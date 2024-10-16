Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском - 16.10.2024 Украина.ру
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Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском
Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском - 16.10.2024 Украина.ру
Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском
Многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T03:00
2024-10-16T03:00
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спецоперация
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Сейчас почти все дороги врага в Курской области ВС РФ держат под огневым контролем: как РСЗО, так и ствольной артиллерии. Там все простреливается. Плюс, работает российская малая и большая авиация, сообщил политолог."Так что снабжение курской группировки ВСУ и так серьезно затруднено. И им будет еще хуже", — уточнил эксперт.Но в случае захода российских сил в Сумскую область они будут двигаться по трассе "Сумы-Суджа-Курск". Тогда они будут серьезно ограничены в логистике, в этом и состоит главная сложность, указал Самойлов.Тут уже многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику, добавил он.В случае планового отхода ВСУ стремительного броска к Сумам ожидать не стоит. Повторюсь, все будет зависеть от того, что к моменту окончания зачистки Курской области сделает противник: будет ли это бегство или отступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
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новости, детали, сво, спецоперация, курская область, украина, самойлов, курск, вс рф, всу, отступление
Новости, детали, СВО, Спецоперация, Курская область, Украина, Самойлов, Курск, ВС РФ, ВСУ, отступление

Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском

03:00 16.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас почти все дороги врага в Курской области ВС РФ держат под огневым контролем: как РСЗО, так и ствольной артиллерии. Там все простреливается. Плюс, работает российская малая и большая авиация, сообщил политолог.
"Так что снабжение курской группировки ВСУ и так серьезно затруднено. И им будет еще хуже", — уточнил эксперт.
Но в случае захода российских сил в Сумскую область они будут двигаться по трассе "Сумы-Суджа-Курск". Тогда они будут серьезно ограничены в логистике, в этом и состоит главная сложность, указал Самойлов.
Тут уже многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику, добавил он.
"Если это будет бегство, когда враг побросает оружие и боеприпасы, то нам надо будет их догонять. А если ВСУ сейчас пакуют чемоданы (готовят плановый отход), они погрузят технику и личный состав, а потом отойдут на заранее подготовленные позиции. Пригнали технику – распаковали – заняли позиции", — отметил политолог.
В случае планового отхода ВСУ стремительного броска к Сумам ожидать не стоит. Повторюсь, все будет зависеть от того, что к моменту окончания зачистки Курской области сделает противник: будет ли это бегство или отступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
Коллаж: медкомиссия Украина, гривны, военный билет
Вчера, 13:43
Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день"Дело врачей" на Украине набирает обороты. Силовая мобилизация породила целый рынок незаконных услуг – продажа "белых билетов". Едва успел утихнуть скандал с хмельницкой чиновницей Крупой, у которой нашли наличности на 6 млн долларов, как сегодня новая порция новостей на эту тему.
 
НовостидеталиСВОСпецоперацияКурская областьУкраинаСамойловКурскВС РФВСУотступление
 
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