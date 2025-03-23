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Провокация на ГТС "Суджа" в стиле "самострела"

Провокация на ГТС "Суджа" в стиле "самострела" - 23.03.2025 Украина.ру

Провокация на ГТС "Суджа" в стиле "самострела"

Киевский режим ночью 21 марта преднамеренно подорвал газоизмерительную станцию "Суджа". Так прокомментировали в Минобороны России ночную атаку дронами энергетической инфраструктуры в Курской области.

2025-03-23T08:15

2025-03-23T08:15

2025-03-23T08:15

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Учитывая, что между США и Россией были достигнуты предварительные договорённости не обстреливать объекты энергетики, и Украина подтвердила свою готовность, нынешний обстрел — это намеренная провокация для дискредитации мирных инициатив президента США. Тем временем на Украине заявили, что это Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа" в целях проведения "дискредитационной кампании". Словом, ожидаемая эскалация накануне очередной встречи делегаций США, России и Украины для проработки деталей сделки по прекращению огня. Очень много противников мирного процесса, и все они открыто высказались за продолжение войны. Речь, прежде всего, о Франции, Великобритании и большинстве стран ЕС. Атака на весь энергетический сектор России ведётся последовательно и цинично – подрыв "Северного потока чего стоит. Украинские диверсанты неоднократно предпринимали попытки подорвать и "Южный поток". А вот беспрецедентный арест нефтяного танкера под панамским флагом у берегов Германии с якобы российским топливом – это уже похоже на тактику сомалийских пиратов. Возвращаясь к Судже, то здесь эксперты видят опасные тенденции по нарастанию эскалации.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаАтака ВСУ на ГИС "Суджа" — бессмысленная, но показательная. По этому поводу стоит заметить, что транзит через Суджу прекратился ещё в январе. Но в данном случае интересы киевского режима и евроглобалистов — кажется, пора вводить такой термин — пересекаются. Ситуация в ЕС неустойчивая. Там существует связанная с промышленными кругами группа, которая как раз заинтересована в возобновлении энергетических отношений. Причём именно с Россией, потому что наша страна, в отличие от США, умеет быть предсказуемым партнёром. Однако нынешние правящие элиты ЕС, в силу цивилизационной солидарности ненавидящие Россию больше, чем они не презирают США, пытаются таким стремлениям воспрепятствовать. В каком-то смысле, ГИС "Суджа" — это "Северный поток" в миниатюре. Пока поставки газа упирались лишь в политическое решение, всегда был риск, что получится теми или иными способами обеспечить возобновление поставок газа из России. Но теперь, когда из двух ниток "Северного потока" одна выведена из строя, проблемы уже не только политические. Учитывая уже регулярные попытки Киева нанести удар по "Турецкому потоку", вполне стоит ожидать попытки добить и "Северный поток". Одна его нитка ещё цела. И, как верно отметил Марат Баширов, восстановить трубы полностью вполне возможно — это лишь вопрос денег и времени. Тут главное, чтобы в ЕС появились политики, не только определяющие поведение всего Евросоюза, но и способные мыслить конструктивно. Пока это, увы, оксюморон. Орбан или Фицо — это хорошо, но они играют слабыми картами.Общественный деятель Татьяна ПопСобственно, в том, что любые договоренности с Киевом будут сорваны раньше, чем достигнуты, сомнений не было. Путин в разговоре с Трампом согласился на так называемое энергетическое перемирие. Зеленский формально тоже – это чуть ли не его идея была. И вот ночью горела газоизмерительная станция "Суджа". Кроме того, СК РФ вместе с ФСБ РФ зафиксировали факт совершения со стороны Киева попытки атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Таким образом перед нами, во-первых, очередная попытка теракта со стороны небратьев. Да, России давно понятно, с кем там имеем дело, а вот Дональду Фредовичу только предстоит осознать, за кого его страна вписывается уже десяток лет. И это как раз во-вторых, потому что демонстративные удары по энергообъектам сразу после "успешных разговоров" Трампа – это одвична благодарность незалежников в сторону его миротворческих потуг. Ну и в-третьих, вопрос теперь в том, что будет делать Белый дом? Повторюсь, в наглости и недоговороспособности Киева нет ничего нового, но на это англосаксонские хозяева майданутых годами закрывали глаза. И Трампу, если он действительно хочет чего-то добиться на украинском треке и во взаимоотношениях с Россией, надо бы эту привычку к безнаказанности у туземцев максимально быстро отбить. Как в последнее время полюбили говорить европейские политики, мяч на его стороне PS: Прокачка газа через ГИС "Суджа" была остановлена в январе самим Зеленским, прекратившим транзит. Так что ущерб от ее повреждения в данный момент для России невелик – все равно не используется. А вот ценность украинской ГТС, и так полупростаивающей без российского газа, а теперь еще отрезанной с одной стороны, падает на глазах. Вместе с шансами, что сама труба и прочая газовая инфраструктура, доставшаяся Незалежной от предыдущей высокоразвитой цивилизации, не будет "декоммунизирована" ВКС РФ.Аналитик Анатолий НесмиянИстория с подрывом трубы на ГИС "Суджа" - иллюстрация к тому, как именно будет проходить гипотетическое перемирие. От прямых ударов друг по другу стороны перейдут к известной тактике "нас там нет", а потому провокации и диверсии будут перемежаться с обвинениями друг друга. Рано или поздно, это будет приводить к обострениям, которые будет вынужден разруливать внешний арбитр. В такую войну можно воевать очень долго, тем более, что обе стороны прямо заинтересованы в том, чтобы "спускать пар" со своих бешеных, которые, конечно, будут крайне недовольны самим фактом остановки боевых действий. Впрочем, до перемирия еще достаточно далеко, если оно вообще в данных условиях достижимо.Политик Олег ЦарёвГенеральный штаб ВСУ заявил, что "с целью дискредитации Украины Россия обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа", ВСУ к этому не причастны". Еще и соглашение не заключили, а уже повторяется ситуация, как во время Минских соглашений, когда ВСУ обстреливали Донбасс и говорили, что это Донбасс сам себя обстреливает.Общественный деятель Дмитрий СпивакСуджа, НПЗ, аэродром Хитроу... Может быть что-то общего? Ответы могут быть разными Несколько сторон обвинят друг друга в подрыве Диалога о мире, и в попытках "зажечь Европу" А вообще, это все удар по инициативам Трампа. И стремление продемонстрировать, что он и его спецслужбы НЕ контролируют ситуацию... Есть логика в таких выводах? Думаю, не без этого.Политолог Марат БашаровЧто означает бомбардировка ГИС "Суджа" БПЛА ВСУ? … Европейцы осознали, что энергетический союз США и России - это реальность. … Если этот союз будет контролировать поставки газа из России и других стран через газотранспортные системы и СПГ, то промышленность ЕС окажется в полной зависимости. Энергогосоюз начнет определять уровень цен и таким образом регулировать конкурентноспособность экономики Европы. … ГИС "Суджа" - это украинский маршрут прокачки газа в Восточную Европу. Есть еще Северные потоки, которые можно запустить меньше, чем за год. И есть действующий Турецкий маршрут. … Уничтожение ГИС - неприятное событие, но восстановить её дело нехитрое.Справедливый вопрос: Зеленский не контролирует все вооруженные силы Украины? Ответ: да, не контролирует. Есть соединения наемников, есть нацбаты и они подчиняются или западным военным или олигархическим группам на Украине. … Поэтому, Зеленский-то может пообещать "энергетическое перемирие", только сдержать слово не может. И не сдержал.Подробнее об атаке на ГТС "Суджа" - в статье "Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 марта"

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