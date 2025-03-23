https://ukraina.ru/20250323/1061947086.html

Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий

Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий - 23.03.2025 Украина.ру

Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий

Зря президент США Дональд Трамп ввязался в решение украинского конфликта с точки зрения внутриполитической ситуации в Америке. А поскольку он решил разыграть хитрую комбинацию миротворца, он сталкивается с серьезными проблемами. Если уж кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался

2025-03-23T05:45

2025-03-23T05:45

2025-03-23T05:45

новости

европа

сша

россия

дональд трамп

дмитрий дробницкий

джо байден

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.По словам политолога, Трамп зря ввязался в украинский конфликт с точки зрения американской внутриполитической ситуации.“Ему надо было с самого начала говорить: "Меня эта коррупционная война [экс-президента США Джо] Байдена не интересует". Да, он бы выдержал шквал критики первые пару месяцев, но на этом бы все закончилось”, — предположил Дробницкий.Он подчеркнул, что раз уж глава Белого дома “решил разыграть хитрую комбинацию миротворца”, он сталкивается с серьезными проблемами.“Тем не менее, для России сейчас ситуация чуть лучше, чем при Байдене. Но если кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался. Нет у него такой возможности. Он еще в Америке даже не настоящая власть”, — резюмировал американист.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061899468.html

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новости, европа, сша, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, джо байден