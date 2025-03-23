https://ukraina.ru/20250323/1061947923.html

Работу ВС РФ на поле боя Трамп должен провести на дипломатическом фронте — Акопов

Работу ВС РФ на поле боя Трамп должен провести на дипломатическом фронте — Акопов - 23.03.2025 Украина.ру

Работу ВС РФ на поле боя Трамп должен провести на дипломатическом фронте — Акопов

То, что Россия делает на поле боя, президент США Дональд Трамп должен сделать на дипломатическом фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-23T07:45

2025-03-23T07:45

2025-03-23T07:45

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Отвечая на вопрос, как поступил бы российский лидер Владимир Путин, поняв, что Трамп очень хотел бы договориться по Украине и глобальным вопросам, но объективно не может, собеседник издания предположил, что в таком случае президент России не вел бы с главой Белого дома никаких переговоров.По его словам, в противном случае — если Москва не увидит подвижек, то все вернется на круги своя. Тем более, боевые действия не прекращаются, отметил обозреватель.“То есть говорить о переломе пока рано. Москва и Вашингтон пока просто пытаются выйти на договоренность. Но основную работу для этого выхода должен проделать именно Трамп. Короче говоря, то, что мы делаем на поле боя, Трамп должен сделать на дипломатическом фронте”, — резюмировал Акопов.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061904365.html

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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, переговоры