“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии - 23.03.2025 Украина.ру
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“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии
“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии - 23.03.2025 Украина.ру
“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии
В “игре” с планом о перемирии на 30 дней победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины, как сказал президент США Дональд Трамп, козырей нет совсем. А у России для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно
2025-03-23T07:30
2025-03-23T07:30
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.Отвечая на вопрос, как “эти переговоры о переговорах” могут повлиять на ход СВО, собеседник издания подчеркнул, что это будет зависеть от того, что именно предложат России.Он обратил внимание на слова американского лидера, который ранее заявил, что у Украины козырей нет совсем. А у России для “игры с США карты намного лучше, чем были еще недавно”.Кроме того, возвращаясь к своим словам о ВС РФ, эксперт напомнил о недавнем визите российского президента в Курскую область.“Президент [России Владимир Путин] же недаром сказал о буферной зоне. Непросто так он приехал на командный пункт и форму надел. Наверняка мы что-то планируем возле Сум”, — указал Кутырь.Полный текст интервью Виктора Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250314/1061798762.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии

07:30 23.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В “игре” с планом о перемирии на 30 дней победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины, как сказал президент США Дональд Трамп, козырей нет совсем. А у России для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.
Отвечая на вопрос, как “эти переговоры о переговорах” могут повлиять на ход СВО, собеседник издания подчеркнул, что это будет зависеть от того, что именно предложат России.
“У нас будет время подумать, а наши войска ломанутся вперед. Сейчас все будут делать заявления, но никто не скажет, что он на самом деле думает. Трамп же правильно сказал, что все играют в покер. В этой игре победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом”, — считает Кутырь.
Он обратил внимание на слова американского лидера, который ранее заявил, что у Украины козырей нет совсем. А у России для “игры с США карты намного лучше, чем были еще недавно”.
Кроме того, возвращаясь к своим словам о ВС РФ, эксперт напомнил о недавнем визите российского президента в Курскую область.
“Президент [России Владимир Путин] же недаром сказал о буферной зоне. Непросто так он приехал на командный пункт и форму надел. Наверняка мы что-то планируем возле Сум”, — указал Кутырь.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 12:15
Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской областиВоенный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника
Полный текст интервью Виктора Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку читайте на сайте Украина.ру.
 
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