Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков - 23.03.2025 Украина.ру
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Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков
Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков - 23.03.2025 Украина.ру
Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков
России нужно дать отпор Украине за прилет по нефтебазе на Кубани. Надо рассказать об этом всему миру и тут же нанести такой ответный удар, чтобы Украине мало не показалось. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
2025-03-23T06:00
2025-03-23T06:00
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По его словам, Москва должна ответить Киеву за атаку на нефтебазу в Краснодарском крае.Он отметил, что в таком случае, киевский режим может сказать: "А чего вы от нас хотите? Мы с вами не договаривались. Все вопросы к [президенту США Дональду] Трампу". Однако, уточнил собеседник издания, случившееся показывает две вещи.“Либо США всем нам морочат голову, а, следовательно, это люди безответственные. Либо они ничего не контролируют, а для этого им нужно провести серьезную работу, чтобы вернуть себе контроль над Украиной, отобрав его у британцев. А вот как это сделать — вопрос к Трампу”, — заключил политолог.Стоит напомнить, что Киев ударил по энергетическому объекту на Кубани после того, как президент России Владимир Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров сошлись на 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Украины и России. Подробности в публикации Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, кубань, дональд трамп, владимир путин, переговоры, удары
Новости, Украина, Россия, Кубань, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, удары

Россия должна устроить Украине показательный ответ, чтобы мало не показалось — Кочетков

06:00 23.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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России нужно дать отпор Украине за прилет по нефтебазе на Кубани. Надо рассказать об этом всему миру и тут же нанести такой ответный удар, чтобы Украине мало не показалось. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
По его словам, Москва должна ответить Киеву за атаку на нефтебазу в Краснодарском крае.
“Надо рассказать об этом всему миру ("Граждане, вы все это видели? Протоколы все зафиксировали") и тут же нанести такой ответный удар, чтобы Украине мало не показалось. <...> То, что произошло — это болезненный щелчок по американскому самолюбию”, — заявил Кочетков.
Он отметил, что в таком случае, киевский режим может сказать: "А чего вы от нас хотите? Мы с вами не договаривались. Все вопросы к [президенту США Дональду] Трампу". Однако, уточнил собеседник издания, случившееся показывает две вещи.
“Либо США всем нам морочат голову, а, следовательно, это люди безответственные. Либо они ничего не контролируют, а для этого им нужно провести серьезную работу, чтобы вернуть себе контроль над Украиной, отобрав его у британцев. А вот как это сделать — вопрос к Трампу”, — заключил политолог.
Стоит напомнить, что Киев ударил по энергетическому объекту на Кубани после того, как президент России Владимир Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров сошлись на 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Украины и России. Подробности в публикации Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
 
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