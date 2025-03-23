https://ukraina.ru/20250323/1061975918.html

Кровавый закат парада уродов

Кровавый закат парада уродов - 23.03.2025 Украина.ру

Кровавый закат парада уродов

У нас на глазах свершается и завершается небывалое в истории событие – весь мир пытается сохранить хоть кусочек украинской государственности, а собственно Украина делает (и уже практически сделала) всё, чтобы эту государственность уничтожить.

2025-03-23T04:31

2025-03-23T04:31

2025-03-23T04:33

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И она её уничтожит, как бы ни пытались общими усилиями остановить её Москва и Вашингтон, Брюссель и Пекин, Минск и Стамбул, Тегеран и Тель-Авив, Эр-Рияд и Нью Дели.Цель Украины – самоубийство. Это действительно трудно понять. В конце 80-х, когда УССР ещё только превращалась в Украину, я это интуитивно почувствовал, но мне понадобились после этого годы (до средины 90-х), чтобы превратить чувство в понимание, а затем его обосновать. Именно поэтому я не удивляюсь, когда до сих пор многие люди пытаются оспаривать моё утверждение, согласно которому брошенная наедине с собой Украина неизбежно сожрёт себя сама.Люди не понимают, что практически невозможно поставить такой эксперимент в стерильных условиях, что всегда будут желающие Украину временно стабилизировать и использовать в своих целях. Что Украина потому ещё себя не сожрала, хоть занимается этим с удивительным рвением, что её постоянно подтравливают на кого-то (то на внутренних русских, то на собственно Россию, то на какого-нибудь Трампа).И тем не менее от неё уже мало что осталось. Причём в регионах, занятых российской армией, Украины осталось больше, чем в регионах, оставшихся под властью Киева. Недавно были опубликованы данные, согласно которым на занятых после 24 февраля 2022 года территориях (это части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей) осталось работать по специальности 20 тысяч бывших украинских полицейских. Для сравнения, в Херсоне, Купянске и других городах, вынужденно оставленных русской армией в 2022 году, на работе не остался ни один сотрудник не то что силовых, но даже коммунальных структур, работавший при российской власти. Даже учителей вернувшаяся Украина подвергла преследованиям, вплоть до уголовного. Люди радуются, если их не расстреляли и не посадили, о сохранении рабочих мест вообще речь не идёт.А в Крыму, который Зеленский до сих пор требует отдать Украине, на службу России перешли вообще все желающие (армия, полиция, прокуратура, СБУ, МЧС, погрансвойска, административный аппарат). Некоторых потом увольняли и сажали, но только диверсантов и коррупционеров. Большинство же бывших украинских чиновников и сейчас работает.Среди российских сенаторов, причём не только от новых территорий, есть бывшие граждане Украины, избиравшиеся в Верховную Раду уже после 2014 года, при Порошенко и Зеленском.В общем, все на Украине, кто хотел работать, а не воевать за интересы не пойми кого (уже даже США вынуждены договариваться с Россией о том, как совместными усилиями унять Украину, самостоятельно Вашингтон не справляется), спокойно работает в России, в том числе и в политике, и в силовых структурах. Из Киева же постоянно поступают сообщения об очередном убитом или севшем в тюрьму, в результате выяснения отношений внутри банды Зеленского, высокопоставленном деятеле того, что там называют властью.Россия не мстит. Она наказывает уголовных преступников, террористов, убийц, предварительно скрупулёзно доказав их вину. Россия убивает тех, кто взял оружие в руки, чтобы убивать русских и вовремя не сдался в плен. Но всем глупым, доверчивым, слабым духом, конформистам (которым всё равно какая власть, лишь бы их лично не трогала) Россия даёт шанс принести пользу Родине (а Родина у русских одна, хоть государств – малых родин – пока что несколько). Россия пытается (и не без успеха, хоть и не без проблем) использовать их в мирных целях.Россию, если в чём и можно обвинить, то только в том, что она слишком расширительно трактует притчу о "блудном сыне", не просто празднуя возвращение отпавшего в семью, но слишком уж его ублажая. У некоторых "блудных" это вызывает "головокружение от успехов" и явную переоценку собственной значимости для Русского мира.Так или иначе, но Россия стремится сохранить в русскости и вернуть в русскость максимальное количество русских. И это правильно – у нас нет некоего "питомника"/"инкубатора" - федеральной резервной системы по производству русских, которой можно было бы заказать необходимое на текущий год количество и не переживать. С учётом нынешних демографических тенденций, а также потери, в том числе безвозвратной, миллионов русских после распада СССР, каждый русский для России бесценен. Иначе может получиться как с индейцами Дакота. Штатов Дакота целых два: Северная и Южная, только живут в них совсем не индейцы Дакота.А что же Украина?А Украина целиком и полностью оправдывает свою истинную сущность и своё единственное предназначение – быть антиРоссией. Американский союзник Киева призывает украинские власти заключить мир с Россией, даже согласившись на уступку территорий и другие требования Москвы, поскольку это единственный способ сохранить государство, а значит надежду на создание украинской нации. Даже европейцы, хоть и против мира на условиях России, в целом признают, что победить Украина не может, поэтому бороться Киев (по их мнению) может только за лучшие условия мира, сама же необходимость мирного соглашения у них тоже сомнения не вызывает.И только Зеленский и его банда говорят "нет – воевать будем до победы или до последнего украинца". "До победы" - сказано ради красного словца. В победу не верят уже сами украинские военнослужащие, политики, да и население (несмотря на постоянную мозгомойку) понемногу начинает сомневаться. Фактически Киев собирается воевать именно "до последнего украинца".Зачем? Ведь проигравший всегда заключает мир, чтобы собраться с силами, дождаться выгодного момента и добиться реванша. Так человечество живёт тысячи лет. Это ни для кого не секрет. Главное в случае поражения – выжить и уступить по мирному соглашению как можно меньше. Но для этого войну проигравшая сторона должна закончить как можно раньше, пока не полностью уничтожена армия, пока не развалилась в ноль экономика, пока демографические потери не критичны. В общем, пока противник ещё должен выбирать между продолжением войны до полной победы, но с неизбежными потерями и согласием удовольствоваться меньшим, но закончить боевые действия прямо сейчас. Большинство победителей выбирало последний вариант, так как для победителя он менее расходный, менее рискованный и абсолютно выигрышный, хоть абсолютная величина выигрыша и меньше потенциально возможной.Украинское же руководство знает, что обрекает государство и народ на гибель, но сознательно выбирает именно этот путь. Потому и выбирает, что так называемая элита Украины, была сформирована и приведена к власти не для того, чтобы защищать интересы населения, проживающего не данной территории и даже не интересы случайно возникшего украинского государства, в рамках которого гипотетически могла бы со временем сформироваться украинская политическая нация. Эти люди были подобраны по принципу готовности работать в ущерб России. Не во благо Украины, а в ущерб России.Украина – такая же территория русского народа, как Сибирь, Урал или Поморье. Термин "украинцы" в разное время применялся к разным группам русских людей, в том числе и к некоторым региональным группам будущих великороссов, и никогда не носил этнической окраски. Когда хотели указать не на территориальные, а на культурные или диалектные отличия разных групп русского народа говорили о малороссах, запорожцах или о "хохлах черкасских". Термин украинец начал приобретать этническое наполнение поздно – уже во второй половине XIXвека, и так до сих пор и не стал в этом качестве общепризнанным (почему до сих пор некоторые и говорят об "украинских русских или русских украинцах", неосознанно акцентируя, таким образом внимание, именно на территориальном происхождении термина "украинец", как обозначения русских людей, живущих на окраине – пограничье империи.Именно эта особенность Украины, так и не ставшей государством украинской нации, продолжающей существовать (хоть и отрицая это) в качестве второго русского государства, лежит в фундаменте проводимой Россией политики "обратной переплавки", в рамках которой, недоделанный из русского украинец, постепенно вновь становится русским (или его дети становятся). Эта политика, сложная и рассчитанная на длительный срок, в конечном итоге должна привести к частичному восстановлению демографического потенциала русского народа, ибо в России всего становится больше, только количество русских упорно отказывается расти.Таким образом, провозглашая заранее проигранную войну "до последнего украинца", киевская власть намеренно уничтожает тот демографический потенциал, который, окажись он под контролем России, дал бы миллионы новых русских (часть уже в этом, а ещё больше в следующих поколениях). Они потому и не хотят мира, что мир откроет границы и оставшиеся под их контролем люди получат альтернативу зомбирующему влиянию украинских СМИ, вновь смогут съездить к родственникам, знакомым, друзьям в Россию, посмотреть и сравнить. И те, которых вот-вот выгонят из Европы тоже смогут своими руками пощупать Россию. После чего у них к украинской власти возникнет очень много очень неприятных вопросов.Но если все погибнут, воюя "до последнего украинца", а в Киеве в очередной раз "патриоты" разразились требованиями мобилизовать всех мужчин и женщин от 18 лет и старше в ряды ВСУ, то вопросы задавать будет некому, а ущерб России, хоть и не прямой, будет огромен.Зеленский и его банда хотят убить всех украинцев только потому, что прекрасно отдают себе отчёт, что "украинцы" они все только пока работает безальтернативная пропаганда и присматривает за "порядком" СБУ. Как только морок перестанет принудительно и безальтернативно запихиваться в их головы, они (кто медленнее, кто быстрее) начнут возвращаться в русскость, увеличивая силу России.Конечно, на первом этапе будет много скрытых врагов, к которым украинство уже приросло намертво, это даже по освобождённым территориям видно. Дам что там по освобождённым, месяца не проходит, чтобы СМИ не сообщили, что в Крыму ФСБ поймала очередного шпиона или диверсанта из числа местных жителей. Но шпионов из местных и в Сибири ловят, и на Дальнем Востоке, миллионы же людей просто живут и просто работают.Вот эти-то миллионы и хочет уничтожить нынешняя украинская власть в пароксизме ненависти к России. Заметьте, никакие США не требуют от Киева таких жертв, даже ЕС обуславливает свою помощь готовностью самой Украины воевать дальше. Убийство миллионов своих сограждан личная инициатива украинских руководителей, считающих, что пусть они лучше умрут украинцами хотя бы номинально, чем вернутся в русскость и тем самым развеют миф о некоей особой украинской нации, которая якобы так хочет независимости от России, что кушать не может.Ликвидация украинства как существующего только в теории лжеэтноса, наличие которого было провозглашено в XIXвеке с чисто политической целью внутреннего раскола и ослабления России, помимо того, что существенно увеличит количество русских, ещё и лишит врагов России эффективного механизма вмешательства в её внутренние дела и стимулирования в ней раскола и гражданского конфликта.В конце концов, парад уродов (от Грушевского и Петлюры, через Бандеру и Шухевича, к Кравчуку и Ющенко, Турчинову и Парубию, Порошенко и Зеленскому) в любом случае заканчивается. Вопрос заключается только в том, каким будет это завершение: захлебнутся ли уроды в ими же организованном кровопролитии или утопят в крови дополнительные несколько миллионов русских людей, провозглашённых украинцами, но ещё не ставших ими окончательно.О том, как самоубийственно развивалась борьба Украины за "независимость" - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, россия, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, ростислав ищенко, сбу, мчс, верховная рада