Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Президент США Дональд Трамп вряд ли рассчитывал, что российский лидер Владимир Путин согласится с его идеей о перемирии на 30 дней. “Да” от президента России — символическое. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
По его словам, Трамп не рассчитывал на согласие своего российского коллеги в этом вопросе, так как его подход "мы согласны, но" измениться не мог.
“Тем не менее, продвижение идет. Потому что наш отказ от ракетных ударов и украинский отказ от дроновых атак — это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный”, — считает Акопов.
Он также подчеркнул, что предложения Европы по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море — это слишком общо. “Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше”, — объяснил собеседник издания.
Также обозреватель напомнил, что в ближайшее время в Саудовской Аравии должны состояться американо-российские переговоры по выяснению технических деталей. Акопов заявил, что там наверняка будут подниматься широкие вопросы, которые ранее обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков на встрече со своими американскими коллегами.
“О встрече между Путиным и Трампом пока ничего не говорится, но, думаю, она будет приурочена к серьезному дипломатическому прорыву. А их второй телефонный разговор закладывает определенную традицию (после него может быть третий и четвертый), что обе стороны готовы к диалогу и пытаются договориться по Украине”, — обратил внимание эксперт.
Стоит отметить, что не только лидеры России и США согласовали приостановку ударов по энергетике. Владимир Зеленский в своей привычной манере признал, что также согласен пойти на это.
Однако Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, в отличии от самой Москвы, которая обезвредила семь беспилотников, летевших для атаки цели в Николаевской области Украины. На это еще в среду, 19 марта, обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — уточнили в Минобороны РФ.
19 марта, 14:17Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
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