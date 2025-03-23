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В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник

В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник - 23.03.2025 Украина.ру

В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник

США вовсе не хотят мира, поэтому рассчитывать на заморозку или перемирие в ближайшее время точно не приходится. Война может идти до 2030 года, только к тому времени российским бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона

2025-03-23T05:15

2025-03-23T05:15

2025-03-23T05:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.По его словам, западные предложения примирения даже не тянут на заморозку. Сейчас России предлагают 30-дневное перемирие, во время которого Киев продолжит получать оружие и разведданные, напомнил эксперт. "Допустим, предоставление оружия еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же предлагают спутниковые разведданные. Зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление?", — отметил Крапивник. Он заявил, что слова президента США Дональда Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова. Если бы глава Белого дома хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом", считает собеседник издания. А между тем американский президент сказал, что полное прекращение боевых действий возможно в свете договоренностей, достигнутых 18 марта лидерами США и России. Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.В то же время Владимир Зеленский согласился с предложением, к которому пришли лидеры Москвы и Вашингтона, однако оговорился. Подробнее об этом — в публикации Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре. Полный текст интервью Станислава Крапивника: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061893127.html

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новости, сша, россия, украина, переговоры, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вс рф