https://ukraina.ru/20250323/1061975578.html

Западная Украина за минувшую неделю. Массовое освобождение "западенцев" и очередной протест в Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю. Массовое освобождение "западенцев" и очередной протест в Закарпатье - 23.03.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Массовое освобождение "западенцев" и очередной протест в Закарпатье

Общее количество освобожденных 19 марта из плена уроженцев Западной Украины составило 76 человек – то есть почти 44% всех обменянных, причем более половины этого числа – это военные со Львовщины.

2025-03-23T08:45

2025-03-23T08:45

2025-03-23T08:45

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Почти половина обменянных на днях пленных – с Западной УкраиныВ среду, 19 марта, Украина и РФ провели обмен пленными в формате 175 на 175. По сообщениям СМИ, среди освобождённых были военные из ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороны, ВМС и пограничники. При этом почти половину обменянных составляют бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого (24 ОМБр), базирующейся на Яворовском полигоне во Львовской области.Как сообщил 20 марта представитель пресс-службы этого подразделения Андрей Полухин, это первый обмен, в котором такое большое количество бойцов 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, а именно – 70 военнослужащих."Среди тех, кого обменяли, есть и ребята, оборонявшие Попасную, то есть в плену они пробыли почти три года. Есть бойцы, защищавшие линию фронта у городов Нью-Йорк – Торецк. И также те, кто попал в плен уже на Краматорском направлении, в городе Часов Яр", – рассказал он.Андрей Полухин отметил, что вся информация о предстоящем обмене была засекречена. Так что о том, кто вернулся, все узнали только после обмена."До сих пор были обмены, когда возвращали единицами. Были обмены, когда возвращали около десяти бойцов. До вчерашнего обмена вернулось лишь около 30 бойцов нашей бригады. Так что вчерашняя новость была радостной именно из-за такого большого количества наших возвращенных ребят", – сказал он.Пресс-офицер подчеркнул, что в настоящее время законом Украины предусмотрено: прошедшие плен люди могут не возвращаться на военную службу (кстати, такая норма появилась только в мае 2024 года). "На данный момент никто не воспользовался своим правом возвратиться на службу. Но мы всегда рады и ждем их в нашем подразделении", – выразил надежду Андрей Полухин.Он не объяснил, каким образом в рамках одного обмена оказалось столько военнослужащих одного подразделения, при этом взятых в плен в разное время и в разных местах. Пресс-служба 24 ОМБр также не обнародовала информацию о том, из каких именно областей уволенные военнослужащие, это пришлось выяснять из сообщений областных военных администраций (ОВА).Итак, во Львовской ОВА сообщили о тридцати девяти военных из Львова и других городов и сёл области, которые вернулись из плена. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в своем телеграмм-канале устроил настоящий марафон, опубликовав ряд постов с фамилиями уволенных и обстоятельствами, при которых они попали в плен. Судя по всему, большинство уволенных – это военнослужащие именно 24 ОМБр, однако прямо это было указано лишь примерно в половине случаев.Губернатор время от времени сообщал по две-три фамилии, и средства массовой информации просто не успевали вести общий подсчет. Даже государственное информационное агентство "Укринформ" написало о 30 освобождённых жителях Львовщины, "Прикарпатское информационное агентство" (Ивано-Франковск) – о 34, и т.п. Кстати, общий список Козицкий так и не опубликовал, это сделали журналисты "Львовского портала".Похожая была ситуация и в соседней Ивано-Франковской области. Там глава ОВА Светлана Онищук сообщила, что "из российской неволи вернулись десять прикарпатцев", среди которых 9 военных и гражданский. Чиновница опубликовала список без указания подразделения, в котором служили бывшие пленники. А через несколько часов мэр Коломыи Богдан Станиславский написал, что из плена вернулись два военнослужащих 24 ОМБр, уроженцы Коломыйского района. То есть в общей сложности речь шла о 12 людях.В других ОВА региона смогли сразу опубликовать полную информацию об освобожденных из плена земляках. Так, в Тернопольскую область вернутся тоже 12 бывших пленников, в Ровенскую – 9, в Волынскую и Хмельницкую – по двое. Уроженцев Буковины и Закарпатья во время обмена военнослужащих 19 марта не было. Общее количество уволенных "западенцев" составило 76 человек – то есть почти 44% всех обмененных, причем более половины из этого числа – из Львовщины.Местные комментаторы считают, что такая большая доля представителей Западной Украины в ходе обмена связана не столько с тем, что они активнее сдаются в плен, а с попытками Киева уменьшить количество уклонистов в регионе вообще и во Львовской области в частности. Напомним, по состоянию на середину 2024 года (более актуальных данных в публичном доступе нет) Львовская область была безусловным лидером на Украине по количеству лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. Здесь в розыск было подано 101,7 тысячи уклонистов (15861 в 2022 году, 85820 в 2023-2024 годах) – почти четверть от всех по стране.Закарпатские венгры снова выступили против образовательных новаций КиеваВ четверг, 20 марта, ряд организаций венгерского национального сообщества Закарпатской области, в частности, "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ), "Демократический союз венгров Украины" (UMDSZ) и "Закарпатское венгерскоязычное педагогическое общество", отправили открытое заявление председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и председателю парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергею Бабаку.В местных СМИ она была опубликована под заголовком "Заявление венгров Закарпатья относительно некоторых законодательных инициатив, которые могут навредить евроинтеграции Украины" – то есть подписанты наступили на болезненную мозоль киевских властей, для которых евроинтеграция является одним из фетишей. Знаковым является и тот факт, что документ подписали руководители KMKSZ Василий Брензович и UMDSZ Ласло Зубанич, которые представляют разные группировки венгерской общины, и по подавляющему большинству вопросов активно конфликтуют.Лидеров закарпатских венгров заставили объединиться проекты изменений в закон "Об образовании" (об обеспечении создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях) и ряд других законов (об использовании языка в образовательном процессе). Согласно пояснительным запискам обоих законопроектов, необходимость их принятия обусловлена ​​потребностью законодательного закрепления понятия "язык образовательного процесса" и его определения.Авторами указанных документов предложено следующее определение: "Украиноязычная образовательная среда – это совокупность условий взаимодействия и социализации соискателей образования между собой и с другими участниками образовательного процесса (педагогическими работниками, родителями, другими работниками учебного заведения) только на государственном языке, как во время образовательного процесса, так и во время других форм взаимодействия соискателей образования между собой и с другими участниками образовательного процесса в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности".По мнению закарпатских венгров, предложенные нормы предусматривают фактический запрет использования в рамках учебного заведения любых языков, кроме государственного, в том числе и языков национальных меньшинств, причём даже на уровне частного общения. "Такое регулирование противоречит конституционным гарантиям свободного использования языков национальных меньшинств (ст. 10 Конституции Украины) и основополагающим правам человека, поскольку сфера частного общения не может быть предметом правового регулирования", – говорится в заявлении."Указанные замечания не могут быть опровергнуты положениями, позволяющими использовать наряду с государственным другие языки – как языки обучения или языки образовательного процесса, – в частности, языки национальных меньшинств, являющиеся официальными языками Европейского Союза, или языками коренных народов. Учитывая изложенное, считаем указанные положения этих законопроектов неприемлемыми, поскольку их принятие нанесет ущерб реализации евроинтеграционных стремлений Украины. В этой связи предлагаем изъять их из повестки дня Верховной Рады Украины", – сказано в документе.Протесты закарпатских венгров и самой Венгрии, которая поддерживает соплеменников, продолжаются с 2017 года. Тогда на Украине был принят закон, вводящий образование исключительно на украинском языке. Документ предусматривал ликвидацию существующей с 1945 года сети школ с венгерским и румынским языком обучения с 1 сентября 2024 года, и перевод родного для национальных меньшинств языка в статус лишь одного из предметов изучения.Под давлением Будапешта, угрожавшего заблокировать решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, в декабре 2023 года в упомянутый закон были внесены изменения. Они в значительной степени сохранили систему дошкольного и школьного образования в Украине на языках нацменьшинств (кроме русского), хотя требование об изучении большинства предметов на украинском языке осталось. Однако даже такие изменения постоянно критикуют киевские политики, стоящие на позициях интегрального украинского национализма, – в частности, и правительственные чиновники.В настоящее время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует открытие первых глав на переговорах о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь именно на тот факт, что Киев откровенно нарушает права национальных меньшинств, прежде всего, об образовании. Выступая 21 марта в эфире радио Kossuth, политик заявил, что ситуация с вступлением Украины в Европейский Союз "ещё не хорошая, но улучшается". Венгерский премьер заверил, что вскоре все сообщество признает, что членство Украины в ЕС означало бы крушение европейской экономики.Однако Виктор Орбан неоднократно демонстрировал, что всегда готов к компромиссам в стиле qui pro quo (что-то за что-то). То есть, если после заявления закарпатских венгров откровенно расистские законопроекты будут сняты с рассмотрения Верховной Рады, и премьер Венгрии может использовать это во внутриполитической борьбе (а рейтинги у него сейчас падают), то за это Киев вполне может получить снятие вето Будапешта на открытие переговоров о вступлении в ЕС.Более того, подобное развитие событий вполне может быть согласовано заранее, о чем свидетельствует отсутствие критики в адрес венгерских организаций, подписавших вышеуказанное заявление. Ведь пока ни Закарпатская ОВА, ни МИД Украины на этот документ никак публично не отреагировали.

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