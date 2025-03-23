В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник
США вовсе не хотят мира, поэтому рассчитывать на заморозку или перемирие в ближайшее время точно не приходится. Война может идти до 2030 года, только к тому времени российским бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"Допустим, предоставление оружия еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же предлагают спутниковые разведданные. Зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление?", — отметил Крапивник.
Он заявил, что слова президента США Дональда Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова. Если бы глава Белого дома хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом", считает собеседник издания.
"Поэтому ни на какой мир я бы не рассчитывал. Пророк нашего времени [Владимир] Жириновский говорил, что все эта ситуация продлится до 2030 года. Наверное, он был прав. Только боюсь, что к 2030 году нашим бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона. Потому что если в этих европейских странах не поменяется власть, они свою позицию не поменяют", — заявил Крапивник.
А между тем американский президент сказал, что полное прекращение боевых действий возможно в свете договоренностей, достигнутых 18 марта лидерами США и России.
Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.
В то же время Владимир Зеленский согласился с предложением, к которому пришли лидеры Москвы и Вашингтона, однако оговорился. Подробнее об этом — в публикации Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре.
19 марта, 10:33"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии КиеваКиевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
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