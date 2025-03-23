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Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской области

Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской области - 23.03.2025 Украина.ру

Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской области

В Краснояружском районе Белгородской области, вблизи границы противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Шансы на успех нулевые. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-03-23T06:15

2025-03-23T06:15

2025-03-23T06:15

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вс рф

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Отвечая на вопрос, как складывается ситуация на этом направлении, собеседник издания заявил, что попытки ВСУ были безуспешны уже на момент третьей атаки.“Когда небольшие силы, которые смогли занять лесопосадки на глубину до километра от линии госграницы были выбиты на исходные рубежи, по которым наносились мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары. Тем не менее было предпринято еще три безуспешные атаки”, — отметил обозреватель.По его словам, судя по тому, что вблизи границы противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, он собирается вновь лезть в атаку.Такой расклад местности дает российским “дронщикам” преимущество: чем больше зона свободного покрытия, тем дальше летают беспилотники и тем устойчивее связь, объяснил эксперт.Стоит напомнить, что во вторник, 18 марта, ВС РФ отразили попытки украинских войск вторгнуться в Белгородскую область. Минобороны РФ заявило, что попытки вторжения в российский регион были произведены "для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив американского президента Дональда Трампа".Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061894622.html

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новости, россия, белгородская область, краснояружский район, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф