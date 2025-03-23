Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий - 23.03.2025 Украина.ру
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Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий
Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий - 23.03.2025 Украина.ру
Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий
Зря президент США Дональд Трамп ввязался в решение украинского конфликта с точки зрения внутриполитической ситуации в Америке. А поскольку он решил разыграть хитрую комбинацию миротворца, он сталкивается с серьезными проблемами. Если уж кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался
2025-03-23T05:45
2025-03-23T05:45
новости
европа
сша
россия
дональд трамп
дмитрий дробницкий
джо байден
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.По словам политолога, Трамп зря ввязался в украинский конфликт с точки зрения американской внутриполитической ситуации.“Ему надо было с самого начала говорить: "Меня эта коррупционная война [экс-президента США Джо] Байдена не интересует". Да, он бы выдержал шквал критики первые пару месяцев, но на этом бы все закончилось”, — предположил Дробницкий.Он подчеркнул, что раз уж глава Белого дома “решил разыграть хитрую комбинацию миротворца”, он сталкивается с серьезными проблемами.“Тем не менее, для России сейчас ситуация чуть лучше, чем при Байдене. Но если кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался. Нет у него такой возможности. Он еще в Америке даже не настоящая власть”, — резюмировал американист.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать читайте на сайте Украина.ру.
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новости, европа, сша, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, джо байден
Новости, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Джо Байден

Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий

05:45 23.03.2025
 
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Зря президент США Дональд Трамп ввязался в решение украинского конфликта с точки зрения внутриполитической ситуации в Америке. А поскольку он решил разыграть хитрую комбинацию миротворца, он сталкивается с серьезными проблемами. Если уж кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
“Я не говорю, что Трамп уже все проиграл. Просто у него есть существенные проблемы, с которыми он пока никак не может соотнестись. Поговорив с Путиным, он дал интервью Fox News, где даже самый лояльный ведущий задает ему вопросы в духе: "Ну мы же не пойдем России на уступки?". И Трамп вынужден отвечать: "Нет, ни в коем случае, но будет мир", — отметил собеседник издания.
По словам политолога, Трамп зря ввязался в украинский конфликт с точки зрения американской внутриполитической ситуации.
“Ему надо было с самого начала говорить: "Меня эта коррупционная война [экс-президента США Джо] Байдена не интересует". Да, он бы выдержал шквал критики первые пару месяцев, но на этом бы все закончилось”, — предположил Дробницкий.
Он подчеркнул, что раз уж глава Белого дома “решил разыграть хитрую комбинацию миротворца”, он сталкивается с серьезными проблемами.
“Тем не менее, для России сейчас ситуация чуть лучше, чем при Байдене. Но если кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался. Нет у него такой возможности. Он еще в Америке даже не настоящая власть”, — резюмировал американист.
Борис Писториус
19 марта, 12:39
"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по УкраинеОфициальный Берлин считает неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ДробницкийДжо Байден
 
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