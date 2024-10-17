https://ukraina.ru/20241017/1058150426.html

"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента

"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента - 17.10.2024 Украина.ру

"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента

Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент Камала Харрис. У обоих кандидатов одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2024-10-17T04:15

2024-10-17T04:15

2024-10-17T04:15

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование Альянса в Германии, которое будет координировать поставки оружия ВСУ, добьется "перемен на поле боя".По мнению эксперта, подобные заявления — это пиар человека, который только что вступил в должность. От Рютте здесь ничего не зависит. А все зависит от человека, который будет президентом США и от того, какой курс он выберет, отметил он.Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис. А ситуация в ключевых штатах очень близкая, указал аналитик.У них одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину

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новости, сша, россия, германия, владимир брутер, камала харрис, нато, президентские выборы, дональд трамп, детали, заморозка, война, украина