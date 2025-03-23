https://ukraina.ru/20250323/1061974755.html

ЗАЭС, майнинг криптовалют и (или) ИИ. Украинские эксперты и политики о ситуации

ЗАЭС, майнинг криптовалют и (или) ИИ. Украинские эксперты и политики о ситуации - 23.03.2025 Украина.ру

ЗАЭС, майнинг криптовалют и (или) ИИ. Украинские эксперты и политики о ситуации

На Украине эксперы, ЛОМы и политики задумались, почему может и не получиться быстро реализовать идею 30-дневного прекращения огня, кому может быть выгодно продолжение кровопролития и не станет ли ЗАЭС "энергомотором" для американского искусственного интеллекта (ИИ).

2025-03-23T07:15

2025-03-23T07:15

2025-03-23T07:15

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

вадим карасев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

нато

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Пока с прекращением огня не очень-то складывается, если не сказать, что не складывается совсем. ВСУ и ВС РФ продолжают наносить удары (при этом ВС РФ воздерживаются от атак на объекты украинской энергосистемы).Но не все еще потеряно. Украинский политолог Вадим Карасев в эфире одного из ютуб-каналов выразил мнение, что США и РФ решили пожертвовать скоростью ради надежности будущего перемирия. По его словам, сейчас много скепсиса относительно успешности мирных планов, но надо видеть, что уже устранена одна из причин войны – а именно перспектива Украины вступить в НАТО.Кроме того, отношения РФ и США находятся в стадии нормализации, считает эксперт.По его мнению, остается вопрос – где провести линию разграничения? Россия требует все территории, внесенные в российскую Конституцию, Киев не соглашается – никто не возьмет на себя ответственность просто взять и вывести войска. И в этом причина возможного продолжения конфликта – придется довоевать, "дорешать" вопрос на поле боя.Карасев предположил, что поэтому в ближайшее время следует ожидать эскалации. При этом США продолжит поставки Киеву оружия и разведданных, однако байденовские пакеты помощи скоро - к лету - закончится, а предложит ли Трамп свои? Карасев выразил сомнение в этом. И спросил, будут ли ВСУ к этому времени находиться в боеспособном состоянии?По словам эксперта, киевский режим пока не пустят за стол переговоров, поскольку понимают, что тогда там будет и Европа, а этого не хотят ни американцы, ни русские. Европу пустят уже после того, как договорятся.Карасев выразил уверенность в том, что в конечном счете перемирие будет соблюдаться и перерастет в прочный мир, поскольку это нужно Трампу, а времени у него крайне мало."Если уж перемирие, то оно должно быть не временным, а долгосрочным", - сказал политолог.Впрочем, Зеленский м его клика будут мирному процессу сопротивляться, считает находящийся в киевском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, офисные опасаются сокращения денежного потока от западных партнеров, отсюда идея Зеленского сохранить "бумажную армию" на уровне 800 тысяч человек, то есть, не проводить демобилизацию."К тому же, будучи шайкой вороватых идиотов, его команда совершенно не представляет, что делать с таким количеством людей - как их вернуть из армии в общество, чем занять.То есть, продолжение войны - это еще и отсрочка решения огромного количества социальных проблем, которые Зеленский, из-за своей некомпетентности, не мог решать и до войны. А после - это для него совсем неподъемная задача", - написал нардеп в своем телеграм-канале.Он добавил, что против завершения войны будут выступать и украинские силовики, налоговая, таможня — словом, "внутреннее сопротивление миру — колоссальное".По мнению Дубинского, просто мирным соглашением и выборами эту систему не сломать. Опальный политик возлагает надежды на США, которым "необходимо, с помощью санкций, устранить из системы принятия решений ключевые лица, на которых держится Зеленский".В любом случае "Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд "Трамп" его просто переедет", заявил нардеп, добавив, что сам он на Зеленского не поставит ни цента.В завершение о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Как сообщил в своем блоге экс-депутат Рады, политический аналитик Олег Царев, есть версия, что неким украинским депутатом, действовавшим через экс-мэра Нью-Йорка Джулиани, была предложена Трампу и Маску идея совместного владения Запорожской АЭС.По словам Царева, сделано это бля того, "чтобы придать Трампу мотивации вернуть ее Украине, а затем использовать ее в американских и украинских интересах — либо для майнинга криптовалют, либо как мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта".Аналитик отметил, что - "похоже, идея все же дошла до Трампа".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США"

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вадим карасев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, нато, эксклюзив