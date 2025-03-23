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Ли Куан Ю и его "Диснейленд со смертной казнью"

Ли Куан Ю и его "Диснейленд со смертной казнью" - 23.03.2025 Украина.ру

Ли Куан Ю и его "Диснейленд со смертной казнью"

Десять лет назад, 23 марта 2015 года умер "отец сингапурской нации" Ли Куан Ю. Авторитарными методами он добился в бывшей нищей британской колонии высочайшего уровня жизни, принеся ему в жертву свободу граждан Сингапура

2025-03-23T08:00

2025-03-23T08:00

2025-03-23T08:00

история

история

сингапур

великобритания

малайзия

ли сянь лун

китай

реформы

коррупция

экономика

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Название Сингапур произошло от санскритских слов singa ("лев") и pura ("город"), то есть "город льва", или "львиный город". Согласно малайской легенде, в этом месте её герои встретили льва. Хотя с V по начало XV века остров был важным торговым центром малайской империи Шривиджая, к началу XIX века там жили всего лишь около тысячи местных рыбаков-малайцев и небольшая община китайцев. Потому неудивительно, что в 1819 году колониальный администратор Томас Стэмфорд Раффлз, один из наиболее известных "отцов" Британской империи, без проблем получил Сингапур в управление от малайского султаната Джохор.В 1826 году все британские владения в Малайе (Пинанг, Малакка и Сингапур) были объединены, образовав четвёртое, Восточное президентство Британской Индии, получившее название Стрейтс-Сетлментс (англ. Straits Settlements –поселения у пролива, имелся в виду Малаккский пролив). В 1832 году административный центр колониального образования был перенесён из Джорджстауна на Пинанге в Сингапур, а в 1867-м Стрейтс-Сетлментс получили статус отдельной коронной колонии Великобритании.В сравнении с другими подконтрольными Лондону регионами Сингапур процветал. Через него проходило много важных транспортных путей, это был перевалочный пункт для поставок британских товаров в Китай и китайских – в Великобританию. На остров начали прибывать иммигранты, рабочие и торговцы со всего мира. Уже к началу 1870-х Сингапур стал главным портом Британской империи в регионе, и с каждым годом его значение только возрастало. Доминировала на острове китайская община, которая во всём старалась подражать британцам.Ли Куан Ю родился в Сингапуре 16 сентября 1923 года в семье китайских иммигрантов третьего поколения, принадлежащих к среднему классу. Его отец был представителем народности хакка, которых за предприимчивость и смекалку иногда называют "китайскими евреями", предки по материнской линии были малайзийскими китайцами. Родители будущего политика увлекались британской культурой, называли своего сына Гарри Ли, да и родным языком семьи был английский.Ли отправили в "Раффлз-колледж" в Сингапуре, но дальнейшее его образование было прервано японской оккупацией, начавшейся в феврале 1942 года. Тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал захват Сингапура "наихудшей катастрофой и крупнейшей капитуляцией в британской истории". Для всех сингапурцев это стало шоком, так как считалось, что остров – это крепость, которую невозможно захватить благодаря надежной защите британской армии.С началом японской оккупации Ли торговал на чёрном рынке, позже благодаря своему хорошему английскому устроился работать в департамент пропаганды оккупационной администрации. Окончив в 1945 году "Раффлз-колледж" (ныне – Национальный университет Сингапура), он уехал в Великобританию, где учился сначала в Лондонской школе экономики, затем в Кембриджском университете. Там Ли Куан Ю получил два диплома с отличием – по праву и по экономике.В 1949 году он вернулся в Сингапур, который находился в состоянии упадка и глубокого кризиса: в стране была высочайшая безработица, инфраструктура была разрушена, люди голодали и регулярно устраивали забастовки. Такое положение дел вызвало рост антиколониальных настроений.В 1954 году Ли Куан Ю стал одним из основателей Партии народного действия (ПНД). В 1955 году его избрали депутатом в национальную ассамблею Сингапура от ПНД, а в 1957-м партия победила на муниципальных выборах. Именно ради политической карьеры Ли Куан Ю выучил сначала китайский, а потом и малайский язык.Представители политических элит Сингапура все настойчивее требовали от Лондона большей автономии. В итоге в 1959 году ​​Великобритания согласилась на самоуправление колонии, сохранив за собой оборону и внешнюю политику. В том же году ПНД одержала победу на всеобщих выборах в парламент Сингапура, и Ли Куан Ю стал первым премьер-министром нового самоуправляемого государства в составе Британского содружества наций.Поскольку у Сингапура не было практически никаких природных ресурсов, и даже пресную воду приходилось завозить из соседней Малайзии, Ли избрал курс на союз с соседней страной. В 1963 году Сингапур создал с Малайзией федеративное государство, и Ли Куан Ю вынашивал планы стать его премьер-министром, опираясь на китайскую общину, составлявшую около трети населения Малайзии. В ответ малайзийские власти начали дискриминировать китайцев.Межэтническое напряжение усугублял и религиозный фактор: малайзийцы преимущественно исповедуют ислам, а китайцы – буддизм. В результате в августе 1965 года парламент Малайзии проголосовал за исключение Сингапура из состава федеративного государства. Так остров обрел полную независимость, хотя это не радовало ни сингапурских граждан, ни их премьер-министра.К тому времени ВВП на душу населения в Сингапуре едва превышал 500 долларов США, большая часть сингапурцев ютилась в трущобах. Помимо этого, Сингапур имел репутацию наркотической столицы региона, что не прибавляло ему привлекательности в глазах потенциальных инвесторов. Несмотря на такие стартовые позиции, Ли Куан Ю решил во что бы то ни стало вывести страну на путь экономического роста.Он приступил к масштабной программе реформ, которые должны были превратить Сингапур из "помойки убожества и деградации", как его описывали в местной прессе тех времен, в современное индустриально развитое государство. Ради проведения реформ в экономике Ли Куан Ю взял под жёсткий контроль все остальные сферы жизни города-государства, прежде всего политику. Партия Ли Куан Ю стабильно получала все места в парламенте на выборах 1966, 1968, 1972, 1976 и 1980 годов, чему способствовала заимствованная у британцев избирательная система. Представители оппозиции смогли избраться в парламент только в 1984-м и заняли всего два места из 74, что никак не повлияло на расстановку сил.Получив практически неограниченную власть в Сингапуре, Ли Куан Ю использовал её для развития экономики страны и повышения уровня жизни населения. При этом в кадровой политике премьер руководствовался принципом меритократии, назначая на высокие посты наиболее способных и талантливых людей – вне зависимости от их социального статуса и этнической принадлежности.Главным направлением, на котором премьер-министр сосредоточил свои усилия, стала борьба с коррупцией. С ней было решено бороться, руководствуясь двумя принципами: неизбежностью наказания и равенством перед законом всех, независимо от этнической группы и положения в обществе.Власти создали специальный орган – Бюро по борьбе с коррупцией, которое подчинялось напрямую Ли Куан Ю и имело неограниченные полномочия в расследовании преступлений. Даже за сокрытие информации о коррупционном действии виновному грозил штраф в размере более десяти тысяч долларов.В процессе искоренения коррупции в Сингапуре премьер отправил в тюрьму несколько министров, включая своих старых соратников. Своеобразным лозунгом этой борьбы стали слова самого Ли Куан Ю: "Начните с того, что посадите в тюрьму трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают, за что".Важным решением стало существенное повышение зарплат госслужащим. Доходы чиновников в Сингапуре выросли до восьми сотен тысяч долларов США в год, а судей – до миллиона долларов.Кроме этого, Ли Куан Ю решил ускоренными темпами повысить уровень образования и культуру своих сограждан. Сингапурцев учили быть вежливыми, менее шумными, спускать после себя воду в туалете, не жевать жевательную резинку и ни курить на улицах... Повышение культуры в значительной мере было достигнуто жёсткими наказаниями, в том числе телесными.Телесные наказания (удары палками) стали неотъемлемой частью судебной системы Сингапура, к ним приговаривают по 40 с лишним статьям местного уголовного кодекса. Разрешена в Сингапуре и смертная казнь (через повешение): к ней приговаривают за убийство, терроризм, контрабанду наркотиков, попытку похищения человека. При этом около 70% граждан поддерживают сохранение такой меры, полагая, что она снижает уровень преступности. Сложно сказать, насколько это верно, но факт остается фактом: Сингапур входит в десятку самых безопасных стран на планете.В своем подходе к госуправлению Ли Куан Ю использовал любые методы для быстрого достижения цели. Он полагал, что в развивающейся, но еще не окрепшей стране некоторые свободы допустимо принести в жертву для всеобщего блага. В частности, он ограничил свободу СМИ, поставив их под контроль двух государственных компаний: "Сингапур пресс холдингс" управлял газетами, "Медиакорп" – телевидением и радио. Журналистов, которые критиковали правительство или поддерживали оппозиционных политиков, могли арестовать и обвинить в клевете. Он запретил в стране американский журнал Wired, в котором писатель Уильям Гибсонопубликовал статью, где назвал Сингапур "Диснейлендом со смертной казнью".Ещё одной важной задачей для Ли Куан Ю стало привлечение в страну иностранных инвестиций. Специальное Управление по экономическому развитию занималось поиском инвесторов по всему миру и заманиванием в страну глобальных корпораций.Для этого было ликвидировано большинство административных барьеров: открыть бизнес в Сингапуре стало очень легко, без долгой бюрократической волокиты, а надзор за бизнесом и вмешательство государства в коммерческую деятельность были существенно ограничены. Предпринимателей, открывших бизнес в Сингапуре, освободили от налогов на пять, а потом и на десять лет.У Сингапура не было своих полезных ископаемых, но Ли Куан Ю тем не менее нашел способ на них заработать. Он понимал, что важнейшим ресурсом XX, а возможно и XXI века будет нефть. Уже к началу 1960-х в стране были созданы очень выгодные условия для открытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и за десять лет Сингапур стал одним из крупнейших мировых центров нефтепереработки. К 1972 году на острове работали НПЗ крупнейших нефтедобывающих компаний, таких как Shell, Mobil, Esso, British Petrolеum.Ли Куан Ю не единожды демонстрировал потрясающее экономическое чутье и предвидение, развивая именно те сферы, в которых возможен технологический прорыв. Так, еще в 1968-м, когда микроэлектроника только начинала развиваться, компания Texas Instruments открыла в Сингапуре производство полупроводников. Ее примеру вскоре последовали и другие фирмы. Когда во всем мире начался компьютерный бум, Сингапур уже был одним из лидеров на этом рынке.Стране также удалось стать одним из мировых финансовых центров благодаря тому, что она находится в удобном часовом поясе между США и Европой. Сегодня Сингапурская биржа исполняет функции фондовой, валютной, товарной и клиринговой площадки. Она уступает более крупным игрокам, таким как Токио, Шанхай и Гонконг, но имеет большое значение для всего мира: более половины акций на ней представлены иностранными компаниями.Ли Куан Ю также понимал важность установления добрососедских отношений Сингапура с Китаем, и в этом ему помогла его личная дружба с Дэн Сяопином. Китайский лидер, посетивший Сингапур в 1978 году, выразил восхищение экономической политикой страны. В свою очередь, Ли был впечатлен реформами Дэн Сяопина в Китае.Несмотря на свою популярность в обществе, Ли Куан Ю понимал, что граждане устают от одной и той же политической фигуры на посту главы правительства. Поэтому в 1990 году он подал в отставку, но сохранил за собой пост члена парламента и старшего министра в правительстве своего преемника Го Чок Тонга. К тому времени ВВП Сингапура на душу населения достиг почти $ 12 тыс. – то есть вырос в 24 раза с момента провозглашения независимости, а более 90% граждан страны имели в собственности жильё, построенное за средства госбюджета.Однако и после формальной отставки Ли Куан Ю продолжал участвовать во внешней и во внутренней политике Сингапура. В августе 2004 года должность премьер-министра Сингапура и председателя ПНД занял Ли Сянь Лун – старший сын первого премьера. В 2004-11 годах Ли Куан Ю был министром-ментором в правительстве своего сына, выступал в роли наставника и советника для высокопоставленных политиков.23 марта 2015 года первый премьер-министр Сингапура скончался в Главном госпитале страны. В стране был объявлен семидневный национальный траур. И хотя как тогда, так и сейчас в стране были те, кто считает, что успех реформ Ли Куан Ю был куплен ценой личных свобод и преследования критиков его режима, всё сингапурцы искренне скорбели в связи со смертью отца своей нации. Это и неудивительно: ведь в 2015 году ВВП на душу населения в Сингапуре достиг почти $ 57 тыс., а ныне этот показатель приближается к $ 90 тыс. и продолжает расти почти на 5% в год.

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Олег Хавич

история, сингапур, великобритания, малайзия, ли сянь лун, китай, реформы, коррупция, экономика