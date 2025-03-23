"Зрада отменяется, будем давить дальше": Кочетков о настроении российских бойцов

Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него

Владимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС