“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии
В “игре” с планом о перемирии на 30 дней победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины, как сказал президент США Дональд Трамп, козырей нет совсем. А у России для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.
Отвечая на вопрос, как “эти переговоры о переговорах” могут повлиять на ход СВО, собеседник издания подчеркнул, что это будет зависеть от того, что именно предложат России.
“У нас будет время подумать, а наши войска ломанутся вперед. Сейчас все будут делать заявления, но никто не скажет, что он на самом деле думает. Трамп же правильно сказал, что все играют в покер. В этой игре победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом”, — считает Кутырь.
Он обратил внимание на слова американского лидера, который ранее заявил, что у Украины козырей нет совсем. А у России для “игры с США карты намного лучше, чем были еще недавно”.
Кроме того, возвращаясь к своим словам о ВС РФ, эксперт напомнил о недавнем визите российского президента в Курскую область.
“Президент [России Владимир Путин] же недаром сказал о буферной зоне. Непросто так он приехал на командный пункт и форму надел. Наверняка мы что-то планируем возле Сум”, — указал Кутырь.
14 марта, 12:15Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской областиВоенный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника
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