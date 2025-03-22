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Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской области

Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской области - 22.03.2025 Украина.ру

Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской области

Российские военные нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-03-22T17:42

2025-03-22T17:42

2025-03-22T17:43

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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - перечислили в ведомстве.Отмечается также, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 18 населенных пунктов в Сумской области Украины.О других успехах ВС РФ - в материале Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, сумская область, минобороны, вооруженные силы украины