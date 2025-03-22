Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской области
17:42 22.03.2025 (обновлено: 17:43 22.03.2025)
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
Российские военные нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - перечислили в ведомстве.
Отмечается также, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 18 населенных пунктов в Сумской области Украины.
О других успехах ВС РФ - в материале Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе на сайте Украина.ру.