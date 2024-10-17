"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент Камала Харрис. У обоих кандидатов одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование Альянса в Германии, которое будет координировать поставки оружия ВСУ, добьется "перемен на поле боя".
По мнению эксперта, подобные заявления — это пиар человека, который только что вступил в должность. От Рютте здесь ничего не зависит. А все зависит от человека, который будет президентом США и от того, какой курс он выберет, отметил он.
Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис. А ситуация в ключевых штатах очень близкая, указал аналитик.
"Сказать, как закончатся выборы в Пенсильвании и Джорджии я не берусь. В каждом штате есть свой микрофаворит, но как говорят аналитики из штаба Харрис, если кто-то утверждает, что знает победителя, он просто врет", — подчеркнул Брутер.
У них одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет, заключил собеседник издания.
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