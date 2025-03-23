“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ - 23.03.2025 Украина.ру
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“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ
“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ - 23.03.2025 Украина.ру
“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ
Освобождение Курской области показало, что ВС РФ могут из небольших кризисов украинской армии развить свое наступление и одержать верх. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области
2025-03-23T06:30
2025-03-23T06:30
новости
курская область
россия
ивановская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Отвечая на вопрос, на каких участках российские войска могут создать примерно такую же идеальную ситуацию, которая была под Курском, собеседник издания заявил, что условия для подобных операций созданы везде.По его словам, "операция Труба” была больше элементом пиара: "Мы смогли это сделать. А вы на что способны, кроме как разграбить Пятерочку?”.“Со стороны ВСУ мы таких ходов не видели. А у нас это уже минимум вторая "труба”, — резюмировал военкор.Между тем украинский военный испанскому изданию El Pais рассказал, что военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Подробности его слов — в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирииПолный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Ивановская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ

06:30 23.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Освобождение Курской области показало, что ВС РФ могут из небольших кризисов украинской армии развить свое наступление и одержать верх. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области
Отвечая на вопрос, на каких участках российские войска могут создать примерно такую же идеальную ситуацию, которая была под Курском, собеседник издания заявил, что условия для подобных операций созданы везде.
“Потому что мы давим по всему фронту. И Курская область показала, что маленькие кризисы, которые поначалу кажутся незначительными — там подразделение отступило, там попало под обстрел — приводят к одному большому обрушению. Это и есть то самое "фронт посыпался", — объяснил Линин.
По его словам, "операция Труба” была больше элементом пиара: "Мы смогли это сделать. А вы на что способны, кроме как разграбить Пятерочку?”.
“Со стороны ВСУ мы таких ходов не видели. А у нас это уже минимум вторая "труба”, — резюмировал военкор.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 16:21
ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление Украинским подразделениям грозит катастрофа на новом направлении: ВС РФ наступают на Запорожском фронте, освобождая поселки один за другим. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал "Русская весна" со ссылкой на слова украинского военного Станислава Бунятова
Между тем украинский военный испанскому изданию El Pais рассказал, что военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Подробности его слов — в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии
Полный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
06:30“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ
06:15Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской области
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