрю 2023 года находились 617 тыс. человек. Таким образом, Россия после волны частичной мобилизации и последующей ставки на привлечение добровольцев (от 30 до 50 тыс. человек в месяц) смогла увеличить численность группировки в зоне СВО и сделать её, как минимум, сопоставимой с численностью сухопутных войск Украины. А это напрочь лишило ВСУ их главного преимущества — численного перевеса над ВС РФ — и вместе с подавляющими превосходством ВС РФ в воздухе, весе артиллерийского залпа при его растущей точности позволяет медленно продвигаться, "перемалывая" части ВСУ.На фоне всей этой арифметики киевская власть сталкивается со всё большим проблемами при мобилизации. В мае 2024 года ужесточено мобилизационное законодательство, однако планы отталкиваются от все тех же 10 млн мужчин призывного возраста. Есть ли они в действительности — отдельный вопрос, но киевская власть считает, что они есть.Из этих 10 млн человек 6 млн не обновили свои данные в военкоматах, а из 4,3 млн обновивших 1,5 млн человек под бронью, ещё столько же освобождённые по здоровью, инвалиды и многодетные, а 0,7 млн человек — молодёжь в возрасте до 25 лет.Как видно, из 10 млн человек резерва, 6 млн можно вычёркивать: они может и находятся физически на территории Украины, но их ещё нужно бусифицировать, принудив воевать. Оценить темпы бусификации по всей Украине невозможно, а видео с данным процессом не позволяют адекватно, но крайне неприязненно оценить темпы отлова.Получается, что реальный резерв — 1,5 млн человек под бронью, по которым киевская власть получит ясность к 20 ноября, когда закончится проверка законности оснований получения отсрочки. Это и есть реальный мобилизационный резерв — для условности назовём его резервом предпоследней волны мобилизации — для киевской власти в условиях конца 2024 года. А 700 тыс. молодёжи в возрасте до 25 лет — это уже мобилизационный резерв последней волны мобилизации.Вот только если верить заявлениям украинских депутатов, то 300 тыс. школьников, преимущественно мужского пола, к началу учебного года вывезены с территории Украины. Поэтому реально молодёжи ещё меньше, чем предполагают украинские чиновники. Отдельный вопрос — мотивация молодёжи: ей безразлична Украина с её армией, мовой и верой. Поколение Z не про идеологию — в этом оно как раз отрицает поколения X и Y, создавшие в своей голове Украину, за которую их теперь вынуждают умирать, — а про комфорт, потребление и жизнь.Преимущество этих людей — 1,5 млн забронированных и 0,7 млн молодёжи — с точки зрения бюрократии в том, что она понимает кто и где из них находится, может их примерно подсчитать в отличие от тех, кто не обновил свои данные, не взаимодействовал с бюрократией в последние 10 лет и скрывается от призыва.Таким образом, и при отсутствии запредельных потерь убитыми, ВСУ всё тяжелее вести боевые действия, удерживая линию фронта. И никакой интенсификацией мобилизации, чтобы эту проблему решить, не выйдет в силу снижения качества и резкой потери мотивации бусифицированными мужчинами. А даже если предположить, что ВСУ удастся компенсировать потери в людях, то для мобилизованных не хватит техники, оружия и боеприпасов.О других показателях жизни на Украине - в статье Елены Мурзиной "Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет"

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