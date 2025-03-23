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План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы

План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы - 23.03.2025 Украина.ру

План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы

Европа живёт по тому же плану, что и Украина: ни дня без скандала. Как и положено сытым европейцам, скандалы в основном касаются денег. Но связаны они все, или почти все, с Украиной: основным "кошельком" грязных денег Европы.

2025-03-23T09:15

2025-03-23T09:15

2025-03-23T09:15

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И конечно, начинаются изменения, связанные с политикой Трампа в отношении Европы. Политика эта простая: платите и подчиняйтесь.Как же она выполняется? Кажется, довольно исправно.Великий "облом" Каи КалласПрошедшая неделя начиналась в ЕС торжественно: представители стран объединённой Европы собрались, чтобы выслушать и конечно же, как предполагалось, одобрить грандиозный план Каи Каллас.Собрать 40 миллиардов "в помощь" Украине.Но внезапно! Произошёл такой же грандиозный провал.4 страны заблокировали выделение 40 миллиардов Украине.Это Франция, которая так "любит" Украину. А также Италия, Испания и Португалия.Денег нет!Но в чем же дело? Как так могло получиться?Издание "Политико":Но после завершение встречи в Брюсселе, пишет издание, "план лежал в руинах".Блестящий план Каи "не выдержал столкновения с реальностью Евросоюза."Да как же так? В чём дело?Грандиозными словами "лежит в руинах", "не выдержал столкновения с реальностью" описывается банальная неспособность Каи к любой мало-мальски осмысленной деятельности.Кая, по сведениям издания, даже не провела предварительных консультаций с представителями стран.Кая не может подготовить саммит. Хотя у неё под рукой 30 тысяч служащих ЕС. И наверняка имеется немаленький личный аппарат, с помощниками и секретарями.Ну а чего можно ожидать от ни дня не работавшей никем "помощника режиссёра" в местном драмтеатре (единственное подтверждённое место работы Каи Каллас до того, как она стала премьером Эстонии).А что же в итоге с деньгами?Саммит ЕС якобы пришёл к выводу: выделить 5 миллиардов евро на покупку снарядов "для Украины".Но это была хорошая мина при плохой игре. Кажется, это было просто решение для спасения репутации Каи Каллас.Потому что теперь, как пишет агентство Блумберг,Конечно, Франция и Италия вначале посоветовались с Белым домом. Президент Франции Макрон уже утверждает, что говорит с Трампом чуть ли не ежедневно. Премьер Италии Мелони - вообще "подруга Трампа".Отдельный вопрос: где Кая собиралась закупать эти снаряды, по какой цене и с кем она собиралась "распилить гроши".На ум приходит одна фамилия - Зеленский! Ну и, конечно, непосредственное начальство Каи: Урсула фон дер Ляйен и другие мощные заинтересованные лица.Но не срослось. Теперь впереди - новые планы и новые саммиты. Это то, что хорошо умеют делать в Евросоюзе: заседать и говорить.А тем временем подножку бесконечным "планам распила" (основная функция бюрократов ЕС) поставила Бельгия.Неудача с конфискацией"Вероятная конфискация заблокированных в ЕС российских активов будет "актом войны."Об этом предупредил бельгийский премьер Барт де Вевер.Это может принести "системные риски" для мировой финансовой системы."Мы не живем в мире фантазий. Мы в реальном мире. Где, если вы отнимете у кого-то 200 миллиардов евро, будут последствия", - неожиданно заметил очевидное бельгийский политик.У Бельгии есть, конечно, не один, а много интересов в этом деле.Во-первых, Бельгия очевидно не хочет проблем с Россией. И естественно, с США.Во-вторых, "последствия" могут прийти в виде катастрофической потери репутации всех финансовых учреждений Бельгии.Ну а в третьих, проценты с денег получает пока что Бельгия. Зачем им вообще с кем-то делиться?Дурных, как говорится, "нэма". Поищите в другом месте. Не в Бельгии.Уберите свои грязные европейские руки от наших честнейших финансовых институтов!В общем, Бельгия ничего не отдаст.А криков было. А разговоров. А Зеленский как залихватски выступал: "А можно, мы просто заберём наши 300 миллиардов?" Теперь, кстати, молчит.Часть "миллиардов" не в Бельгии, а в других странах, но там тоже никто ничего не собирается отдавать.Шиш и кукиш вам, дорогие украинцы.Планы УрсулыНо Урсула фон дер Ляйен, потрясая тощими кулачками, продолжает продвигать свой план: 800 миллиардов евро на вооружение "стального дикобраза" (так она ласково называет Украину).Но где Европа собирается брать вооружение, которое постоянно надо отправлять на Украину?Как сообщил европейцам в Мюнхене вице президент США: "Склады Европы пусты".ВПК Европы слаб. А то, что осталось, скоро станет неконкурентоспособным: слишком дорогая энергия. Своя энергия есть только у Франции (спасибо де Голлю), но Францию скоро задавят пошлинами.Поэтому деньги (800 миллиардов, как обещает Урсула фон дер Ляйен), очевидно, уйдут в США.И вот тут основная интрига: а когда будут отдавать Европе это вооружение? И будут ли отдавать в принципе?Заказы будут исполнятся несколько лет, и потом "вооружение Европы" можно легко отправить, например, в Японию и на Тайвань. "Для защиты Европы", почему бы и нет?Бараны Европы и их пастухА пока что Трамп внимательно смотрит на европейских баранов, которые собираются "сделать Америку снова великой", пополнив денежные мешки ВПК США.Может быть, после такой акции к высочайшей ноге будет даже допущена Урсула фон дер Ляйен.Пока что Трамп испытывает к этой женщине и возглавляемой ею организации такую неприязнь, что её даже не было на открытии собора Нотр дам в Париже, где собралась вся Европа для встречи с новым хозяином США.С Урсулой у Трампа до сих пор не было ни одного телефонного разговора.А главу Евродипломатии Каю Каллас оставили без встречи и возможно, даже без обеда, когда она прилетела в Америку для встречи с Рубио. У Госсекретаря "внезапно изменилось расписание".То есть ещё хуже поступили, чем с Зеленским. С тем хотя бы поговорили. Хотя пообедать, как известно, тоже не дали."Ненужные глобалисты"Какова же причина этого отношения Трампа? Отнюдь не личная неприязнь к Урсуле или Кае. Хотя это тоже может быть, но Трамп, как любой делец, умеет быть любезным, если ему это необходимо.ЕС является сегодня структурой, враждебной и не нужной Трампу и его команде.Это, условно говоря, "глобалисты" и идейные, политические, а также, видимо, финансовые сторонники Демпартии США.Поэтому и нет их "за столом переговоров" между США и Россией. Нету их и в дальнейших планах Трампа по переустройству Европы.Отдельные страны - естественно, да. Тоже выборочно, кстати. А вот две вертихвостки-бюрократки Кая и Урсула Трампу точно не нужны.Очень интересным и показательным в плане дальнейших отношений Трампа со странами Европы стал визит в Белый дом генсека НАТО.НАТО: Гренландия принадлежит СШАРютте по сути, признал в присутствии Трампа, что Гренландию можно аннексировать!На вопрос об аннексии Гренландии во время совместной пресс конференции президент США ответил утвердительно.Более того: важную роль, сказал Трамп, придется сыграть при этой аннексии самому Рютте.Тот чуть со стула не упал. Но продолжил улыбаться.Ну а что вы хотите?Чтобы генсека НАТО выкинули из Белого дома, как какого-нибудь Зеленского?А в Дании... вообще промолчали. Один депутат высказался: нехорошо, сказал, Рютте, так улыбаться. Нам горько и обидно. И на этом всё. Вся реакция датских кроликов.Нет, это просто надо вдуматься.Одна страна НАТО выгрызает у другой страны НАТО огромный кусок, размером с Европу. И все молчат.Ну а потом Рютте вообще заявил, что НАТО надо "шаг за шагом налаживать отношения с Россией".Как меняются люди после посещения Белого дома!Нет, мы конечно, знали, что, как сказал Владимир Путин про страны Европы и их отношения с Трампом:"Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".Но чтобы настолько быстро!О других скандальных цитатах Европы - в статье Елены Мурзиной ""Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, европа, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, нато, впк, обзоры