https://ukraina.ru/20250322/1061973159.html

Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на Украине

Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на Украине - 22.03.2025 Украина.ру

Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на Украине

На Украине обсуждают возможность отказа претензий на ряд территорий, а также грядущие выборы

2025-03-22T18:05

2025-03-22T18:05

2025-03-22T18:05

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

александр дубинский

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Находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский оценил заявления Владимира Зеленского по поводу территориальных уступок."Насколько реалистичны заявления [Владимира] Зеленского о том, что Украина не признает потерю территорий? На мой взгляд, это очередное вранье ларечно-клоунского режима, как и все их "красные линии" до этого, и вопли о том, что "при этом президенте заморозки не будет"", — отметил Дубинский.Так он прокомментировал заявление, сделанное Зеленским несколько дней назад."Для нас "красной линией" есть признание временно оккупированных украинских территорий российскими. Мы на это не пойдём", — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.Зеленский отметил, что вопрос территорий будет одним из самых чувствительных и сложных на будущих переговорах."Любые переговоры — это очень хрупкая способность закончить войну. Особенно, если речь идет о русских, пока демонстрирующих неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, то, наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов в будущих переговорах", — указал Зеленский.Дубинский назвал его лжецом"Зеленский - патологический врун. Ещё одно, к слову, пояснение, почему российские спецслужбы назвали его "Буратино". Его ложь постоянна, и направлена на достижение максимального эффекта одобрения в конкретный период времени. Хотите - вот вам про кофе в Ялте. Хотите - про границы 91-го года. Хотите - шашлыки на майские. Хотите - мороженое. Хотите — пирожное", — отметил народный депутат.По словам Дубинского, непризнание территорий делает невозможным достижение мира."Величайший лжец современности врёт и в этот раз, говоря о непризнании территорий - утерянными. Это непризнание оставляет вечную вероятность продолжения войны, как в одну, так и в другую стороны. Спорные территории никогда не были гарантией прочного и стабильного мира. Поэтому их судьба в мирном соглашении так или иначе должна быть учтена", — подчеркнул народный депутат.Он отметил, что это решение в любом случае должно быть выработано. Важно это, по словам Дубинского, в первую очередь для Украины."Будет ли это решение - отсроченным референдумом на этих территориях, национальным референдумом в Украине, или решением путем принятия новой Конституции - не имеет значения. Важно, что решение должно и будет выработано. Это важно и для Украины, чтобы избежать повторения войны", — подытожил Дубинский.Практически одновременно с тем, как эта запись нардепа была размещена в его телеграм-канале, вышло интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которое он дал Такеру Карлсону."Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень, очень позитивные переговоры на эту тему", — заявил Уиткофф.Спецпосланник президента США указал, что "об этом никто не хочет говорить"."Это как слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. Россия де-факто контролирует эти территории. Вопрос в том, признает ли мир их российскими. Сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это? Это центральный вопрос конфликта", — подчеркнул Уиткофф.Он также заявил, что на Украине решились всё же провести выборы."Они согласились на это. Выборы на Украине будут", — подчеркнул Уиткофф.Эти заявления прокомментировали на Украине и в России.Так, Дубинский, ознакомившись с интервью спецпосланника США, отметил, что оно вызвало шок на Украине."Говорящие ж**ы (задницы - Ред.) Офиса президента уже начинают верещать о "зраде". Но зрада - это Зеленский. Он нарушил все свои предвыборные обещания. Он уничтожил любую возможность переговоров. Он отказался от альтернатив и превратил Украину в покорного вассала международных финансовых аферистов под прикрытием демократов США. Он зачистил политическое поле, подчинил себе СМИ и поставил страну в зависимость от одного глобального игрока", — указал Дубинский.По его словам, Зеленский теперь оказался вне игры."Теперь, когда США и Россия начинают договариваться напрямую, Зеленский — вне игры. Униженный. Токсичный. Ненужный. Он сам довёл страну до дипломатической изоляции и военного тупика. Зеленского нужно судить. За осознанный курс, который привёл к катастрофе", — подчеркнул находящийся в СИЗО нардеп.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что администрация Зеленского не является субъектом в переговорном процессе."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента не является субъектом в переговорном процессе, который организовала администрация Трампа. Все публичные заявления Зеленского расходятся с реальными процессами и являются просто рефлексией на события, что хорошо видно по плану победы, о котором уже не вспоминают на Банковой", — указывалось в публикации 22 марта.Другой популярный в стране телеграм-канал — "Легитимный" — сообщил, что в стране начали зачищать политическое поле."Наш источник сообщает, что офисные работают по стандартной схеме со СМИ и соцмедиа. Всем рассылают "чёрный список персон", о которых нельзя говорить, у которых нельзя брать комментарии, приглашать в эфиры и т.д.. Также есть "белый список", в который входят одобренные Банковой политики, ЛОМы, общественники, эксперты и тд. . Почти 99% из них находится на обеспечении ОП, получая "конвертные зарплаты"", — указывалось в публикации этого телеграм-канала.По информации авторов "Легитимного", тех, кто неугоден Банковой, ждёт расправа."Кто нарушает правила игры, к тому "придут", либо силовики, либо ТЦК, либо налоговая, либо ручные активисты и тд. Также админы телеграм каналов, блогеры и тд., должны сразу скидывать своим "кураторам" от силовиков, всех, кто заказывает у них "рекламные материалы". Банковая пытается полностью контролировать информационное поле, которое помогает им держать массы в некой "параллельной реальности". Также, это отличный кейс для обогащения", — отмечалось в публикации.Однако авторы "Легитимного" уверены, эта "конструкция трещит по швам" и "скоро рухнет".Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на законопроект, который Верховная Рада планирует принять на следующей неделе во втором чтении."Киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет только на штыках. Поэтому он активно готовит для этого законодательную почву", — отметил Азаров.Согласно новой редакции законопроекта №10311, который планируют рассмотреть на следующей неделе и который уже получил одобрение профильного комитета Рады, Нацгвардия получит право использовать без предупреждения огнестрельное оружие, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против митингующих. Также силовикам позволят маркировать нарушителей (к примеру, краской) и использовать беспилотники для наблюдения за митингующими.Тем временем сам Зеленский 22 марта посетил передовую в Донбассе. При этом среди украинских военных существует поверие, что появление Зеленского на месте — к утрате территории.О кандидатах на грядущих украинских выборах - в статье Михаила Павлива "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам".

https://ukraina.ru/20250322/1061971063.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, александр дубинский, стив уиткофф, украина, сша, россия, сизо, офис президента, верховная рада