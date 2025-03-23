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Отдать американцам что-нибудь российское. Как в Запорожье планируют обмануть Трампа

Отдать американцам что-нибудь российское. Как в Запорожье планируют обмануть Трампа - 23.03.2025 Украина.ру

Отдать американцам что-нибудь российское. Как в Запорожье планируют обмануть Трампа

В подконтрольном Киеву городе Запорожье последнее время часто обсуждают планы Дональда Трампа и Зеленского на Запорожскую АЭС (крупнейшую в Европе), которая находится на российской территории.

2025-03-23T08:30

2025-03-23T08:30

2025-03-23T08:30

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В местных СМИ чиновники с надеждой рассказывают, что Энергодар и ЗАЭС скоро можно будет вернуть Украине и даже строят планы на эти территории, хотя фронт движется в обратном направлении – ВС РФ наступают в Запорожской области.Главное сейчас, по мнению украинских чиновников Запорожья, уговорить Трампа надавить на РФ, чтобы вернуть территории, а решение по передаче ЗАЭС в пользование американцам можно будет затянуть.Агентство Reuters 20 марта уже перечисляет объекты, которые понадобятся Трампу: соседняя тепловая электростанция; соседние населенные пункты, включая город Энергодар; автомобильный коридор в подконтрольный Киеву город Запорожье.Украинский политолог Руслан Бортник говорит, что в США звучат предложения о передаче контроля над ЗАЭС, однако реалистичность этого сценария остается под вопросом. На Украине также, по его словам, ходят слухи о некоем "Парижском плане" по атомной энергетике, но его детали остаются неясными. "Сложно представить, что РФ согласится изменить статус этого региона", - резюмирует Бортник.Зеленский в свою очередь заявляет, что одной "деоккупации" станции будет недостаточно, а нужны еще крупные вложения средств со стороны США, чтобы через 2,5 года получить результат. Проще говоря, Зеленский считает Трампа наивным простачком, который клюнет на этот лохотрон – вернет Зеленскому территории, даст миллиарды долларов, а потом будет спокойно годами ждать результатов.Ранее он заявлял, что МАГАТЭ не позволит ЗАЭС работать на российскую энергосистему. Украинский военный эксперт и бывший член неонацистской партии "Свобода" Дмитрий Снегирев на днях предлагал ударить по джанкойской подстанции, чтобы свести на нет возможности Российской Федерации в эксплуатации Запорожской электростанции.Больше всех на Западе планы работы ЗАЭС волнуют британцев. Британская Timesна днях буквально кричала, что россияне наняли на станцию около двух тысяч сотрудников "без опыта работы", пугая возможной аварией и предлагая пустить туда украинских сотрудников.Обсуждают в Запорожье также планы администрации США на украинские минеральные ресурсы. Издание Forbes в 2023 году оценивало недра Запорожской области в605 миллиардов долларов, но это с учетом, как подконтрольной, так и неподконтрольной территории.В Запорожье недавно подсчитали, что имеется ценного на подконтрольной Киеву части Запорожской области. На Орехово-Гуляйпольском месторождении имеются запасы железной руды. В 2008-2010 предприятие "Донецксталь" пыталось его разрабатывать, но затем бросило из-за политических конфликтов между украинскими олигархами. Возле Вольнянска Запорожской области имеются залежи каолиновой глины, их тоже пытались разрабатывать, но местные жители и экологи выступили с протестом, так как в месторождении содержится также некоторое количество урана и тория, которые могли отравить окружающую среду и попасть в Днепр. О повышенной радиоактивности железных руд на месторождении под Ореховым экологи тогда тоже говорили.Кроме того, возле Степногорска с советских времен добывали марганец. В 2012 разрешение на добычу выдали компании-прокладке, связанной с китайскими компаниями, но после Евромайдана и длительных судебных разбирательств разрешение на добычу отозвали.Авторы "Запорожского центра расследований" подчеркивают, что не разрабатывали эти месторождения потому, что там необходимы крупные расходы в самом начале, а объем вероятной прибыли можно будет обозначить лишь через несколько лет. Иными словами, это рисковый бизнес, даже без учета военного конфликта.Единственное месторождение редкоземельных металлов, которое могло бы заинтересовать Трампа, как пишут местные СМИ, находится на подконтрольной РФ территории. Это Новополтавское комплексное апатит-нобиевое месторождение, где имеются стронций, ниобий и еще ряд ценных элементов. Однако оно относительно небольшое – 13 километров между селами Черниговка и Григоровка.Тем не менее, украинские чиновники попытаются сосватать Трампу и его, так как для Зеленского и его хозяев главное – не контроль над ценными ресурсами, а отступление РФ с "потерей имиджа".По умолчанию, на Украине считается, что администрация США будет давить на Россию и не будет – на Украину. Годы подбадривания украинского режима западными политиками создали у них определенное ощущение иммунитета и "железных гарантий", уберегающих от аппетитов западных корпораций.

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запорожье, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, руслан бортник, запорожская аэс, reuters, магатэ, эксклюзив