https://ukraina.ru/20241016/1058106128.html

Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском

Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском - 16.10.2024 Украина.ру

Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском

Многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T03:00

2024-10-16T03:00

2024-10-16T03:00

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Сейчас почти все дороги врага в Курской области ВС РФ держат под огневым контролем: как РСЗО, так и ствольной артиллерии. Там все простреливается. Плюс, работает российская малая и большая авиация, сообщил политолог."Так что снабжение курской группировки ВСУ и так серьезно затруднено. И им будет еще хуже", — уточнил эксперт.Но в случае захода российских сил в Сумскую область они будут двигаться по трассе "Сумы-Суджа-Курск". Тогда они будут серьезно ограничены в логистике, в этом и состоит главная сложность, указал Самойлов.Тут уже многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику, добавил он.В случае планового отхода ВСУ стремительного броска к Сумам ожидать не стоит. Повторюсь, все будет зависеть от того, что к моменту окончания зачистки Курской области сделает противник: будет ли это бегство или отступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

https://ukraina.ru/20241015/1058089510.html

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новости, детали, сво, спецоперация, курская область, украина, самойлов, курск, вс рф, всу, отступление