https://ukraina.ru/20250323/1061947390.html

Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня

Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня - 23.03.2025 Украина.ру

Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня

Президент США Дональд Трамп вряд ли рассчитывал, что российский лидер Владимир Путин согласится с его идеей о перемирии на 30 дней. “Да” от президента России — символическое. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-23T06:45

2025-03-23T06:45

2025-03-23T06:45

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По его словам, Трамп не рассчитывал на согласие своего российского коллеги в этом вопросе, так как его подход "мы согласны, но" измениться не мог.Он также подчеркнул, что предложения Европы по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море — это слишком общо. “Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше”, — объяснил собеседник издания.Также обозреватель напомнил, что в ближайшее время в Саудовской Аравии должны состояться американо-российские переговоры по выяснению технических деталей. Акопов заявил, что там наверняка будут подниматься широкие вопросы, которые ранее обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков на встрече со своими американскими коллегами.“О встрече между Путиным и Трампом пока ничего не говорится, но, думаю, она будет приурочена к серьезному дипломатическому прорыву. А их второй телефонный разговор закладывает определенную традицию (после него может быть третий и четвертый), что обе стороны готовы к диалогу и пытаются договориться по Украине”, — обратил внимание эксперт.Стоит отметить, что не только лидеры России и США согласовали приостановку ударов по энергетике. Владимир Зеленский в своей привычной манере признал, что также согласен пойти на это.Однако Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, в отличии от самой Москвы, которая обезвредила семь беспилотников, летевших для атаки цели в Николаевской области Украины. На это еще в среду, 19 марта, обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — уточнили в Минобороны РФ.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061903633.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры