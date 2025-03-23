https://ukraina.ru/20250323/1061895072.html

“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии

“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии - 23.03.2025 Украина.ру

“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии

В “игре” с планом о перемирии на 30 дней победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины, как сказал президент США Дональд Трамп, козырей нет совсем. А у России для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно

2025-03-23T07:30

2025-03-23T07:30

2025-03-23T07:30

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

переговоры

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_4a480cdfdcdc6c1ada8452687c0c8feb.jpg.webp

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.Отвечая на вопрос, как “эти переговоры о переговорах” могут повлиять на ход СВО, собеседник издания подчеркнул, что это будет зависеть от того, что именно предложат России.Он обратил внимание на слова американского лидера, который ранее заявил, что у Украины козырей нет совсем. А у России для “игры с США карты намного лучше, чем были еще недавно”.Кроме того, возвращаясь к своим словам о ВС РФ, эксперт напомнил о недавнем визите российского президента в Курскую область.“Президент [России Владимир Путин] же недаром сказал о буферной зоне. Непросто так он приехал на командный пункт и форму надел. Наверняка мы что-то планируем возле Сум”, — указал Кутырь.Полный текст интервью Виктора Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061798762.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры, вооруженные силы украины, вс рф