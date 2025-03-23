"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов
У военнослужащих ВС РФ не осталось никакой апатии, которая присутствовала пару месяцев назад, когда они опасались договорняка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Он рассказал, что недавно вернулся с прифронтовой линии. По словам собеседника издания, там он общался “с ребятами, которые отдыхают или занимаются на полигонах”.
“Проходит ротация, перевооружение и перегруппировка. Никакой апатии у бойцов нет. Да, пару месяцев назад у них была нервозность, когда они опасались договорняка, но теперь все поняли, что все будет хорошо. "Зрада отменяется, будем давить дальше", — сообщил Кочетков, отвечая на вопрос, какое настроение царит в рядах ВС РФ.
Политолог добавил, что безусловно люди устали, потому что СВО уже длится как Великая Отечественная война.
“Но мы устанем еще больше, если остановимся на полпути”, — заключил он.
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