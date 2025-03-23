"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов - 23.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250323/1061949396.html
"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов
"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов - 23.03.2025 Украина.ру
"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов
У военнослужащих ВС РФ не осталось никакой апатии, которая присутствовала пару месяцев назад, когда они опасались договорняка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
2025-03-23T07:00
2025-03-23T07:00
новости
россия
вс рф
армия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0dd46c4647ce67d890efd941ab2991cf.jpg.webp
Он рассказал, что недавно вернулся с прифронтовой линии. По словам собеседника издания, там он общался “с ребятами, которые отдыхают или занимаются на полигонах”.Политолог добавил, что безусловно люди устали, потому что СВО уже длится как Великая Отечественная война.“Но мы устанем еще больше, если остановимся на полпути”, — заключил он.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250321/1061946142.html
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_347317accfb00178981f83dca1685194.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, армия, переговоры
Новости, Россия, ВС РФ, Армия, переговоры

"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов

07:00 23.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У военнослужащих ВС РФ не осталось никакой апатии, которая присутствовала пару месяцев назад, когда они опасались договорняка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Он рассказал, что недавно вернулся с прифронтовой линии. По словам собеседника издания, там он общался “с ребятами, которые отдыхают или занимаются на полигонах”.
“Проходит ротация, перевооружение и перегруппировка. Никакой апатии у бойцов нет. Да, пару месяцев назад у них была нервозность, когда они опасались договорняка, но теперь все поняли, что все будет хорошо. "Зрада отменяется, будем давить дальше", — сообщил Кочетков, отвечая на вопрос, какое настроение царит в рядах ВС РФ.
Политолог добавил, что безусловно люди устали, потому что СВО уже длится как Великая Отечественная война.
“Но мы устанем еще больше, если остановимся на полпути”, — заключил он.
21 марта, 10:43
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на негоВладимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВС РФАрмияпереговоры
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы
08:45Западная Украина за минувшую неделю. Массовое освобождение "западенцев" и очередной протест в Закарпатье
08:30Отдать американцам что-нибудь российское. Как в Запорожье планируют обмануть Трампа
08:15Провокация на ГТС "Суджа" в стиле "самострела"
08:00Ли Куан Ю и его "Диснейленд со смертной казнью"
07:45Работу ВС РФ на поле боя Трамп должен провести на дипломатическом фронте — Акопов
07:30“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирии
07:15ЗАЭС, майнинг криптовалют и (или) ИИ. Украинские эксперты и политики о ситуации
07:00Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине
07:00"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов
06:45Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня
06:30“Мы давим на всех направлениях”: Линин о перспективе обвала фронта ВСУ
06:15Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской области
06:00Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков
05:45Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий
05:15В 2030 году российские бойцы будут слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона — Крапивник
04:31Кровавый закат парада уродов
18:05Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на Украине
17:42Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской области
16:19"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
Лента новостейМолния