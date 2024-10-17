"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058150426.html
"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента - 17.10.2024 Украина.ру
"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент Камала Харрис. У обоих кандидатов одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-10-17T04:15
2024-10-17T04:15
новости
сша
россия
германия
владимир брутер
камала харрис
нато
президентские выборы
дональд трамп
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057526050_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_24ed92b0ca4fee2454774063881e6f0c.png
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование Альянса в Германии, которое будет координировать поставки оружия ВСУ, добьется "перемен на поле боя".По мнению эксперта, подобные заявления — это пиар человека, который только что вступил в должность. От Рютте здесь ничего не зависит. А все зависит от человека, который будет президентом США и от того, какой курс он выберет, отметил он.Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис. А ситуация в ключевых штатах очень близкая, указал аналитик.У них одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
https://ukraina.ru/20241016/1058147188.html
сша
россия
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057526050_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_58b2656374132b922c0c70e1e93c86de.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, германия, владимир брутер, камала харрис, нато, президентские выборы, дональд трамп, детали, заморозка, война, украина
Новости, США, Россия, Германия, Владимир Брутер, Камала Харрис, НАТО, президентские выборы, Дональд Трамп, детали, заморозка, война, Украина

"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента

04:15 17.10.2024
 
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Читать в
Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент Камала Харрис. У обоих кандидатов одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование Альянса в Германии, которое будет координировать поставки оружия ВСУ, добьется "перемен на поле боя".
По мнению эксперта, подобные заявления — это пиар человека, который только что вступил в должность. От Рютте здесь ничего не зависит. А все зависит от человека, который будет президентом США и от того, какой курс он выберет, отметил он.
Что касается прогноза на выборы в США, то по голосам выигрывает вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис. А ситуация в ключевых штатах очень близкая, указал аналитик.
"Сказать, как закончатся выборы в Пенсильвании и Джорджии я не берусь. В каждом штате есть свой микрофаворит, но как говорят аналитики из штаба Харрис, если кто-то утверждает, что знает победителя, он просто врет", — подчеркнул Брутер.
У них одинаковый план на случай победы на выборах – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
О том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 19:30
Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньНынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
 
НовостиСШАРоссияГерманияВладимир БрутерКамала ХаррисНАТОпрезидентские выборыДональд ТрампдетализаморозкавойнаУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times
07:10Эксперт рассказал, при каких условиях удастся сделать из Угледара разведывательно-ударный кластер
06:57Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
06:55Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
06:40Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
06:30"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
06:15Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
06:10Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко
06:07Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке
06:00"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
05:45"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше
05:34Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
05:30Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
05:15"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины
05:14ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО
05:03Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте
05:00Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
04:45Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
04:30Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
04:15"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
Лента новостейМолния