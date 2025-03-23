Работу ВС РФ на поле боя Трамп должен провести на дипломатическом фронте — Акопов
© Public domain
© Public domain
То, что Россия делает на поле боя, президент США Дональд Трамп должен сделать на дипломатическом фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Отвечая на вопрос, как поступил бы российский лидер Владимир Путин, поняв, что Трамп очень хотел бы договориться по Украине и глобальным вопросам, но объективно не может, собеседник издания предположил, что в таком случае президент России не вел бы с главой Белого дома никаких переговоров.
“Путин исходит из того, что Трамп даже может договориться, если сумеет прогнуть спайку [Владимира] Зеленского с Европой. И от того, насколько президент США готов их прогибать, зависит то, на что может согласиться Россия. Если мы поймем, что Трамп принудил Украину и Европу к миру, шансы на американо-российского соглашения по Украине возрастут”, — объяснил Акопов.
По его словам, в противном случае — если Москва не увидит подвижек, то все вернется на круги своя. Тем более, боевые действия не прекращаются, отметил обозреватель.
“То есть говорить о переломе пока рано. Москва и Вашингтон пока просто пытаются выйти на договоренность. Но основную работу для этого выхода должен проделать именно Трамп. Короче говоря, то, что мы делаем на поле боя, Трамп должен сделать на дипломатическом фронте”, — резюмировал Акопов.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.