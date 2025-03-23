В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник - 23.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250323/1061901071.html
В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник
В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник - 23.03.2025 Украина.ру
В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник
США вовсе не хотят мира, поэтому рассчитывать на заморозку или перемирие в ближайшее время точно не приходится. Война может идти до 2030 года, только к тому времени российским бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона
2025-03-23T05:15
2025-03-23T05:15
новости
сша
россия
украина
переговоры
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.По его словам, западные предложения примирения даже не тянут на заморозку. Сейчас России предлагают 30-дневное перемирие, во время которого Киев продолжит получать оружие и разведданные, напомнил эксперт. "Допустим, предоставление оружия еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же предлагают спутниковые разведданные. Зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление?", — отметил Крапивник. Он заявил, что слова президента США Дональда Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова. Если бы глава Белого дома хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом", считает собеседник издания. А между тем американский президент сказал, что полное прекращение боевых действий возможно в свете договоренностей, достигнутых 18 марта лидерами США и России. Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.В то же время Владимир Зеленский согласился с предложением, к которому пришли лидеры Москвы и Вашингтона, однако оговорился. Подробнее об этом — в публикации Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре. Полный текст интервью Станислава Крапивника: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250319/1061893127.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bde322894814865a2abe3842fad462b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, переговоры, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вс рф
Новости, США, Россия, Украина, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВС РФ

В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник

05:15 23.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США вовсе не хотят мира, поэтому рассчитывать на заморозку или перемирие в ближайшее время точно не приходится. Война может идти до 2030 года, только к тому времени российским бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
По его словам, западные предложения примирения даже не тянут на заморозку. Сейчас России предлагают 30-дневное перемирие, во время которого Киев продолжит получать оружие и разведданные, напомнил эксперт.
"Допустим, предоставление оружия еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же предлагают спутниковые разведданные. Зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление?", — отметил Крапивник.
Он заявил, что слова президента США Дональда Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова. Если бы глава Белого дома хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом", считает собеседник издания.
"Поэтому ни на какой мир я бы не рассчитывал. Пророк нашего времени [Владимир] Жириновский говорил, что все эта ситуация продлится до 2030 года. Наверное, он был прав. Только боюсь, что к 2030 году нашим бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона. Потому что если в этих европейских странах не поменяется власть, они свою позицию не поменяют", — заявил Крапивник.
А между тем американский президент сказал, что полное прекращение боевых действий возможно в свете договоренностей, достигнутых 18 марта лидерами США и России.
Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.
В то же время Владимир Зеленский согласился с предложением, к которому пришли лидеры Москвы и Вашингтона, однако оговорился. Подробнее об этом — в публикации Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
19 марта, 10:33
"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии КиеваКиевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинапереговорыДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ
06:15Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской области
06:00Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков
05:45Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий
05:15В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник
04:31Кровавый закат парада уродов
18:05Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на Украине
17:42Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской области
16:19"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
16:00"Одесское" лобби в ВВС Российской империи. Как оно помогло авиастроению в Новороссии
15:26Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров
14:46Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектам
13:30Шойгу поблагодарил Сербию за отказ от присоединения к антироссийским санкциям
13:08Обезьяна с гранатой или взорвать все АЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 марта
12:35Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны
12:03Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян
11:57Киев согласился провести выборы - спецпосланник Трампа
11:14Представитель СК РФ объяснила, кто и зачем организовал теракт в "Крокус Сити Холле"
10:49Трамп высказался о прекращении огня после разговора с Путиным
10:21Дубинский рассказал о ненависти Зеленского к Трампу
Лента новостейМолния