https://ukraina.ru/20250323/1061895368.html

“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ

“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ - 23.03.2025 Украина.ру

“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ

Освобождение Курской области показало, что ВС РФ могут из небольших кризисов украинской армии развить свое наступление и одержать верх. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области

2025-03-23T06:30

2025-03-23T06:30

2025-03-23T06:30

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Отвечая на вопрос, на каких участках российские войска могут создать примерно такую же идеальную ситуацию, которая была под Курском, собеседник издания заявил, что условия для подобных операций созданы везде.По его словам, "операция Труба” была больше элементом пиара: "Мы смогли это сделать. А вы на что способны, кроме как разграбить Пятерочку?”.“Со стороны ВСУ мы таких ходов не видели. А у нас это уже минимум вторая "труба”, — резюмировал военкор.Между тем украинский военный испанскому изданию El Pais рассказал, что военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Подробности его слов — в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирииПолный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061854781.html

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новости, курская область, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, вс рф